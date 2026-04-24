Sôi động Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Ninh Bình

Thứ Sáu, 22:44, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối ngày 24/4, tại Quảng trường 3-2, phường Nam Định Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 năm 2026”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Ban Tổ chức, Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay được triển khai từ ngày 1/4 đến hết ngày 1/5/2026 trên phạm vi toàn tỉnh, với nhiều hoạt động phong phú tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Riêng sự kiện cấp tỉnh diễn ra từ ngày 24 đến 27/4/2026 tại Quảng trường 3-2.

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của sách trong việc nâng cao tri thức, bồi dưỡng nhân cách và thúc đẩy phát triển xã hội. Sách được ví như “chìa khóa” mở ra những chân trời mới, góp phần hình thành xã hội học tập và phát triển bền vững.

Năm 2026, Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”, thể hiện sự kết nối giữa tri thức truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa đọc và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Đặng Thanh Sơn tham quan gian trưng bày

Tại sự kiện, người dân và học sinh có cơ hội tham quan gần 30 gian trưng bày sách, báo của các nhà xuất bản uy tín; trải nghiệm thư viện số và xe thư viện lưu động đa phương tiện; tham quan triển lãm số về chủ quyền biển đảo Việt Nam với chủ đề “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Các gian hàng thu hút được sự quan tâm các bạn trẻ

Đáng chú ý, tham quan gian trưng bày “Báo giấy” được phát hành tại Việt Nam từ cuối Thế kỷ 19 đến nay của Kỷ lục gia - Nhà sưu tầm sách, báo Nguyễn Phi Dũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận 400.000 tờ báo, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và học sinh, góp phần làm nổi bật giá trị của báo chí truyền thống trong dòng chảy văn hóa đọc..

Kỷ lục gia - Nhà sưu tầm sách, báo Nguyễn Phi Dũng

Không chỉ mang đến những tư liệu quý, ông Nguyễn Phi Dũng còn chia sẻ nhiều thông điệp ý nghĩa về vai trò của sách báo đối với thế hệ trẻ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

“Ngày Sách 21/4 được tổ chức nhằm tôn vinh những người làm sách, làm báo, đồng thời tôn vinh những người yêu văn hóa đọc. Quan trọng hơn, đây là dịp để lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Việc đọc giúp tiếp thu tri thức nhân loại, bổ sung những kiến thức ngoài nhà trường. Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa đọc không chỉ giới hạn ở sách, báo in mà còn mở rộng sang sách điện tử và báo điện tử. Các bạn trẻ cần duy trì và phát triển thói quen đọc dưới nhiều hình thức khác nhau", ông Dũng nhắn nhủ.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa như tôn vinh học sinh nghèo vượt khó, trao tặng hàng nghìn đầu sách cho các trường học, giao lưu văn hóa nghệ thuật, múa rối nước và các cuộc thi dành cho học sinh.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của tri thức trong thời đại số.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc trong CAND

VOV.VN - Sáng 16/4, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động phong trào đọc trong Công an nhân dân với chủ đề “Công an nhân dân theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: ngày sách và văn hóa đọc 2026 Ninh Bình văn hóa đọc
Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”
VOV.VN - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, hôm nay (18/4), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND phường Phú Yên, Bảo tàng Đắk Lắk, Thư viện tỉnh và Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026.

TP.HCM đưa sách đến khu chung cư, bệnh viện hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc
VOV.VN - Hội sách khuyến đọc tại chung cư, thư viện người, tủ sách tại cộng đồng, bệnh viện,… là những hoạt động của TP.HCM hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc năm 2026.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai
VOV.VN - Sáng 17/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V; đồng thời triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

