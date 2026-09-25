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Thúc đẩy mô hình hợp tác xã gắn với du lịch nông nghiệp tại Vĩnh Long

Thứ Sáu, 06:01, 25/09/2026
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VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng, hướng tới hình thành thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người dân.

Theo kế hoạch, trong năm 2027, Vĩnh Long phấn đấu lựa chọn ít nhất một hợp tác xã xây dựng mô hình mẫu để làm cơ sở nhân rộng. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 3 hợp tác xã gắn với phát triển du lịch, gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp du lịch Cồn Chim, Hợp tác xã Nông nghiệp du lịch Tân Phú và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, du lịch Cồn Ốc Hưng Phong.

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Khu du lịch cộng đồng Cồn Chim, xã Hòa Minh, Vĩnh Long

Thống kê đến cuối tháng 6/2026, toàn tỉnh Vĩnh Long có 501 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 355 hợp tác xã nông nghiệp và 90 hợp tác xã có sản phẩm OCOP. Vĩnh Long đặt mục tiêu 100% hợp tác xã được xây dựng mô hình gắn với du lịch, duy trì hoạt động đón khách ổn định, bền vững. Ít nhất 70% thành viên ban quản lý và 50% thành viên hợp tác xã được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý du lịch.

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Không gian xanh tại một điểm du lịch cộng đồng ở Vĩnh Long

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Vĩnh Long triển khai và ban hành nhiều cơ chế chính sách cho lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch nông nghiệp. Đặc biệt phải tận dụng lợi thế về sản xuất nông nghiệp, căn cứ vào Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới để tận dụng nhiều nguồn lực trong đầu tư hạ tầng, đầu tư về con người, kể cả về chính sách, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản phẩm du lịch nông nghiệp được phát triển, để du khách tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu".

Theo kế hoạch, việc phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với du lịch tại Vĩnh Long được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả lợi thế nông nghiệp, đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

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Du lịch Vĩnh Long hướng đến phát triển bền vững

VOV.VN - Với lợi thế tài nguyên du lịch phong phú và không gian phát triển được mở rộng, Vĩnh Long đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến phát triển du lịch xanh, thân thiện và bền vững.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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