Cơ hội cho du lịch Việt Nam từ sự chuyển hướng của thị trường tỷ dân

Với sự chuyển hướng của dòng khách Trung Quốc, nhiều điểm đến du lịch tại Đông Nam Á đang ghi nhận những bước tiến tích cực. Sau 6 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với gần 2,7 triệu lượt khách. Tại Malaysia, Trung Quốc cũng là một trong các nguồn khách hàng đầu với 2,2 triệu lượt khách đến trong 5 tháng năm 2026, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Dữ liệu đặt phòng của China Trading Desk cho thấy, cả TP.HCM và Hà Nội đều góp mặt trong danh sách những điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc trong mùa hè năm 2026. Theo dữ liệu riêng về khách quốc tế đến Việt Nam của Trip.com, các điểm đến hàng đầu trong năm 2026 gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc, trong đó Đà Nẵng – Hội An và Sa Pa là những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất theo năm.

Khách du lịch Trung Quốc tham quan Khánh Hòa. Ảnh: Lê Tú

“Việt Nam đang là một trong những thị trường du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á, với trải nghiệm văn hóa đa dạng, nhiều điểm đến có sức hút mạnh mẽ và mạng lưới doanh nghiệp du lịch ngày càng phát triển, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của du khách trên khắp thế giới”, bà Cindy Chu - lãnh đạo cấp cao của Trip.com tại thị trường Việt Nam cho biết.

Các chuyên gia của Trip.com lý giải, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch năng động nhất ASEAN nhờ nét đẹp di sản - văn hóa, trải nghiệm đa dạng, an toàn và hệ sinh thái sản phẩm du lịch phong phú. Những lợi thế này giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Do đó, Trip.com Group cũng đang củng cố mạng lưới du lịch tại các điểm đến và thị trường nguồn khách trọng điểm, hỗ trợ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Đơn vị này cũng đang thúc đẩy hợp tác để quảng bá điểm đến Việt Nam với khách quốc tế, bao gồm khả năng phối hợp với các cơ quan quản lý và đối tác du lịch TP.HCM và triển khai chiến dịch “Super Destination” nhằm giới thiệu Việt Nam trên các nền tảng quốc tế của Ctrip và Trip.com.

Một nhóm du khách Trung Quốc tại TP.HCM

Sự chuyển hướng của dòng khách Trung Quốc

Mùa hè 2026, lượng khách Trung Quốc ra nước ngoài có sự sụt giảm, những chuyến đi xa tới châu Âu không còn xếp hàng đầu và ngày càng nhiều người ưa chuộng các hành trình ngắn ngày tại châu Á. Du khách Trung Quốc hiện nay đang ưu tiên những điểm đến mang lại cảm giác gần gũi, đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thuận tiện và có mức chi phí tương xứng với chất lượng dịch vụ. Xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực đến nhu cầu xuất ngoại của người Trung Quốc, khiến tổng lượng khách khởi hành trong tháng 6 dự kiến chỉ đạt 4,9 triệu lượt, giảm so với con số 5,3 triệu của cùng kỳ năm trước.

Theo China Trading Desk, sự vươn lên của các điểm đến châu Á như Seoul (Hàn Quốc) đồng nghĩa với việc các điểm đến châu Âu như London (Vương quốc Anh) đã tụt hạng, xếp sau cả Osaka và đảo Jeju về mức độ ưa chuộng bởi du khách Trung Quốc. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị trong khu vực khiến Nhật Bản không còn được săn đón, lượng khách Trung Quốc đến Tokyo đã sụt giảm 26% trong mùa hè này, và Osaka cũng không nằm trong nhóm 10 điểm đến hàng đầu.

Các chuyên gia dự báo, du lịch chặng ngắn từ Trung Quốc đến Đông Nam Á sẽ vẫn mạnh mẽ trong mùa thu năm nay, do việc phục hồi các tuyến bay quá cảnh tại Trung Đông sẽ mất nhiều thời gian. Giá vé và công suất khai thác chuyến bay có thể không trở lại bình thường ngay lập tức, vì các hãng hàng không vẫn đang quản lý nhiên liệu, bảo hiểm, tỷ lệ sử dụng máy bay và việc khôi phục lịch trình. Ngay cả khi các hãng hàng không có thể phục hồi nhanh công suất khai thác, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc du khách khôi phục niềm tin.