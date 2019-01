Khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn

Ngũ Hành Sơn, hay còn gọi là núi Non Nước là một quần thể danh thắng gồm 5 ngọn núi đá nhô lên ở ven biển, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8km về phía đông nam. Trong 5 ngọn núi, Thủy Sơn (còn gọi là núi Tam Thai) là ngọn núi lớn nhất, cao nhất và đẹp nhất; cũng là nơi có nhiều kiến trúc tâm linh và hang động nhất. Đây cũng là tuyến tham quan chính ở Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Đường lên ngọn Thủy Sơn Chữ "Thủy Sơn" trên vách núi. Thủy Sơn có độ cao khoảng 160m. Từ núi Thủy Sơn có thể quan sát cả một vùng rộng lớn ở các hướng. Ngọn Mộc Sơn nhìn từ Thủy Sơn. Ngọn Thổ Sơn nhìn từ Thủy Sơn . Đỉnh Thủy Sơn Quần thể Ngũ Hành Sơn nhìn từ đỉnh Thủy Sơn. Hầu hết các ngọn núi trong Ngũ Hành Sơn đều có những kiến trúc tâm linh. Thổ Sơn có chùa Long Hoa, Kim Sơn có chùa Quan Âm, Hỏa Sơn có chùa Linh Sơn, chùa Phổ Đà Sơn... Biển Đông nhìn từ đỉnh Thủy Sơn. Trên ngọn Thủy Sơn có 3 ngôi chùa là chùa Tam Tôn Đường, chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng. Ảnh: Chùa Tam Tôn Đường. Chùa Tam Thai trên ngọn Thủy Sơn. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Đà Nẵng, được khởi dựng từ năm 1630, sau bị phá hủy trong chiến tranh và được xây lại dưới thời vua Minh Mạng năm 1825. Nội thất chính điện chùa Tam Thai. Chùa Linh Ứng - cũng là một ngôi chùa cổ, được khởi đựng từ giữa thế kỷ 18, sau cũng được xây dựng lại vào năm 1825 dưới thời vua Minh Mạng. Trên Thủy Sơn có 6 hang động, đó là các động: Hoa Nghiêm, Huyền Không, Linh Nham, Tàng Chơn, Vân Thông, Âm Phủ. Trong đó đẹp nhất là động Huyền Không. Ảnh: Lối vào động Hoa Nghiêm và động Huyền Không. Động Huyền Không là một không gian rộng lớn trong lòng núi, cũng là một không gian tâm linh. Ánh sáng trong động Huyền Không đem lại một vẻ đẹp kỳ ảo. Bia đá trong động Huyền Không. Trong các chùa và động ở Ngũ Hành Sơn còn lưu giữ được nhiều bia ký cổ hàng trăm năm. Tứ đại Hộ Pháp trong động Huyền Không. Cửa động Vân Thông - một động khác ở Thủy Sơn. "Vân Thông" có nghĩa là thông với mây, hay cũng gọi là đường lên trời. Nơi giao thoa của đất trời ở động Vân Thông. Từ động Vân Thông có lối lên đỉnh Thủy Sơn. Dưới chân núi Ngũ Hành Sơn là làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước. Làng nghề đã có từ hơn 400 năm và nổi tiếng khắp cả nước về nghệ thuật chế tác đá. Du khách tới đây có thể mua những món đồ ở làng đá Non Nước Ngũ Hành Sơn làm kỷ niệm.

