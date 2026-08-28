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Khai trương Phố đi bộ, ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng

Thứ Sáu, 23:25, 28/08/2026
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VOV.VN - Tối 28/8, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố.

Chương trình khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng mở đầu bằng màn diễu hành, với sự tham gia của Đoàn Quân nhạc Quân khu 3, thanh thiếu niên thành phố Hải Phòng, hội Di sản Áo dài, nghệ nhân các CLB dân gian, đoàn nghệ thuật tại Hải Phòng. Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn thành phố Cảng, với các tiết mục như: "Hải Phòng ta", "Hải Phòng rực đỏ phượng bay", "Hải Phòng tỏa sáng"…

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Hải Phòng khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố.

Điểm nhấn của Phố đi bộ, ẩm thực đêm Hải Phòng là hơn 30 gian hàng ẩm thực đặc trưng và sản phẩm OCOP của thành phố, trong đó có nhiều món ăn nổi tiếng, trở thành thương hiệu của ẩm thực đất Cảng, như: rươi Tứ Kỳ, nem cua bể, bánh đa cua, trà cúc, cà phê cốt dừa, dừa dầm… Cùng với các món ăn ngon, du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đường phố tại 3 không gian: sân khấu phía trước Nhà hát thành phố, tuyến đường Trần Hưng Đạo và tuyến đường Quang Trung.

Anh Lê Văn Đạo, người dân thành phố Hải Phòng cho biết, đây không phải lần đầu tiên thành phố tổ chức tuyến phố đi bộ, nhưng lần này quy mô lớn hơn, có nhiều gian hàng hơn, phong phú hơn. Anh Đạo hy vọng, tuyến phố đi bộ sẽ góp phần quảng bá văn hóa thành phố Hải Phòng đến bạn bè và du khách.

Chị Lê Mai Chi, du khách từ Hưng Yên chia sẻ, chị cũng như nhiều khách du lịch đến với Hải Phòng không chỉ vì đồ ăn ngon mà vì văn hóa đặc trưng. Thay vì phải đi các ngõ ngách, các chợ để khám phá ẩm thực Hải Phòng như trước đây, phố đi bộ sẽ giúp khách du lịch dễ dàng tham gia vào văn hóa, ẩm thực, các hoạt động nghệ thuật; từ đó, giúp du khách khám phá và tìm hiểu nhịp sống, văn hóa và con người Hải Phòng.

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Màn diễu hành đặc sắc mở đầu chương trình khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng.

Để tăng trải nghiệm và tạo thuận lợi cho người dân, du khách khi khám phá không gian phố đi bộ, thành phố Hải Phòng cũng đưa vào sử dụng nhiều tiện ích số. Trong đó, bản đồ số ẩm thực tích hợp trên ứng dụng Smart Hải Phòng, hỗ trợ người dân, du khách tiếp cận các tiện ích và thông tin cần thiết trong hành trình khám phá. Thành phố sẽ cung cấp Wifi miễn phí tại khu vực dải trung tâm và phố đi bộ, tạo thuận lợi cho du khách sử dụng các tiện ích số và trải nghiệm nhịp sống về đêm.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng là thành phố cảng biển, nơi giao thoa của nhiều vùng văn hóa, đồng thời sở hữu một nền ẩm thực mang dấu ấn riêng: đậm đà, phóng khoáng, dân dã mà tinh tế, gần gũi nhưng đầy sức hấp dẫn. Ẩm thực không chỉ tạo nên những món ăn ngon mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện về đất và người Xứ Đông văn hiến - Đất Cảng Anh hùng; lưu giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

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Hoạt động quảng diễn, giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng tại Phố đi bộ, ẩm thực đêm Hải Phòng.

Phát huy giá trị ẩm thực, giao lưu văn hóa không đơn thuần đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách, mà còn góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, tạo thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc, thúc đẩy kinh tế ban đêm và quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng đến du khách và bạn bè quốc tế. 

"Ẩm thực làm nên ký ức của thành phố Hải Phòng; văn hóa tạo nên chiều sâu của một điểm đến. Tôi tin tưởng rằng, cùng với các sự kiện âm nhạc mà thành phố đang xây dựng là thành phố âm nhạc thì Phố đi bộ, ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch được yêu thích, một không gian trải nghiệm hấp dẫn và một dấu ấn mới trong hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch, kinh tế ban đêm mang thương hiệu thành phố Hải Phòng", ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh.

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Phố đi bộ, ẩm thực đêm Hải Phòng thu hút đông đảo người dân và du khách trong đêm khai mạc.

Hoạt động Phố đi bộ, ẩm thực đêm và nghệ thuật đường phố Hải Phòng sẽ diễn ra vào các ngày thứ sáu và thứ bảy hằng tuần tại khu vực dải trung tâm và Nhà hát thành phố.

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Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công

VOV.VN - 7 tháng năm 2026, Hải Phòng giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch. Dù cao hơn bình quân cả nước, kết quả vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Thành phố đang tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và thủ tục để tăng tốc giải ngân.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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