VOV.VN - Từng hết lòng cưu mang gia đình người bạn quá cố, vì sao Nguyễn Đình Phương bỗng trở nên lạnh nhạt khi họ lâm cảnh túng quẫn? Đằng sau sự đổi thay ấy là một tấm lòng và cách giúp người thật bất ngờ. Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Trọng nghĩa khinh tài”.
VOV.VN - Từ câu chuyện của một chú rùa con suýt mất mạng vì rác thải nhựa, các em nhỏ sẽ cùng khám phá bài học ý nghĩa về ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ ngôi nhà chung của muôn loài.
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