Khán đài đua ghe Ngo 4.000 chỗ sẵn sàng phục vụ lễ hội Ok Om Bok 2026

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo được triển khai từ tháng 8/2025, với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Đến nay, công trình đạt hơn 93% khối lượng thực hiện. Riêng hạng mục khán đài dự kiến được bàn giao ngay trước lễ hội Ok Om Bok để phục vụ giải đua ghe Ngo vào ngày 21 và 22/11 tới.

Khán đài 4000 chỗ ngồi dần hoàn thiện để kịp phục vụ giải đua ghe Ngo dịp lễ hội Ok Om Bok năm 2026

Dự án gồm tuyến kè chống sạt lở dài 650 m, rộng 9 m; khán đài diện tích 2.585 m², có mái che và sức chứa 4.000 chỗ ngồi. Bên dưới khán đài bố trí các phòng chức năng phục vụ thi đấu thể thao dưới nước và tổ chức lễ hội. Công trình còn có bãi đỗ xe rộng 3.300 m² cùng sân khấu và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Hiện tuyến kè đã hoàn thành, phần kết cấu chính của khán đài cũng cơ bản hoàn tất. Các đơn vị đang tập trung trang trí, sơn, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện nhà trọng tài và các hạng mục phụ trợ. Hệ thống điện ngoài nhà và trạm biến áp đạt hơn 96% khối lượng; hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt hơn 74%.

Lắp cổng vòm đi vào khán đài

Ông Dương Hồng Luân, cán bộ quản lý dự án, Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, cho biết công trình được khởi công từ tháng 8/2025, phấn đấu hoàn thành vào tháng 11/2026 để kịp phục vụ giải đua ghe Ngo trong lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Thi công mặt hành lang bờ kè phục vụ khán giả xem đua ghe Ngo

Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ phục vụ giải đua ghe Ngo của đồng bào Khmer mà còn được định hướng trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ và địa điểm tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh.