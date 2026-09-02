Khách ùn ùn đi chơi dịp 2/9, nhiều địa phương thu hàng nghìn tỷ đồng

Du lịch TP.HCM ước thu 4.900 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Quốc khánh

Theo nhóm phóng viên VOV-TPHCM đưa tin: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP.HCM ước đón 1,65 triệu lượt khách nội địa và 62.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng.

Du lịch biển Vũng Tàu hút khách dịp Lễ 2/9

Ngày 2/9, Sở Du lịch TP.HCM cho biết các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố ước phục vụ 182.500 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ, kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 61%.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí được tổ chức trên toàn thành phố. Chương trình bắn pháo hoa tại 7 điểm tối 2/9 tạo điểm nhấn, góp phần thúc đẩy các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và vui chơi, giải trí.

Các điểm đến lịch sử tại khu vực trung tâm như: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Dinh Độc Lập, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn tiếp tục thu hút đông du khách. Bình Dương là một trong ba khu vực tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, góp phần mở rộng không gian lễ hội và du lịch của thành phố sau hợp nhất.

Du lịch biển hút khách

Tại Vũng Tàu, lượng khách tăng mạnh ngay từ đầu kỳ nghỉ. Riêng ngày 30/8, các bãi tắm đón khoảng 55.000 lượt khách, cao gấp gần 3,5 lần ngày trước đó. Tổng lượng khách đến các bãi tắm trong hai ngày đầu kỳ nghỉ đạt khoảng 71.000 lượt.

Các khu du lịch tại trung tâm TP.HCM thu hút đông đảo du khách tham quan, vui chơi, giải trí.

Bãi Sau, Bãi Trước, các tuyến đường ven biển, khu ẩm thực và điểm tham quan luôn nhộn nhịp. Ngày 1/9, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM ra mắt lực lượng trật tự viên du lịch tại Vũng Tàu, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ du khách và phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn du lịch.

Côn Đảo cũng ghi nhận lượng khách tăng 52,69% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 60,71%; doanh thu du lịch tăng 56,61%.

Khách mua tour tăng khoảng 50%

Nhiều doanh nghiệp lữ hành triển khai chương trình ưu đãi, tăng tour ngắn ngày, tour trọn gói và các sản phẩm dành cho gia đình, nhóm bạn. Các hành trình khám phá khu vực trung tâm, Chợ Lớn, trải nghiệm xe buýt hai tầng, buýt đường sông và ăn tối trên du thuyền được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ.

Du khách tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn dịp Lễ 2/9.

Ông Bùi Thanh Tú, đại diện BestPrice Travel, cho biết việc lịch nghỉ lễ kéo dài 5 ngày được công bố sớm giúp du khách chủ động lên kế hoạch. Một số tour đã hết chỗ từ đầu tháng 8: “Lượng khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong kỳ nghỉ này tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Khách đi nước ngoài chiếm khoảng 60%, chủ yếu chọn các tuyến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; khách đi tour nội địa chiếm khoảng 40%. Giá tour tăng khoảng 10% so với cùng kỳ”.

Dịp này, nhiều địa phương cũng đẩy mạnh xây dựng sản phẩm đặc trưng. Phường Bến Thành ra mắt hành trình “Phường Bến Thành – Di sản trong từng góc phố”; các phường Vũng Tàu, Tam Thắng phát huy lợi thế du lịch biển, trong khi phường Lái Thiêu phát triển sản phẩm gắn với cảnh quan ven sông, vườn cây ăn trái và văn hóa địa phương.

Du lịch Cần Thơ thu khoảng 421 tỷ đồng dịp nghỉ lễ 2/9

Phóng viên Hồng Phương/VOV-ĐBSCL cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29/8 đến 02/9/2026, số lượng khách tham quan Cần Thơ tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách khá lớn tại chợ nổi, bến Ninh Kiều, khu du lịch Mỹ Khánh, Ông Đề. Đặc biệt đông và trở nên quá tải là các khu, điểm du lịch sinh thái và công viên sông Hậu - nơi diễn ra Tuần lễ ẩm thực TP Cần Thơ năm 2026.

Người dân và du khách háo hức thưởng thức bánh dân gian tại Tuần lễ ẩm thực TP Cần Thơ năm 2026

Báo cáo từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong các ngày lễ, các khu điểm du lịch lớn tổ chức nhiều hoạt động, khuyến mại kích cầu thu hút khách; Quan tâm công tác an ninh, an toàn; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, chưa có vấn đề phát sinh xảy ra.

Du khách lưu lại những bức ảnh tại một quán cà phê được trang trí tỉ mỉ mừng Tết độc lập

Theo đó, khách tham quan ước đạt 353.250 lượt (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025), trong đó ước đón 6.970 lượt khách quốc tế. Khách lưu trú du lịch ước đạt khoảng 127.400 lượt (tăng 14% so với cùng kỳ 2025), trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 3.440 lượt.

Công suất sử dụng phòng cơ sở lưu trú ước bình quân đạt khoảng 80% (Riêng các khách sạn lớn tại các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An,… ước đạt khoảng 85%). Tổng thu từ du lịch ước đạt 421 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2025.

Khu điểm du lịch sinh thái phục vụ khách tham quan với nhiều trò chơi, chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Để đạt được kết quả tích cực, trước lễ, Sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ ban hành văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đăng ký hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo đó các nội dung đăng ký bao gồm: Xây dựng và bán các gói sản phẩm ưu đãi theo Chương trình kích cầu, phù hợp với thị trường mục tiêu, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;

Nâng cao giá trị sản phẩm thông qua tối ưu hóa hành trình, đa dạng hóa trải nghiệm và phát triển mạnh các dòng sản phẩm du lịch city tour, ngắn ngày, du lịch xanh; Triển khai các gói ưu đãi, khuyến mại, giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, tăng cường trải nghiệm cho du khách.

Vĩnh Long đón gần 200.000 lượt khách, thu gần 200 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo Phóng viên Chu Trinh/VOV-ĐBSCL: Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, trong giai đoạn từ ngày 29/8 đến 02/9/2026, toàn tỉnh đã đón tổng cộng 197.327 lượt khách du lịch, tăng 11,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 13.981 lượt, tăng 17,2%. Tổng thu từ du lịch ước tính lên đến 199 tỷ đồng, tăng 15,4% so cùng kỳ. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt từ 70–75%, nhiều cơ sở còn đạt công suất 100%. Giá phòng được giữ ổn định, thực hiện đúng giá niêm yết, không có hiện tượng tăng giá bất hợp lý.

Khách đến tham quan nhà được làm từ cây dừa ở Cù Lao An Bình

Để đón dòng khách đông đảo, ngay từ giữa tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết công khai giá và tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn.

Trong dịp lễ, trên toàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và lễ hội sôi động, gắn với chào mừng 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nổi bật là chương trình "Tinh hoa Ẩm thực Xứ Dừa 2026" tại phường Phú Tân, nơi đã xác lập Kỷ lục Việt Nam với món Gỏi củ hủ dừa tôm thịt có kích thước lớn nhất, thu hút đông đảo du khách và người dân tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động làm mới sản phẩm với nhiều gói dịch vụ hấp dẫn: trải nghiệm chợ nổi trên sông, tham quan vườn trái cây, làng nghề truyền thống, các di tích lịch sử, cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên. Công tác truyền thông, quảng bá trên mạng xã hội và các kênh thông tin cũng được đẩy mạnh, góp phần thu hút du khách.

Khách đến tham quan làng nghề làm tàu hủ Ky

Công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông đường thủy được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên. Nhìn chung, tình hình du lịch Vĩnh Long trong dịp lễ diễn ra an toàn, văn minh, chất lượng dịch vụ được đảm bảo, không có vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước.

Với những kết quả đạt được, Vĩnh Long tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo đà tốt đẹp cho ngành du lịch tỉnh phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

Dịp lễ 2/9, khách tham quan, du lịch tại Đồng Tháp tăng 2-3 lần so ngày thường

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng khách từ các địa phương đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Tháp tăng cao. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn khá sôi động, trong khi giá cả dịch vụ cơ bản ổn định, giao thông an toàn, thông suốt.

Du lịch xe ngựa tại cồn Thới Sơn

Hoạt động phục vụ khách tham quan, du lịch tại cồn Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp trong những ngày nghỉ lễ diễn ra khá sôi động. Mỗi ngày, nơi đây đón vài nghìn lượt du khách, trong đó có đông giới trẻ từ nhiều địa phương đến trải nghiệm, check-in cảnh sông nước, đi đò chèo trên các tuyến sông, rạch, đi xe ngựa trên những con đường quê và thưởng thức các món ăn đặc sản vùng sông nước.

Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở kinh doanh 11 cỗ xe ngựa tại cồn Thới Sơn, cho biết trong dịp lễ, mỗi ngày cơ sở phục vụ hơn 100 chuyến xe, tăng khoảng 50% so với ngày thường. Giá dịch vụ vẫn giữ ổn định ở mức 30.000 đồng/chuyến.

Chùa Liên Hoa mỗi ngày đêm có hàng nghìn du khách, phật tử đến tham quan, chiêm bái

“Lễ này mình chuẩn bị đưa đón khách rất tốt, an toàn. So với ngày thường thì lượng khách tăng khoảng 50%, khoảng 100-150 chuyến. Giá vẫn ổn định 30.000 đồng/chuyến, như cũ. Mình đưa khách theo yêu cầu của hướng dẫn viên, chở khách đến các điểm tham quan, thưởng thức mật ong, trái cây. Khách giới trẻ từ các nơi đến là nhiều nhất. Riêng hôm nay (2-9), lượng khách có giảm hơn những ngày trước”, ông Lộc nói.

Trong các ngày 31/8 và 1/9, lượng du khách đến nhiều khu, điểm du lịch như Trại rắn Đồng Tâm, bãi biển Gò Công, Làng cổ Đông Hòa Hiệp... cũng tăng cao.

Đặc biệt, tại các xã đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí gắn với mùa nước nổi được tổ chức, tạo thêm sản phẩm du lịch mới, thu hút đông du khách đến trải nghiệm. Trong khi đó, tại nhiều điểm du lịch ở Làng hoa Sa Đéc, phường Sa Đéc, người dân và du khách cũng đến khá đông để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Du lịch mùa nước nổi tại khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cũng trùng với thời điểm các chùa, tự viện tổ chức nhiều hoạt động Vu lan báo hiếu. Do đó, lượng người dân, Phật tử từ các địa phương đến chiêm bái, tham quan cũng tăng cao. Tại chùa Liên Hoa (xã Bình Ninh) và chùa Mẹ Mẫu Tiền Giang (xã An Thạnh Thủy), mỗi ngày, đêm có trên 10.000 người đến viếng.

Mặc dù lượng khách đến Đồng Tháp trong dịp lễ tăng cao, nhưng thị trường hàng hóa, dịch vụ vẫn ổn định. Giá các dịch vụ tại các khu, điểm du lịch không tăng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được chú trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn.

Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt khách dịp Quốc khánh 2/9

Theo phóng viên Thái Bình/VOV-Tây Nguyên: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Khánh Hòa ước đón khoảng 1,25 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; công suất phòng bình quân đạt 86%, tổng thu du lịch khoảng 2.100 tỷ đồng.

Các điểm tham quan thu hút đông đảo du khách.

Trong tổng số khoảng 1,25 triệu lượt khách, có gần 360.000 lượt khách lưu trú, gồm gần 100.000 khách quốc tế và 260.000 khách nội địa; khách tham quan đạt gần 900.000 lượt. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 86%.

Lượng khách tăng cao nhờ các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, làm mới sản phẩm và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú cũng chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

Du khách tham quan tại Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dịp lễ năm nay, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Nha Trang và các khu du lịch. Tối 1/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 81 năm Quốc khánh diễn ra tại Quảng trường 16 Tháng 4, phường Đông Hải. Tối 2/9, tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang diễn ra chương trình nghệ thuật quốc tế trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới -Miss World 2026, với sự tham gia của 111 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

Các khu vui chơi, điểm tham quan cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và vui chơi giải trí. Các chương trình tại Nhà hát Đó, khu du lịch Yang Bay, Ba Hồ, Trăm Trứng và các điểm du lịch biển thu hút đông người dân, du khách.

Du lịch dịp Lễ 2/9, Khánh Hoà thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế.

Để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết, bán đúng giá; bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Trước kỳ nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá và hoạt động du lịch tại một số cơ sở lưu trú, lữ hành.

Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ, đặc biệt tại các khu vực biển, đảo.

Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện tàu cao tốc của đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên biển cũng như các vị trí trọng điểm. Qua đó, vừa tuyên truyền, vừa kết hợp biện pháp nghiệp vụ để xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp mất an toàn trên biển”.

Tấp nập khách tham quan Đại Nội Huế dịp nghỉ lễ 2/9

Phóng viên Lê Hiếu/VOV - Miền Trung cho biết: Sáng 2/9, dòng người đổ về Đại Nội Huế ngày càng đông. Trời nắng đẹp, từng đoàn khách nối nhau qua cổng Ngọ Môn, nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh, tham quan các công trình kiến trúc cung đình. Trong không gian cổ kính của Hoàng thành, những bộ cổ phục tạo nên sắc màu sinh động giữa ngày Quốc khánh.

Du khách chụp ảnh tại cổng vào Đại Nội Huế

Các tuyến đường dẫn vào Đại Nội, xe cộ và dòng người khá nhộn nhịp. Nhiều nhóm du khách, gia đình đi theo từng tốp, ai cũng chuẩn bị máy ảnh, điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Huế. Bên trong khu di tích, các điểm tham quan như Ngọ Môn, điện Thái Hòa... thu hút đông người. Gia đình anh Nguyễn Trấn Thành, đến từ Quảng Ngãi dành 3 ngày nghỉ lễ để khám phá Huế. Sau khi tham quan một số danh thắng, gia đình anh dành trọn một buổi sáng tham quan Đại Nội.

Du khách đến Huế đông vào dịp 2/9

Anh Nguyễn Trấn Thành cho rằng, các chương trình ưu đãi, hoạt động phục vụ du khách dịp lễ cần tiếp tục được duy trì để người dân có thêm cơ hội tham quan di sản: "Theo tôi, nên tiếp tục phát huy những chương trình ưu đãi nhân dịp lễ, Tết như thế này, tạo điều kiện để người dân có cơ hội tham quan Đại Nội, Kinh thành Huế. Gia đình tôi ở lại Huế hết dịp lễ này, một phần để ngắm cảnh, nhưng chính là muốn cho con em mình biết về cội nguồn về Cố đô Huế xưa, nơi từng là kinh đô của đất nước".

Du khách mặc cổ phục chụp ảnh tại Đại Nội Huế

Đáng chú ý, nhiều du khách lựa chọn mặc cổ phục khi đến Đại Nội. Những bộ áo dài truyền thống, trang phục cung đình cách điệu hòa cùng không gian rêu phong, cổ kính tạo nên những hình ảnh đặc trưng của du lịch Huế. Nhiều du khách còn dành thời gian tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và văn hóa cung đình. Các điểm dịch vụ trong khu di tích cũng hoạt động nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu mua sắm và trải nghiệm của khách.

Để phục vụ lượng khách tăng trong dịp lễ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ động các phương án đón khách, đồng thời tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng trải nghiệm cho du khách.

Du khách nước ngoài than quan Huế trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: "Trung tâm chủ động triển khai các phương án đón khách, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tăng trải nghiệm cho du khách. Tại các khu di sản, Trung tâm cũng tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ du khách, như tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các chương trình biểu diễn lễ Đổi gác, âm nhạc cung đình. Đồng thời, kết hợp với các chương trình, kế hoạch đã triển khai để phát triển kinh tế di sản".

Với hệ thống di sản phong phú cùng các hoạt động văn hóa được tổ chức trong dịp lễ, Đại Nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh thu hơn 1.800 tỷ đồng từ du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Theo nhóm phóng viên Trường Giang-Vũ Miền/VOV-Đông Bắc: Trong 5 ngày nghỉ dịp Lễ 2/9, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 568.000 lượt, tăng gấp rưỡi kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.

Người dân, du khách check-in ở các điểm đến

Ngoài các điểm đến nổi bật quen thuộc như Vịnh Hạ Long, Công viên, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Khu di tích nhà Trần… các hoạt động sôi nổi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố cũng góp phần giúp lượng khách tăng cao. Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh, thu hút khoảng 100.000 khán giả tham dự trực tiếp.

Chương trình kết hợp nhiều không gian trình diễn, ứng dụng công nghệ hiện đại, nổi bật là trình chiếu 3D Mapping bên Vịnh Di sản, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục “Chương trình nghệ thuật kết hợp đa không gian trình diễn có số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất Việt Nam”. Bên cạnh đó là hàng loạt sự kiện, hội chợ,…

Triển lãm các quy hoạch của Quảng Ninh ấn tượng với công nghệ số

Anh Bùi Thanh Sơn (du khách Hải Phòng) chia sẻ: "Sau nhiều lần tôi được đến Quảng Ninh thì sự kiện này rất đặc biệt và gây ấn tượng nhất, như những gian hàng hội chợ OCOP, ẩm thực và đặc biệt là sự kiện âm nhạc để chào mừng thành phố Quảng Ninh, có nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài. Tôi cũng mong muốn rất nhiều lần sau có thể quay lại Quảng Ninh để du lịch, khám phá và làm việc".

Trình chiếu 3D mapping tại "Cung Cá heo"

Ngoài ra, các không gian triển lãm, giới thiệu hình ảnh về thành phố Quảng Ninh cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Anh Nguyễn Anh Văn (du khách Hà Nội) cho biết: "Triển lãm về thành phố Quảng Ninh quy mô hoành tráng và rất đặc biệt về công nghệ chuyển đổi số, xứng tầm một thành phố. Ngoài những ấn tượng đã có từ trước đến giờ thì đến tôi thấy Quảng Ninh còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai".

Hội chợ OCOP Quảng Ninh được tổ chức, kéo dài đến hết 6/9

Các sự kiện giúp hoạt động du lịch tăng cao trong các ngày cao điểm. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững; lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát, tiếp nhận phản ánh của du khách. Trong cả kỳ nghỉ lễ, các lực lượng chức năng của Thành phố đã tiến hành kiểm tra hơn 6.700 lượt phương tiện, phát hiện, xử lý gần 950 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, giúp kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, thông suốt.

Thị trường Quảng Ninh ổn định trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Dù đón hàng trăm nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thị trường hàng hóa và dịch vụ du lịch tại Quảng Ninh cơ bản duy trì ổn định. Sức mua tăng, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống, thủy sản và các sản phẩm đặc trưng địa phương, nhưng không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến.

Dịp lễ 2/9, Chợ dân sinh Cái Dăm ghi nhận lượng khách tăng so với ngày thường

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố, lượng người mua sắm tăng nhẹ so với ngày thường. Các mặt hàng tươi sống, rau củ quả, thủy sản, đồ khô được tiêu thụ khá tốt, trong đó hải sản là nhóm hàng được nhiều người dân và du khách lựa chọn để sử dụng trong gia đình hoặc mua về làm quà.

Dù sức mua tăng nhưng không kéo theo biến động lớn về giá. Một số mặt hàng có giá nhích khoảng 10-20% so với ngày thường, chủ yếu do nhu cầu tăng trong dịp lễ, nhưng không xuất hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các mặt hàng hải sản bán chạy hơn do nhiều du khách chọn mua về làm quà

Cùng với các mặt hàng thiết yếu, sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh tiếp tục được người dân và du khách quan tâm. Tại hội chợ với khoảng 200 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương được tiêu thụ khá tốt.

Ông Hoàng Văn Ngô, HTX Dịch vụ Ba Chẽ cho biết: "Tôi tham gia hội chợ từ năm 2016. Cứ mỗi lần mở hội chợ, tôi đều tham gia. Khách hàng đi nhiều lần rồi khách hàng quen, cứ tìm đến mình. Mật ong thương hiệu Ba Chẽ, hiện bán giá 250 nghìn đồng/chai, từ trước đến nay".

Nhiều dịch vụ du lịch không phụ thu và giữ chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách

Không chỉ thị trường hàng hóa, giá dịch vụ du lịch trong dịp lễ cũng được giữ ổn định. Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh, nhiều nhà hàng, khách sạn, đơn vị vận chuyển và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên Vịnh Hạ Long không áp dụng phụ thu, thậm chí duy trì chất lượng phục vụ ở mức cao hơn để tạo thuận lợi cho du khách.

Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Hạ Long, chia sẻ: "Dịp 2/9, giá cả dịch vụ chúng tôi vẫn giữ nguyên và chất lượng dịch vụ tăng. Vì chúng tôi hưởng ứng kích cầu du lịch của thành phố. Một số dịch vụ vẫn tăng thêm cho khách như nước uống miễn phí, khăn lạnh lau tay và một số dịch vụ khác trên tàu. Tuy nhiên, giá dịch vụ cho khách trải nghiệm thì không tăng. Khách dịp lễ 2/9, phần lớn là khách nước ngoài với những tour theo các chương trình từ trước".

Việc giữ giá dịch vụ trong thời điểm lượng khách tăng cao, đặc biệt tại các điểm du lịch trên Vịnh và khu vực trung tâm, góp phần hạn chế tình trạng tăng giá theo mùa vụ, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho du khách khi lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ tại Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp và bài bản./.

Hải Phòng đón hơn 1 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc đưa tin: Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Hải Phòng ước đón và phục vụ hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 1.600 tỷ đồng. Các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa - lịch sử, ẩm thực cùng nhiều hoạt động, sự kiện dịp lễ tạo sức hút đối với người dân và du khách.

Các khu du lịch biển đảo tại Hải Phòng thu hút đông du khách trong dịp nghỉ lễ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Thành phố ước đón 1.063.000 lượt khách, trong đó gần 36.900 lượt khách quốc tế; doanh thu ước đạt hơn 1.594 tỷ đồng; công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú đạt bình quân 45%. Riêng 3 ngày cao điểm 30/8, 31/8 và 1/9, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất từ 75-80%.

Du lịch ẩm thực (foodtour) tiếp tục là sản phẩm có sức hút lớn, thu hút đông đảo du khách đến Hải Phòng trải nghiệm trong dịp nghỉ Lễ. Điểm nhấn là sự kiện khai mạc Phố đi bộ Ẩm thực đêm diễn ra ngày 28-29/8 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, thuộc không gian Trung tâm đô thị di sản, gắn với các công trình, di sản văn hóa biểu tượng của thành phố như Nhà hát thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Dải vườn hoa trung tâm và Đền Nghè.

Bên cạnh foodtour, các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa - lịch sử tiếp tục thu hút khách với các điểm đến nổi tiếng như Quần đảo Cát Bà (Di sản thiên nhiên thế giới), Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Di sản văn hóa thế giới); Khu Đồi Rồng, Công viên nước Đồi Rồng, Hòn Dấu Resort, Đảo Dấu, Đền Bà Đế, Tháp Tường Long, Đảo Cò; Dải vườn hoa trung tâm thành phố; Khu du lịch Vũ Yên; Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh; Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc; Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo tàng Hải Phòng; Đền thờ thầy giáo Chu Văn An; Văn Miếu Mao Điền…

Dịp Quốc khánh năm nay, Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú.

Sự đa dạng của các sản phẩm, khu, điểm tham quan, cùng với các hoạt động du lịch ẩm thực (foodtour) đã góp phần tạo sức hút, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí và trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ Lễ.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, tại Hải Phòng cũng diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật khá phong phú. Bảo tàng Hải Phòng tổ chức các hoạt động làm bánh đậu xanh, khắc in mộc bản, làm cốm, bện mũ rơm thời chiến, trang trí hoa văn trên gốm; các triển lãm về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh và truyền thống Công an Hải Phòng được tổ chức tại khu vực trung tâm. Các rạp chiếu phim, nhà văn hóa thôn cũng trình chiếu nhiều bộ phim về lịch sử, cách mạng, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ.

Để phục vụ lượng khách tăng cao, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, ăn uống và các khu, điểm du lịch chủ động bố trí nhân lực, cơ sở vật chất; thực hiện niêm yết và bán đúng giá. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cũng được tăng cường, nhất là tại các khu vực tập trung đông khách và các điểm du lịch ven biển, trên đảo.

Ninh Bình tổng thu du lịch ước đạt 1.030 tỷ đồng

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, Ninh Bình ước đón 776.790 lượt khách, tăng 84,1% so với 422.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ năm 2025; bình quân đạt 155.358 lượt khách/ngày, tăng 47,3%. Khách quốc tế dự kiến đạt 109.701 lượt, tăng 35,4% so với 81.000 lượt năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với mức 532,2 tỷ đồng của năm 2025.