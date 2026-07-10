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Năm Du lịch Quốc gia 2026 mở cơ hội bứt phá cho du lịch Gia Lai

Thứ Sáu, 09:57, 10/07/2026
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VOV.VN - Việc Gia Lai được chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 được kỳ vọng tạo cú hích đưa ngành du lịch địa phương bứt phá, nhất là khi tỉnh mới hội tụ cả không gian biển và đại ngàn.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về lợi thế, cơ hội và định hướng để Gia Lai khai thác hiệu quả tiềm năng này.

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Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

PV: Gia Lai lần đầu đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Theo ông, đâu là những yếu tố khiến địa phương được lựa chọn và kỳ vọng lớn nhất mà ngành du lịch Việt Nam đặt vào Gia Lai là gì?

Ông Hà Văn Siêu: Gia Lai đang hội tụ những điều kiện, thế mạnh và lợi thế để vươn lên trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước, với các loại hình du lịch biển, du lịch núi, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa. Gia Lai đã và đang đi đúng hướng trong thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn từ cảnh quan, văn hóa đến chất lượng dịch vụ. Năm Du lịch Quốc gia 2026, với những thông điệp và chủ đề khuyến khích sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với các điểm đến, tạo ra nhiều trải nghiệm sâu sắc hơn để thu hút du khách đến Gia Lai ngày càng nhiều và lưu trú lâu hơn.

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PV: Đảng và Nhà nước đang định hướng phát huy giá trị văn hóa để phát triển du lịch. Theo ông, sau khi mở rộng không gian phát triển, Gia Lai có những lợi thế gì để hiện thực hóa chủ trương này?

Ông Hà Văn Siêu: Gia Lai mới sẽ ngày càng mạnh mẽ giữa đại ngàn và biển xanh, tạo nên sự đa dạng hơn về điểm đến cũng như sự bổ sung cho nhau giữa tài nguyên rừng và biển. Chẳng hạn, văn hóa cồng chiêng của Gia Lai kết hợp với cảnh quan cao nguyên sẽ kết nối hiệu quả với các sản phẩm du lịch biển. Ngược lại, các địa phương vùng cao nguyên cũng có điều kiện tiếp cận biển thuận lợi hơn. Tạo ra những cơ hội phát triển mới không chỉ cho du lịch mà còn các ngành nghề khác. Thông qua Năm Du lịch Quốc gia sẽ là cú hích để trong khoảng 5 năm tới, Gia Lai có một diện mạo phát triển hoàn toàn mới.

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Chương trình biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại Gia Lai thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên.

PV: Nếu phải ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn sau Năm Du lịch Quốc gia, ông sẽ khuyến nghị Gia Lai tập trung vào điều gì?

Ông Hà Văn Siêu: Gia Lai cần phải giữ chân được du khách lâu hơn bằng những trải nghiệm sâu hơn, nghe những câu chuyện hấp dẫn và ly kỳ hơn về một điểm đến. Gia Lai cần khai thác mạnh yếu tố công nghệ. Trước hết là số hóa, dữ liệu hóa các tài nguyên du lịch để tạo thành nguồn dữ liệu, chất liệu phục vụ quảng bá và phát triển sản phẩm. Trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới sẽ hỗ trợ tạo ra những cách kể chuyện sinh động, hấp dẫn hơn về vùng đất, văn hóa và con người Gia Lai. Tôi cho rằng, kể những câu chuyện hấp dẫn về Gia Lai bằng công nghệ sẽ là xu hướng, đồng thời cũng là yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng của ngành du lịch Gia Lai nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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