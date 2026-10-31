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Làng Jarai bên Biển Hồ mở hướng làm du lịch cộng đồng

Thứ Bảy, 17:38, 31/10/2026
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VOV.VN - Chiều (31/10), UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng. Sản phẩm được xây dựng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, đời sống sản xuất và sinh hoạt của đồng bào Jarai, với mục tiêu tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và bảo tồn văn hoá.

Làng Ia Nueng nằm cạnh Di tích thắng cảnh Biển Hồ, hiện có hơn 200 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó người Jarai chiếm hơn 96%. Ngôi làng vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống với nhiều nhà sàn, 3 nhà rông, cụm cây đa hàng trăm năm tuổi, bến nước truyền thống cùng các nghề đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, cồng chiêng, ẩm thực.

Trên cơ sở những giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng được xây dựng thành tuyến tham quan, trải nghiệm từ Biển Hồ, cổng làng, nhà sinh hoạt cộng đồng, bến nước truyền thống, khu nghề đến các cơ sở homestay.

Theo hành trình này, du khách được tìm hiểu văn hóa cồng chiêng, tham gia múa xoang, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, đan lát; tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp như cấy lúa, gặt lúa, giã gạo, làm cơm lam. Vào mùa cà phê, du khách có thể trải nghiệm hái, rang, xay và tự pha cà phê; đồng thời thưởng thức ẩm thực địa phương, giao lưu với người dân và tìm hiểu dịch vụ lưu trú tại cộng đồng.

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Lễ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

Với người dân trong làng, phát triển du lịch cộng đồng không chỉ mở ra hướng tăng thu nhập mà còn tạo động lực gìn giữ, trao truyền nghề truyền thống và văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Chị Rơ Lan Han, người dân làng Ia Nueng cho biết: “Tôi mong muốn bà con sẽ cùng đồng lòng, đoàn kết góp phần phát triển du lịch cộng đồng nhiều hơn, chia sẻ kinh nghiệm nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ để các bạn biết nhiều hơn bản sắc văn hoá. Cần có sự tập huấn các bạn trẻ để trở thành hướng dẫn viên du lịch, để họ biết và tự giới thiệu về bản sắc văn hoá của dân tộc Jarai”.

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Đông đảo người dân, du khách cùng đội múa cồng chiêng của làng Ia Nueng chụp ảnh tại khuôn viên nhà rông của làng

Ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, địa phương xác định người dân là chủ thể trong xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Thời gian tới, xã Biển Hồ tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ, phát triển lưu trú, ẩm thực, sản phẩm thủ công truyền thống, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành và đẩy mạnh quảng bá.

Đồng thời, gắn kết làng Ia Nueng với các điểm đến như Biển Hồ, Hàng thông trăm tuổi, đồi chè và núi lửa Chư Đang Ya, hình thành các tuyến du lịch liên kết, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng sức hấp dẫn cho du lịch Gia Lai.

“Trong quá trình xây dựng làng du lịch cộng đồng Ia Nueng chúng tôi xác định rằng người dân là chủ thể của làng du lịch cộng đồng, chính người dân đã tạo nên văn hoá, nên nông sản sạch, tour, tuyến du lịch, nhạc cụ để cùng với Nhà nước để đưa sản phẩm du lịch cộng đồng đến với du khách. Từ đó giúp tăng thu nhập, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong làng, góp phần đưa Biển Hồ ngày càng phát triển", ông Toàn nói.

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Một trong những cây đa hàng trăm năm tuổi được bà con làng Ia Nueng gìn giữ

Ngay sau lễ công bố, đại biểu, người dân và doanh nghiệp lữ hành tham gia chương trình tham quan, trải nghiệm các không gian văn hóa và những hoạt động tiêu biểu trong sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng.

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Làng Ơp giữ bản sắc Jarai, tạo sinh kế bền vững

VOV.VN - Giữa lòng phố núi Pleiku, làng Ơp, ngôi làng Jarai nhỏ bé, yên bình đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ. Nơi đây không chỉ là “làng trong phố” mang đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên, mà còn là điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững cho bà con.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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