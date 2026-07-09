Lượng khách từ Hyderabad (Ấn Độ) đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

Việt Nam trở thành điểm đến được yêu thích tại Ấn Độ nhờ chi phí hợp lý, kết nối hàng không ngày càng thuận tiện, chính sách thị thực cởi mở và sức hấp dẫn ngày càng lớn của các điểm đến du lịch. Theo Sân bay quốc tế Rajiv Gandhi của bang Telangana tại Ấn Độ, lượng hành khách từ thành phố Hyderabad đến Việt Nam đã tăng gần gấp 3 lần chỉ sau một năm, từ khoảng 35.000 lượt trong giai đoạn 2024 – 2025 lên khoảng 95.000 lượt trong giai đoạn 2025 – 2026. Đây là mức tăng nổi bật trong số các đường bay quốc tế xuất phát từ Hyderabad.

Sân bay quốc tế Rajiv Gandhi của bang Telangana (Ấn Độ) đã ghi nhận lượng khách từ thành phố Hyderabad đến Việt Nam tăng mạnh trong thời gian qua. Ảnh tư liệu: Indiatoday

Xu hướng này cũng được các doanh nghiệp lữ hành tại địa phương ghi nhận. Nhiều công ty cho biết Việt Nam hiện là điểm đến nước ngoài được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, vượt qua các thị trường vốn phổ biến như Thái Lan, Singapore, Indonesia và Maldives. Trong đó, Flamingo Travels cho biết lượng khách đặt tour Việt Nam tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước, còn Travel Trust cho biết các tour Việt Nam hiện chiếm khoảng 30% tổng số tour quốc tế mà doanh nghiệp này bán ra.

Theo các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ, sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên đa dạng, các bãi biển đẹp, di sản văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và mức chi phí cạnh tranh. Một gói du lịch trọn gói đến Việt Nam thường có giá tốt hơn đáng kể so với nhiều điểm đến quốc tế khác nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, từ năm 2025, việc khai trương các đường bay thẳng kết nối Hyderabad với TP.HCM và Hà Nội đã rút ngắn thời gian bay xuống còn khoảng 4,5 - 5 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

Theo các hãng lữ hành, du khách Hyderabad chủ yếu lựa chọn các điểm đến như Hà Nội, vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, TP.HCM và Phú Quốc. Bên cạnh các tour nghỉ dưỡng, nhu cầu trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch biển và các hoạt động ngoài trời cũng tăng đáng kể.

Xu hướng gia tăng du khách từ Hyderabad cũng phản ánh đà tăng trưởng mạnh của thị trường khách Ấn Độ đến Việt Nam trong những năm gần đây. Hiện Ấn Độ được đánh giá là một trong những thị trường khách quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam.

Giới chuyên môn nhận định tầng lớp trung lưu Ấn Độ ngày càng có xu hướng lựa chọn những điểm đến quốc tế có khoảng cách bay ngắn, chi phí hợp lý nhưng vẫn mang lại trải nghiệm đa dạng. Với lợi thế về kết nối hàng không, chính sách thị thực thuận lợi và sản phẩm du lịch phong phú, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến phát triển nhanh nhất đối với du khách Ấn Độ trong thời gian tới.