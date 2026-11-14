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Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026

Thứ Bảy, 14:42, 14/11/2026
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VOV.VN - Sáng 14/11, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến địa phương trong năm 2026. Cột mốc được xác lập khi thành phố đang bước vào chặng cuối để thực hiện mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm.

Tiếng trống hội vang lên khi tàu biển Celebrity Millennium cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chào đón hơn 2.000 du khách và thuyền viên. Tàu khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc); phần lớn hành khách đến từ Mỹ, Anh, Canada và Australia. 

Ông Diego Campuzano Bogota, người Colombia, được xác định là vị khách quốc tế thứ 5 triệu của Quảng Ninh trong năm nay. Đây là lần đầu vợ chồng ông Diego đến Việt Nam. Ông cho biết sự đón tiếp tại Hạ Long khiến hai người rất vui và hài lòng: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và cảm thấy rất hạnh phúc vì được chào đón nồng nhiệt ở đây. Mọi thứ hôm nay rất tuyệt, từ thời tiết và cả cách đón tiếp, những nụ cười nồng hậu. Hôm nay, chúng tôi sẽ đi Hà Nội, ngày mai sẽ về Hạ Long, đi tham quan vịnh, sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình trên chuyến tàu”.

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Tàu biển Celebrity Millennium cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa hơn 2.000 du khách nước ngoài và thuyền viên đến Quảng Ninh.
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Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh tặng biểu tượng kỷ niệm cho vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh
quang ninh don vi khach quoc te thu 5 trieu trong nam 2026 hinh anh 3
Ông Diego Campuzano Bogota, người Colombia được xác định là vị khách quốc tế thứ 5 triệu của Quảng Ninh trong năm nay

Tàu lưu lại Hạ Long đến 18 giờ ngày 15/11. Trong thời gian này, Công ty Lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, vịnh Hạ Long, đồng thời đưa khách đến Hà Nội và Hải Phòng.

Với ngành du lịch địa phương, dấu mốc 5 triệu khách quốc tế là tín hiệu tích cực, nhưng mục tiêu cả năm vẫn còn ở phía trước. Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: “Quảng Ninh chạm mốc 5 triệu khách là một tín hiệu rất vui mừng, phấn khởi, góp phần giúp Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón trên 23,5 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ còn khoảng 20 chuyến tàu biển đến với Quảng Ninh nữa và lượng khách cần tiếp tục thu hút, kích cầu các tháng cuối năm là khoảng hơn 4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch cần đạt con số trên 72.000 tỷ đồng”.

quang ninh don vi khach quoc te thu 5 trieu trong nam 2026 hinh anh 4
Trong 10 tháng năm 2026, thành phố đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước

Tàu biển là một trong những nguồn khách quốc tế lớn của Quảng Ninh. Trong 10 tháng năm 2026, thành phố đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 20 chuyến tàu biển dự kiến cập cảng trong những tuần cuối năm sẽ tiếp tục đưa khách quốc tế đến Hạ Long trong khi ngành du lịch tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.

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Theo mái chèo khám phá sông nước miền Tây

VOV.VN - Giữa mênh mang sông Tiền, những chiếc ghe nhẹ nhàng len qua rạch dừa nước xanh mát, đưa du khách chạm vào vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ và đậm chất miệt vườn miền Tây ở Cồn Thới Sơn (Đồng Tháp).

Vũ Thị Miền/VOV-Đông Bắc
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