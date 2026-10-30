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Khởi công xây dựng Quần thể du lịch núi U Bò - hồ Thác Chuối tại Quảng Trị

Thứ Sáu, 12:40, 30/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (30/10), UBND tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Đông đảo người dân địa phương đã đến dự lễ khởi công. Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối có tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, quy mô hơn 167ha, trải rộng trên địa bàn 3 xã Bố Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) và xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ). Dự án do Tập đoàn Sun Group làm Chủ đầu tư.

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Đông đảo người dân địa phương tham dự lễ khởi công xây dựng Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối

Dự án gồm 2 phân khu chính được kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo. Đây là dự án đầu tư du lịch quy mô lớn, được triển khai trên nguyên tắc phát triển kinh tế bền vững. Dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (thuộc khu vực vùng đệm, được phân cách với vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bởi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây). Quá trình chuẩn bị, chủ đầu tư dự án thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và di sản, chú trọng đánh giá các tác động đối với di sản, hệ sinh thái và cộng đồng dân cư.

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Ông Đặng Minh Trường, thành viên hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group thông tin về dự án tại lễ khởi công

Ông Đặng Minh Trường, thành viên hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group thông tin: “Dự án sẽ bổ sung cho Quảng Trị sản phẩm du lịch quy mô lớn mà tỉnh còn thiếu, tạo việc làm, sinh kế cho bà con và nguồn thu bền vững cho địa phương; góp phần hoàn thiện chuỗi điểm đến miền Trung từ Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế đến Đà Nẵng, Hội An; và đóng góp vào mục tiêu đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 mà Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đặt ra”.

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Quang cảnh núi U Bò

Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối được định hướng phát triển trên cơ sở khai thác đặc trưng cảnh quan hồ nước, núi cao, khí hậu và hệ sinh thái rừng, hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Trong đó, phân khu hồ Thác Chuối được định hướng phát triển thành không gian du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, công trình thương mại, dịch vụ, ẩm thực, không gian văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí.

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Lễ khởi công xây dựng Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối

Phân khu đỉnh núi U Bò ở độ cao hơn 1.000m phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng. Các hạng mục dự kiến bao gồm tổ hợp giải trí, không gian văn hóa, hệ thống lưu trú cao cấp, đài quan sát, đường dạo bộ, tàu hỏa leo núi và các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối các phân khu, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và hình thành hành trình trải nghiệm từ không gian hồ nước lên đỉnh núi, khai thác lợi thế cảnh quan đặc trưng của khu vực.

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Quang cảnh hồ Thác Chuối

Dự án dự kiến phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn đến quý II năm 2037, phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý II năm 2028. Khi hoàn thành, dự án hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách/năm, tạo ra hơn 3.000 việc làm trực tiếp cho người dân địa phương.

Tỉnh Quảng Trị xác định nguyên tắc xuyên suốt là phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn di sản; khai thác tiềm năng thiên nhiên đi đôi với gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân ở địa phương.  Dự án quần thể du lịch này đã được đánh giá tác động di sản do hội đồng chuyên gia trong nước và cả quốc tế thẩm định, xem xét thẩm định kỹ lưỡng; đồng thời hồ sơ gửi đến UNESCO để trao đổi và tham vấn.

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Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khởi công

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành với nhà đầu tư ở mức cao nhất, hỗ trợ bằng những hành động cụ thể, thực chất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Sun Group có thể triển khai dự án nhanh và hiệu quả.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

“Chúng tôi kỳ vọng Tập đoàn sẽ đánh thức tiềm năng và phát huy được giá trị đặc biệt của núi U Bò- hồ Thác Chuối, để kiến tạo nơi đây thành một biểu tượng du lịch mới, một điểm đến không chỉ ở đẳng cấp quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế. Quan trọng hơn, giá trị dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay đẳng cấp công trình mà còn bằng những lợi ích thiết thực mà dự án sẽ mang lại cho người dân, tạo thêm nhiều việc làm hơn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và mở ra những cơ hội phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh”, ông Bùi Hoàng Phương nói.

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, bộ ngành Trung ương dự lễ khởi công

 

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Lên đỉnh U Bò, ngắm rừng Phong Nha - Kẻ Bàng mùa thay lá

VOV.VN - Vào độ tháng 3, khu vực đỉnh núi U Bò bắt đầu giao mùa, hoa nở thơm nức lan toả khắp các cánh rừng, không khí mát mẻ cùng với vẻ đẹp nguyên sinh, độ đa dạng sinh học cao là địa điểm lý tưởng để thực hiện những chuyến trekking, thưởng ngoạn vẻ đẹp núi rừng Trường Sơn.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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