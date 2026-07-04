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Thái Lan không còn theo đuổi các kỷ lục về lượng khách quốc tế

Thứ Bảy, 08:00, 04/07/2026
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VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan đang tập trung vào việc tăng chi tiêu của khách quốc tế, từ khoảng 1.500 USD lên khoảng 2.400 USD trung bình mỗi chuyến đi; đồng thời chú trọng vào "thị trường chất lượng" và "trải nghiệm ý nghĩa" hơn là du lịch đại chúng.

Sau nhiều thập kỷ đo lường sự thành công bằng gia tăng lượng khách quốc tế đến, ngành du lịch Thái Lan đang chuyển hướng ưu tiên số tiền du khách chi tiêu hơn là con số khách du lịch. Thái Lan chỉ đặt mục tiêu đón khoảng 33 triệu khách quốc tế trong năm nay, thấp hơn nhiều so với gần 40 triệu lượt khách đến vào năm 2019.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt khiến việc tập trung vào dòng khách chi tiêu cao trở thành then chốt, thay vì du lịch đại chúng. “Thái Lan không quá lo lắng về số lượng khách vì chúng tôi muốn tạo ra nhiều doanh thu hơn từ mỗi du khách... Chúng tôi tập trung vào các thị trường chất lượng" - ông Nithee Seeprae, một quan chức Cơ quan Du lịch Thái Lan nói và nhấn mạnh chiến lược mới không nhằm loại trừ dòng khách có ngân sách tiết kiệm.

thai lan khong con theo duoi cac ky luc ve luong khach quoc te hinh anh 1
Một điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan

Hiện nay tại Thái Lan, du khách quốc tế chi tiêu trung bình khoảng 1.500 USD mỗi chuyến đi. Các quan chức muốn con số này tăng lên khoảng 2.400 USD. Tuy nhiên, doanh thu du lịch quốc tế dự kiến ​​chỉ tăng nhẹ trong năm nay, lên 1,55 nghìn tỷ baht (46,5 tỷ USD) so với 1,54 nghìn tỷ baht năm 2025. Cơ quan Du lịch Thái Lan đang nhắm mục tiêu vào những du khách quan tâm đến chăm sóc y tế, các khu nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, các buổi hòa nhạc, lễ hội, du lịch golf và các sự kiện thể thao khác vì những du khách này có xu hướng lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Thái Lan không còn chỉ tập trung vào số lượng khách du lịch là sự thay đổi chính sách về visa. Các biện pháp nới lỏng chính sách thị thực được đưa ra sau đại dịch Covid-19 để kích thích du lịch đã bị bãi bỏ, sau khi chính quyền liên kết việc nới lỏng quy định nhập cảnh với sự gia tăng lao động bất hợp pháp, lưu trú quá hạn và tội phạm liên quan đến người nước ngoài.

thai lan khong con theo duoi cac ky luc ve luong khach quoc te hinh anh 2
Du khách quốc tế tại Thái Lan. Nguồn: Reuters

Dù vậy, sự chuyển dịch này sẽ không dễ dàng với Thái Lan, bởi nước này đã dành nhiều năm qua cho việc xây dựng ngành du lịch đại chúng được hỗ trợ bởi tỷ giá rẻ hơn, sức hút từ phim ảnh và sự bùng nổ lượng khách du lịch Trung Quốc trước đây. Nhiều điểm đến tại Thái Lan đã được xây dựng dựa trên quy mô lớn, như Phuket và Chiang Mai, do đó chuyển hướng sang số lượng khách ít hơn nhưng chi tiêu cao hơn sẽ khó thực hiện. 

Theo các chuyên gia, ngành du lịch Thái Lan đang mất đà phục hồi. Vào năm 2025, Thái Lan mất vị trí số 1 Đông Nam Á về lượng khách quốc tế đến trong một năm và bị Malaysia vượt qua. Doanh thu từ khách du lịch nước ngoài tại Thái Lan năm 2025 cũng giảm so với năm trước đó, và một trong những mục tiêu quan trọng của ngành du lịch Thái Lan về đón khách Trung Quốc cũng đã không đạt được. Thái Lan cũng không còn ưu thế tuyệt đối về du lịch giá cả phải chăng như trước đây; bởi lẽ Việt Nam và Indonesia ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ, trong khi đồng baht mạnh hơn trong những năm gần đây đã làm suy yếu một trong những lợi thế truyền thống của Thái Lan.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
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