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Quảng bá, kết nối làng nghề trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch

Thứ Tư, 13:45, 30/09/2026
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VOV.VN - Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn sẽ được Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức từ ngày 8 – 12/10/2026 tại Hà Nội, cùng với Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 – năm 2026 và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Từ ngày 8 – 12/10/2026 (mở cửa từ 8h30 - 21h), Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 – năm 2026, Tuần lễ Quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức tại khu triển lãm số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. 

Theo ban tổ chức, sự kết nối giữa các hoạt động hướng tới hình thành một chuỗi giá trị liên kết từ bảo tồn nghề truyền thống – sáng tạo sản phẩm – quảng bá, trải nghiệm – phát triển du lịch – kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của các làng nghề, tạo cơ hội để sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và các điểm đến du lịch nông thôn tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp, đối tác và du khách; từng bước chuyển những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

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Hội chợ Làng nghề Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết các hoạt động năm nay nhấn mạnh tính trải nghiệm, ngoài chương trình văn hóa nghệ thuật, nhiều nghệ nhân sẽ trực tiếp kể chuyện, quảng diễn nghề, giao lưu với khách tham quan. Các hoạt động này kỳ vọng tạo điểm chạm tới du khách, khuyến khích họ tìm hiểu và ghé thăm trực tiếp các làng nghề hoặc mua các tour du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đẩy mạnh truyền thông số nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng, các hoạt động tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2026 và Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn không chỉ lan tỏa tinh hoa văn hóa truyền thống, mà còn giúp các làng nghề, nghệ nhân, sản phẩm thủ công mỹ nghệ... được biết đến rộng rãi hơn, gửi gắm những câu chuyện văn hóa, sản phẩm du lịch bản địa để thu hút khách du lịch tới các làng quê trên khắp Việt Nam.

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Cung cấp thông tin về Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 – năm 2026 và Tuần lễ Quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn 

Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các chủ thể du lịch nông thôn với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức, trường học, đơn vị truyền thông; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tri thức bản địa với phát triển du lịch nông thôn, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Nổi bật là Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam (sáng 9/10) có sự tham gia của nhiều bên liên quan trong ngành nhằm thúc đẩy trao đổi hợp tác, kết nối doanh nghiệp với các điểm du lịch nông thôn trên cả nước.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện sẽ là không gian “Ngôi nhà chung” trưng bày du lịch nông nghiệp, nông thôn theo đặc trưng 3 miền; kết hợp hình ảnh, phim tư liệu, mô hình và sản phẩm tiêu biểu để tạo trải nghiệm sinh động, giới thiệu tiềm năng du lịch nông thôn Việt Nam.

Các đơn vị tham gia trưng bày và giới thiệu trực tiếp về du lịch nông nghiệp, nông thôn dịp này gồm có: Mô hình đạt chứng nhận OCOP 5 sao (Du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải - Thái Nguyên; Ecohost Hải Hậu - tỉnh Ninh Bình); mô hình du lịch làng nghề (Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao - Hưng Yên; Hợp tác xã Sinh Dược - Ninh Bình; Làng mộc Kim Bồng - Hội An, Đà Nẵng…); mô hình du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn (Nông trại Tam nông - TP.HCM); mô hình du lịch dưới tán rừng (Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - Vườn quốc gia Cúc Phương)…

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Nhiều làng nghề ở vùng nông thôn đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch. Trong ảnh: Làng nghề mộc Kim Bồng, Đà Nẵng

Trong khuôn khổ Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2026 và Tuần lễ Quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn, nhiều hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức như biểu diễn văn hóa nghệ thuật, chương trình "Thanh âm dân gian Việt" với các tiết mục: Quan họ, dân ca Bắc Bộ, dân ca Tây Bắc; các loại hình di sản diễn xướng miền Trung (ca Huế, hò Huế, dân ca Nghệ An – Hà Tĩnh, Tây Nguyên); sắc màu sân khấu truyền thống Việt (dân ca Nam Bộ, cải lương, đờn ca tài tử, nhạc trữ tình)...

Ban tổ chức cũng giới thiệu một số nghề truyền thống gắn với các mô hình du lịch nông thôn như: Trình diễn gốm thủ công mỹ nghệ, thao diễn sản xuất tranh Đông Hồ, nặn tò he, làm các sản phẩm từ lá cây, dệt thổ cẩm, thao diễn quay tơ dệt lụa. Bên cạnh đó, tổ chức quảng diễn và thử nếm các món ăn đặc trưng tại các vùng miền được khách du lịch yêu thích như: Sao chè và pha chế trà, làm bánh chưng truyền thống, các loại bánh dân gian, cốm tươi và các sản phẩm từ cốm… Các hoạt động trải nghiệm số tương tác cho phép khách tham quan sử dụng màn hình cảm ứng để tìm hiểu hình ảnh, thông tin về các điểm đến, mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu.

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Hà Nội đề xuất cơ chế khai thác quỹ đất bãi sông phục vụ nông nghiệp, du lịch

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét ban hành Nghị quyết về sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê. Dự thảo mở cơ chế phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, đồng thời quy định điều kiện xây dựng công trình

Hải Nam/VOV.VN
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