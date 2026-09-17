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Đắk Lắk hướng tới hỗ trợ du lịch cộng đồng theo chiều sâu

Thứ Năm, 21:26, 17/09/2026
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VOV.VN - Nghị quyết số 08 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 bước đầu tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, biểu diễn văn hóa và hướng dẫn trải nghiệm.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk giai đoạn mới được định hướng hỗ trợ liền mạch hơn, gắn với nâng cao năng lực của người dân, gìn giữ không gian văn hóa và kết nối thị trường. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại Hội nghị chuyên đề “đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh” do Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 17/9.

Thực hiện Nghị quyết số 08 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, trong 3 năm qua, địa phương đã hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình, với tổng kinh phí quyết toán gần 4,2 tỷ đồng. Nguồn lực chủ yếu được đầu tư cho cơ sở vật chất, cảnh quan, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, trang phục và nhạc cụ biểu diễn. 

Dak lak huong toi ho tro du lich cong dong theo chieu sau hinh anh 1
HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị chuyên đề “đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chính sách bước đầu tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, biểu diễn văn hóa và hướng dẫn trải nghiệm. Tuy nhiên, phần lớn mô hình vẫn có quy mô nhỏ; sản phẩm giữa các buôn còn trùng lặp, liên kết với doanh nghiệp lữ hành chưa chặt chẽ. Lượng khách và nguồn thu chưa ổn định, gây khó khăn cho việc duy tu công trình, tái đầu tư và duy trì hoạt động sau khi kết thúc hỗ trợ. Bà H Zu Ni Niê, Bí thư Chi bộ buôn du lịch cộng đồng Akǒ Dhông cho rằng, chính sách mới cần đồng hành lâu dài hơn với cộng đồng.

Nghị quyết 08 năm 2021 của HĐND tỉnh là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, từ những lớp tập huấn du lịch cho tới chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất, là nguồn động lực lớn để người dân tự phát triển du lịch. Mong rằng chính sách giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thiện hơn về cơ chế, không chỉ hỗ trợ một lần mà sẽ tiếp tục diễn ra liền mạch; có những hỗ trợ cụ thể hơn đối với những người dân còn giữ nhà dài, các nghệ nhân cồng chiêng hoặc nghệ nhân dệt thổ cẩm”, bà H Zu Ni Niê chia sẻ.

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về chính sách giai đoạn 2026-2030 chuyển từ hỗ trợ từng hạng mục sang đồng hành trong cả quá trình hình thành sản phẩm, tổ chức vận hành và tiếp cận thị trường. Đồng thời, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, vốn tín dụng và hạ tầng phụ trợ, cần làm rõ trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng công trình; nâng cao kỹ năng và khả năng liên kết để người dân thực sự làm chủ hoạt động du lịch.

Dak lak huong toi ho tro du lich cong dong theo chieu sau hinh anh 2
Đại biểu nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.

Kết luận hội nghị, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu cơ chế mới thay thế Nghị quyết số 08 về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: “Tôi đề nghị UBND tỉnh phải nghiên cứu, tham mưu để ban hành cơ chế mới thay thế nghị quyết cũ. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập thì chúng ta phải có phương pháp, giải pháp để làm tốt hơn. Lấy người dân, doanh nghiệp và đồng bào làm trung tâm để đẩy mạnh mô hình liên kết giữa hợp tác xã du lịch cộng đồng với doanh nghiệp lữ hành; đào tạo, tập huấn tại chỗ về kỹ năng, ngoại ngữ, ẩm thực để chính bà con làm chuỗi cung ứng dịch vụ”.

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Đắk Lắk nghiên cứu nghị quyết mới về phát triển du lịch cộng đồng

VOV.VN - Sau khi được Nhà nước hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nhiều hộ dân ở Đắk Lắk đã chủ động đối ứng nguồn lực, mở rộng đầu tư, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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