Quảng Trị mỗi tháng tổ chức 1 tuần văn hóa - du lịch

Đây là cách làm mới của Quảng Trị nhằm khắc phục tính mùa vụ, tạo sức hút cho điểm đến quanh năm, đồng thời chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đặc sắc Ảnh: Regal Legend

Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ I với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 30/11/2026, gồm chương trình khai mạc và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đặc sắc. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa phương, kết hợp quảng bá tài nguyên thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa với những sản phẩm và trải nghiệm mới. Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật khai mạc tối 24/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Cùng thời điểm này, các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, lễ hội đường phố được tổ chức tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Trong chuỗi hoạt động sẽ có chương trình thả hàng trăm con chim bồ câu hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Trong những ngày tiếp theo, du khách có thể thưởng thức các chương trình biểu diễn của các ban nhạc; chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV; tham gia lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động sẽ có chương trình thả hàng trăm con chim bồ câu hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết và khát vọng phát triển. Các chương trình biểu diễn của lực lượng Công an nhân dân với khối kỵ binh, khối nhạc kèn cũng góp phần tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi sự kiện.

Khám phá di sản Phong Nha- Kẻ Bàng

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026 được xây dựng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, vừa quảng bá tài nguyên, thắng cảnh, vừa giới thiệu các sản phẩm du lịch mới.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị dự kiến khai trương sản phẩm tìm hiểu văn hóa cộng đồng kết hợp khám phá thiên nhiên. Đây là hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng địa phương, kết nối các điểm đến phía Tây tỉnh Quảng Trị. Du khách đến địa phương không chỉ tham quan cảnh quan thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa, lịch sử.

Ông Đặng Đông Hà thông tin: “Những hoạt động bắt đầu cho một chuỗi các hoạt động thu hút khách du lịch không chỉ trong năm 2026 mà còn những năm tiếp theo. Để duy trì việc này, thu hút khách đến với Quảng Trị ngày một nhiều hơn, chúng tôi tăng cường phối hợp với Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch xây dựng chương trình kích cầu không chỉ về vấn đề giá cả mà cả về chất lượng dịch vụ, sản phẩm mới và tạo chuỗi các hoạt động tiếp theo trong năm”.

Những ngôi làng của đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Quảng Trị sẵn sàng đón khách tham quan

Việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch hàng tháng được kỳ vọng tạo thêm dòng khách ổn định, mở rộng thời gian khai thác dịch vụ và giảm áp lực phụ thuộc vào các mùa du lịch cao điểm. Khi các sự kiện được duy trì thường xuyên, doanh nghiệp có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ du khách. Nắm bắt định hướng này, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đang chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình ưu đãi để thu hút khách.

Các đơn vị kinh doanh khách sạn chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện cơ sở vật chất và xây dựng các chương trình giảm giá thu hút khách

Bà Nguyễn Thị Năm, Trưởng phòng Kinh doanh một khách sạn ở phường Đồng Hới cho biết, đơn vị chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện cơ sở vật chất và xây dựng các chương trình giảm giá, ưu đãi để thu hút du khách. Mục tiêu là mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách lưu trú, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh các hoạt động du lịch của tỉnh được tổ chức liên tục.

“Chúng tôi hy vọng rằng, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Quảng Trị sẽ thu hút du khách đến Quảng Trị, góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch của tỉnh. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi kết nối đến với những đơn vị du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh, góp phần giới thiệu sản phẩm dịch vụ và tìm kiếm đối tác mới”, bà Nguyễn Thị Năm chia sẻ.

Thông điệp hòa bình cũng được chuyển tải đến khán giả trong tuần Văn hóa- Du lịch Quảng Trị

Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chủ trương tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch hàng tháng, bắt đầu từ ngày 24/11/2026. Mỗi tháng có một chủ đề và các hoạt động riêng, tạo sự phong phú, mới mẻ cho điểm đến.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, địa phương đặt mục tiêu từng bước khắc phục tình trạng du lịch mùa vụ, tạo ra những sản phẩm và sự kiện có sức hấp dẫn thường xuyên. Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, tỉnh cũng quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển du lịch thông qua cơ chế thủ tục luồng xanh 60%: “Bắt đầu thực hiện trong tháng 11, nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch hàng tháng, chủ đề là “Rực rỡ miền kỳ quan- Linh thiêng vùng đất lửa”. Khâu tổ chức phải phong phú theo từng ngày hoạt động và từng tháng sẽ có từng chủ đề khác nhau để tạo ra sức hấp dẫn của du lịch. Cố gắng phấn đấu để du lịch Quảng Trị không còn nhiều hình ảnh về du lịch mang tính mùa vụ nữa”.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 trong Tuần Văn hóa- Du lịch. Ảnh minh họa

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử cách mạng, văn hóa cộng đồng và các sản phẩm du lịch khám phá, tỉnh Quảng Trị đang hướng tới xây dựng một lịch hoạt động du lịch liên tục. Trong đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp chủ động đầu tư, nâng chất lượng dịch vụ, còn người dân tham gia trực tiếp vào phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Chuỗi 14 Tuần Văn hóa - Du lịch là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh Quảng Trị tạo diện mạo mới cho điểm đến trước thềm Năm Du lịch quốc gia 2027.