  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026: Trải nghiệm "bản giao hưởng" đa sắc màu

Thứ Hai, 21:13, 25/05/2026
VOV.VN - Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 6/2026 tại nhiều địa phương trong tỉnh, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, kết nối không gian biển đảo – đồng bằng – núi rừng.

Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 được tổ chức theo mô hình “không gian lễ hội mở”, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên hoàn giữa các vùng sinh thái, văn hóa cộng đồng và du lịch đặc trưng của Quảng Ngãi. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc chủ đề “Quảng Ngãi – Bản giao hưởng biển đảo”, diễn ra lúc 20h ngày 30/5/2026 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện hành trình từ biển đảo tiền tiêu, văn hóa Hoàng Sa, làng chài ven biển đến khát vọng vươn khơi, hội nhập và phát triển của Quảng Ngãi hôm nay.

Người dân và du khác theo dõi đua thuyền ở đặc khu Lý Sơn.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm như: Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi; trình diễn diều nghệ thuật “Quảng Ngãi bay lên”; lễ hội hoa đăng “Huyền ảo đêm Rừng dừa”; không gian trưng bày di sản văn hóa, di sản biển đảo, sản phẩm OCOP, quà tặng du lịch; hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Ngãi năm 2026.

Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động thể thao hấp dẫn như: Lễ hội chèo SUP Việt Nam năm 2026; Giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2026; Lễ hội đua thuyền truyền thống biển Quảng Ngãi 2026; Giải việt dã “Lý Sơn – Theo dấu chân tiền tiêu 2026”; Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi 2026.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ tổ chức tại Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn. Đây là nghi lễ truyền thống nhằm tri ân các hùng binh Hoàng Sa năm xưa có công xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ.

Du khách check in tại biển Châu Tân, tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, kết nối phát triển du lịch địa phương trong giai đoạn mới. Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, sở hữu không gian du lịch đặc trưng “rừng – biển – đảo”, thân thiện, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tuần Văn hóa Du lịch của Quảng Ngãi, trong đó Lý Sơn vẫn đang tổ chức các giải như: Half Marathon, đây cũng có thể là lần thứ năm rồi; giải bơi vượt biển là một trong những giải trên thế giới chỉ có bốn nước tổ chức, trong đó Lý Sơn cũng đã tổ chức rất thành công vào năm 2025. Năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nội dung này trong Tuần lễ Du lịch tháng 6, cũng như tổ chức lễ hội chèo SUP và các hoạt động khác để tạo điểm nhấn du lịch cho Lý Sơn”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi đặc khu Lý Sơn lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa du lịch Quảng Ngãi
Nỗi đau của gia đình mất 2 người con vì đuối nước trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Vụ đuối nước trên sông Trà Khúc, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 22/5 đã cướp đi sinh mạng của 3 trẻ nhỏ trong cùng một dòng họ, trong đó có gia đình cùng lúc mất đi 2 người con trai.

3 trẻ đuối nước tử vong trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Sơn Tịnh cũ) vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 trẻ em tử vong trên sông Trà Khúc.

Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn

VOV.VN - Lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh, nhu cầu xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, năng lượng và hàng rời phục vụ sản xuất tăng cao.

