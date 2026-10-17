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Truyện cổ tích Việt Nam: “Trọng nghĩa khinh tài”
Thứ Bảy, 21:00, 17/10/2026

Truyện cổ tích Việt Nam: “Trọng nghĩa khinh tài”

VOV.VN - Từng hết lòng cưu mang gia đình người bạn quá cố, vì sao Nguyễn Đình Phương bỗng trở nên lạnh nhạt khi họ lâm cảnh túng quẫn? Đằng sau sự đổi thay ấy là một tấm lòng và cách giúp người thật bất ngờ. Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Trọng nghĩa khinh tài”.

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