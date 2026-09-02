Lào Cai: Doanh thu du lịch đạt 1.900 tỷ đồng dịp 2/9

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương đã đón 450.000 lượt khách, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 34.000 lượt.

Khu Du lịch Sa Pa tiếp tục dẫn đầu với hơn 150.000 lượt khách, tiếp theo là Bảo Hà với 85.000 lượt và Bắc Hà đón 25.000 lượt.

Đền Nghĩa Đô với không gian xanh bao quanh là một trong những điểm đến được du khách lựa chọn

Đáng chú ý, xu hướng xê dịch năm nay ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ tại các điểm du lịch cộng đồng vệ tinh như Lâm Thượng, Bản Liền, Nghĩa Đô... Sự chuyển dịch này là kết quả từ chiến lược kiên trì xây dựng các sản phẩm du lịch bản địa đặc trưng, lấy người dân làm chủ thể và ứng dụng công nghệ số để tiếp cận du khách.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đô, chia sẻ: "Nghĩa Đô đã xác định từ đầu một hướng đi riêng, không đi theo hướng nhanh, mà theo hướng bền vững, đó là với những hoạt động trải nghiệm, gắn với khơi lại truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương. Cấp ủy, chính quyền đồng hành, lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi cũng mong muốn gắn kết các tour tuyến, đặc biệt tạo dựng thương hiệu Nghĩa Đô mang màu sắc riêng nhằm phát triển xanh, bền vững trong tương lai".

Mô hình phát triển bền vững, không chạy theo số lượng mà chú trọng vào chiều sâu văn hóa và trải nghiệm thực chất đang giúp du lịch Lào Cai bứt phá mạnh mẽ. Sự chủ động của chính quyền và người dân đã biến tiềm năng di sản thành sinh kế vững chắc, định hình vị thế thương hiệu du lịch Lào Cai trên bản đồ du lịch quốc gia.