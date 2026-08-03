Nhật thực toàn phần tạo "cơn sốt" du lịch tại Iceland, Tây Ban Nha

Vào ngày 12/8 tới đây, hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ được quan sát khá thuận tiện tại Iceland và Tây Ban Nha. Tại Tây Ban Nha, vùng nhật thực toàn phần đi qua một khu vực rộng lớn ở phía bắc và phía đông, bao gồm Zaragoza, Valencia, Bilbao và Palma de Mallorca. Tại Iceland, vùng nhật thực đi qua phía tây và phía nam của nước này, mang đến cơ hội cho rất nhiều địa điểm có vị trí thuận lợi để chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Theo dữ liệu của nền tảng AirDNA, lượng đặt phòng đã tăng đột biến ở một số địa phương của Tây Ban Nha và Iceland trong thời gian nhật thực toàn phần, chứ không phân bố đều khắp quốc gia. Khách du lịch sẽ tập trung đến một khu vực địa lý khá hẹp nơi có thể xem nhật thực toàn phần, tạo ra sự gia tăng đột biến về số lượng đặt chỗ trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tại Iceland, khoảng 5.000 chỗ ở cho thuê ngắn hạn, tương đương 60% nguồn cung tại Iceland sẽ nằm trong vùng quan sát nhật thực toàn phần. Vì nhật thực đi qua các khu vực phía tây và phía nam sầm uất nhất của Iceland, nên phần lớn lượng chỗ ở cho thuê ngắn hạn tại quốc gia này sẽ được hưởng lợi. Nhu cầu đặt phòng trong vùng quan sát nhật thực ở Iceland đang tăng 56,9% so với năm ngoái, tức là tăng nhanh gấp gần 3 lần so với các khu vực khác. Lượng đặt chỗ Kópavogur đang tăng 48% so với năm ngoái, trong khi Reykjavík tăng 44%.

Tại Tây Ban Nha, khoảng 86.300 chỗ ở cho thuê (chiếm khoảng 22%) nằm trong vùng quan sát nhật thực toàn phần. Nhu cầu đặt chỗ trong vùng nhật thực đang tăng 7,4% so với năm ngoái trong giai đoạn đặt phòng từ 11 - 12/8, trong khi nhu cầu ở phần còn lại của đất nước giảm 5,4%. Điều đó cho thấy sự gia tăng về lượng đặt chỗ được thúc đẩy bởi hiện tượng nhật thực, chứ không phải sự cải thiện về nhu cầu du lịch ở Tây Ban Nha nói chung. Trong đó, Zaragoza dẫn đầu với nhu cầu tăng 123% so với năm ngoái, tiếp theo là Logroño (109%), Burgos (65%), Valladolid (64%) và León (63%).

Dữ liệu từ AirDNA cũng tương đồng với nền tảng đặt phòng Hotels.com, cho thấy lượng tìm kiếm chỗ ở đang tăng mạnh tại các điểm đến dọc theo vùng quan sát nhật thực, với nhu cầu tăng tới 250% so với năm ngoái. Khi du khách đam mê thiên văn học đổ xô tìm kiếm chỗ ở, trang web này ghi nhận các điểm đến xem nhật thực phổ biến nhất ở châu Âu là Reykjavík (+250%), Valencia (+140%) và Mallorca (+15%).