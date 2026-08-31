English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tránh nắng, né kẹt xe, “du lịch trong nhà” hút khách dịp Lễ 2/9

Thứ Hai, 14:36, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không cần đi xa, nhiều gia đình ở TP.HCM và địa phương lân cận chọn trung tâm thương mại làm điểm đến trong kỳ nghỉ Lễ 2/9. Không gian mát mẻ cùng chuỗi dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí công nghệ và chiếu phim, họ vẫn có thể dành trọn một ngày vui chơi mà ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Một điểm đến, cả gia đình cùng trải nghiệm

Thay vì đưa gia đình đến Vũng Tàu hoặc Phan Thiết như những kỳ nghỉ trước, anh Lê Trung Quang, ngụ phường Linh Xuân, TP.HCM, chọn một trung tâm thương mại gần nhà làm điểm vui chơi trong những ngày lễ này.

Buổi trưa, gia đình anh dùng bữa tại trung tâm thương mại rồi đưa con đến các khu trò chơi. Sau đó, cả nhà tiếp tục tham quan các cửa hàng, mua sắm và có thể xem phim trước khi trở về nhà.

tranh nang, ne ket xe, du lich trong nha hut khach dip le 2 9 hinh anh 1
Người dân vui chơi trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM.

Với anh Quang, lựa chọn này giúp gia đình tránh cảnh mất nhiều giờ di chuyển, kẹt xe trên các tuyến cửa ngõ cũng như áp lực tìm phòng lưu trú trong cao điểm lễ. Người lớn có nơi ăn uống, nghỉ ngơi, mua sắm; trẻ nhỏ có khu vui chơi riêng.

“Đi xa vào ngày lễ thường gặp kẹt xe, cũng như dịch vụ phòngc khách sạn cũng khó tìm. Nên thường những ngày lễ thế này, gia đình tôi thường chọn các điểm đến gần nhà và trong các trung tâm thương mại. Ở đây chúng tôi thấy cũng có đầy đủ chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, khu vui chơi cho bé và người lớn. có thể xem phim. Mình không phải mất nhiều giờ trên đường, vui chơi xong vẫn có thể về nhà nghỉ ngơi nên thuận tiện hơn”, anh Quang chia sẻ.

tranh nang, ne ket xe, du lich trong nha hut khach dip le 2 9 hinh anh 2
Không chỉ thu hút nhóm gia đình có trẻ nhỏ, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến các trung tâm thương mại để vui chơi, giải trí trong kỳ nghỉ.

Theo anh Quang, các điểm vui chơi ngoài trời như công viên, khu du lịch hoặc bãi biển vẫn có sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, nắng nóng hoặc mưa bất chợt có thể làm gián đoạn hành trình, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Không chỉ người dân TP.HCM, mô hình vui chơi trong nhà còn trở thành lựa chọn của nhiều khách ngoại tỉnh. Trong kỳ nghỉ kéo dài năm ngày, chị Lý Bình cùng gia đình từ Rạch Giá, An Giang (Kiên Giang cũ) đến trung tâm thương mại ở TP.HCM thay vì chọn hành trình lên núi hoặc ra biển.

tranh nang, ne ket xe, du lich trong nha hut khach dip le 2 9 hinh anh 3
Những trải nghiệm sử dụng công nghệ tạo cảm giác hiện đại, mới lạ và phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình.

Đây là lần đầu chị Bình trải nghiệm buýt đường sông và ghé một trung tâm thương mại ở TP. Thủ Đức cũ, TP.HCM. Lý do chọn điểm đến này, chị Bình chia sẻ sau khi tham khảo những nội dung giới thiệu trên mạng xã hội, chị muốn cùng con gái trải nghiệm các trò chơi thực tế ảo, công nghệ kỹ thuật số và triển lãm tương tác đa giác quan các tác phẩm của danh hoạ Van Gogh tại đây.

“Ở đây tôi thấy các trò chơi công nghệ cao, thực tế ảo VR, kỹ thuật số như triển lãm tranh của Van Gogh,… sẽ đánh thức sự sáng tạo của trẻ nhỏ. Đồng thời vừa tạo không gian thư giãn cho người lớn. Cho nên dịp lễ này tôi quyết định đến đây trải nghiệm, cũng như cho con gái khám phá những điều mới đang có ở Việt Nam, không thua kém gì  ở nước ngoài”, chị Lý Bình cho biết.

tranh nang, ne ket xe, du lich trong nha hut khach dip le 2 9 hinh anh 4
Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn cũng có không gian thư giãn riêng.

Nhiều du khách lựa chọn “du lịch trong nhà” dịp Lễ 2/9  cho biết, sức hút của điểm đến không chỉ nằm ở việc e ngại các tác động yếu tố khách quan như thời tiết, kẹt xe, giá cả… Những trải nghiệm sử dụng công nghệ tạo cảm giác hiện đại, mới lạ và phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình. Trẻ em có thể khám phá, tương tác, trong khi người lớn vẫn có không gian giải trí, ăn uống, mua sắm và nghỉ ngơi.

Kỳ vọng đón 75.000-80.000 lượt khách mỗi ngày

Ông Phạm Nguyễn Thái Huy, Phó Tổng Giám đốc Gigamall Việt Nam, cho biết đơn vị là một trong những trung tâm thương mại sở hữu công viên công nghệ giải trí trong nhà có diện tích hơn 20.000 m².

Tại đây, tập hợp các mô hình trải nghiệm công nghệ, khu vui chơi trẻ em và không gian triển lãm. Trung tâm còn có hệ thống nhà hàng, cửa hàng mua sắm và tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để kéo dài thời gian lưu lại của khách.

tranh nang, ne ket xe, du lich trong nha hut khach dip le 2 9 hinh anh 5
Triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh là một trong những không gian được nhiều gia đình lựa chọn để kết hợp giải trí và tiếp cận nghệ thuật.

Với nhu cầu thay đổi của khách hàng, trong kỳ nghỉ 2/9, đơn vị dự báo sẽ đón lượng khách tăng khoảng từ 60.000 lên 80.000 lượt khách mỗi ngày.

“Chúng tôi tự hào có một công viên công nghệ giải trí đa tầng trong nhà. Song song với đó, chúng tôi có triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh, đã được đưa vào khai thác cách đây hai năm nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ và lựa chọn của đông đảo khách hàng. Hiện chúng tôi phục vụ trung bình khoảng 60.000 lượt khách mỗi ngày vào cuối tuần và các dịp lễ. Đợt này, kỳ nghỉ kéo dài chúng tôi kỳ vọng con số sẽ tăng lên khoảng 75.000–80.000 lượt khách mỗi ngày”, ông Huy cho biết.

tranh nang, ne ket xe, du lich trong nha hut khach dip le 2 9 hinh anh 6
Hoạt động vẽ tranh, tô màu theo các tác phẩm của danh hoạ Van Gogh cũng thu hút nhiều người.

Sức hút của các điểm vui chơi trong nhà cho thấy nhu cầu du lịch dịp lễ, Tết đang thay đổi theo hướng linh hoạt, tiện lợi và phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình. Đây không phải lựa chọn thay thế hoàn toàn những chuyến đi xa, nhưng đang trở thành một phần đáng chú ý trong hệ sinh thái du lịch đô thị như TP.HCM.

 
Tỷ Huỳnh, CTV Quang Đông/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 260 người mua quốc tế cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 260 người mua quốc tế cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B.

TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo
TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao Lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp Sở Du lịch triển khai Trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến và điểm du lịch trọng điểm tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và Đặc khu Côn Đảo.

TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo

TP.HCM chấp thuận bố trí trật tự viên du lịch ở khu vực Vũng Tàu và Côn Đảo

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao Lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp Sở Du lịch triển khai Trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến và điểm du lịch trọng điểm tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và Đặc khu Côn Đảo.

TP.HCM mở rộng hợp tác, kết nối thị trường du lịch Australia
TP.HCM mở rộng hợp tác, kết nối thị trường du lịch Australia

VOV.VN - Do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức từ ngày 8 - 13/8/2026, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Australia diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật trong quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng quan hệ hợp tác với thị trường quốc tế.

TP.HCM mở rộng hợp tác, kết nối thị trường du lịch Australia

TP.HCM mở rộng hợp tác, kết nối thị trường du lịch Australia

VOV.VN - Do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức từ ngày 8 - 13/8/2026, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Australia diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật trong quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng quan hệ hợp tác với thị trường quốc tế.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực