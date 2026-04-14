Xu hướng du lịch kỳ nghỉ ngắn nhưng “chất” gia tăng dịp lễ 30/4-1/5

Thứ Ba, 09:45, 14/04/2026
VOV.VN - “Micro-Holiday” - những kỳ nghỉ ngắn nhưng “chất” đang định hình xu hướng du lịch mới khi du khách tìm kiếm sự thư giãn nhanh, tiện lợi mà vẫn trọn vẹn trải nghiệm.

Khảo sát mới nhất của Traveloka cho thấy xu hướng du lịch “Micro-Holiday” (những chuyến đi trong thời gian ngắn từ 2-3 ngày) gia tăng gần 40% khi du khách Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dịp 30/4 - 1/5 năm nay. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong lựa chọn du lịch của du khách: hành trình ngắn hơn, trải nghiệm phong phú hơn, lên kế hoạch thông minh hơn và ưu tiên chất lượng trải nghiệm hơn là khoảng cách di chuyển.

Khảo sát cũng cho thấy lượng tìm kiếm các điểm đến gần và có thời gian di chuyển ngắn đã tăng mạnh, các chặng bay ngắn nội địa ghi nhận mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các tuyến có mức tăng nổi bật bao gồm: Hà Nội - Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc, Hà Nội - Huế. Ngoài ra, các điểm đến gắn với thiên nhiên, nghỉ dưỡng ven biển như: Ninh Bình, Nha Trang, Vũng Tàu... cũng được du khách tìm kiếm nhiều.

xu huong du lich ky nghi ngan nhung chat gia tang dip le 30 4-1 5 hinh anh 1
Những khu nghỉ dưỡng ven biển được tìm kiếm nhiều trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. (Ảnh: VOV2)

Theo ông Bùi Thanh Tú - giám đốc marketing một doanh nghiệp lữ hành, xu hướng du lịch của du khách đang có sự chuyển dịch rõ rệt: không còn ưu tiên tour giá rẻ mà hướng đến những sản phẩm “đúng nhu cầu - xứng đáng trải nghiệm”. Theo đó, khách hàng ngày càng quan tâm đến các tour thiết kế riêng, lịch trình linh hoạt theo ngân sách và thời gian, cùng những trải nghiệm “đo ni đóng giày” thay vì các tour đại trà. Xu hướng này cho thấy cá nhân hóa không còn là lựa chọn cao cấp mà đang dần trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường. Đây là thay đổi mang tính bản chất, tác động trực tiếp đến cách doanh nghiệp thiết kế và cung cấp sản phẩm.

Song song đó, các điểm đến quốc tế trong khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á vẫn duy trì được sức hút khi kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lượng tìm kiếm vé máy bay và lưu trú tăng khoảng 30%. Điều này cho thấy du khách Việt vẫn duy trì sự quan tâm lớn đối với các điểm đến quốc tế có khả năng tiếp cận thuận tiện cùng mật độ trải nghiệm cao trong khung thời gian ngắn.

xu huong du lich ky nghi ngan nhung chat gia tang dip le 30 4-1 5 hinh anh 2
Những chuyến đi ngắn ngày cùng gia đình, bạn bè là ưu tiên của nhiều du khách. (Ảnh: VOV2)

Điều thúc đẩy du khách Việt lựa chọn các hành trình ngắn không phải là do nhu cầu du lịch đơn giản hơn mà là cái nhìn rõ ràng hơn về điều gì thực sự tạo nên một chuyến đi ý nghĩa. Những điểm đến dẫn đầu xu hướng tìm kiếm hiện nay đều có một điểm chung: cảnh quan thiên nhiên giàu cảm hứng, bản sắc địa phương rõ nét và những trải nghiệm mang lại cảm giác tái tạo năng lượng thực sự, thay vì chỉ đơn thuần là vui chơi, giải trí.

Không chỉ điểm đến, cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi cũng cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Những chuyến đi ngắn không còn là phương án thay thế mà đang trở thành lựa chọn ưu tiên mới. Du khách ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn điểm đến, lên kế hoạch sớm hơn và ưu tiên những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa.

Từ các tour nghỉ dưỡng gần, hành trình thiên nhiên đến sản phẩm thiết kế linh hoạt theo nhu cầu, thị trường đang dịch chuyển mạnh sang những lựa chọn tinh gọn nhưng giàu giá trị. Trong bối cảnh đó, “Micro-Holiday” không chỉ là xu hướng nhất thời, mà đang dần trở thành lời giải cho bài toán thời gian, chi phí và trải nghiệm của du lịch hiện đại.

Thanh Huyền/VOV2
