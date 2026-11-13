English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị mỗi tháng tổ chức 1 tuần văn hóa - du lịch

Thứ Sáu, 11:07, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay vì tập trung hoạt động vào một số mùa cao điểm, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức 14 Tuần Văn hóa - Du lịch, từ tháng 11/2026 đến tháng 12/2027. Mỗi tháng sẽ có một tuần lễ với chủ đề và hoạt động riêng, kết nối văn hóa, lịch sử, thể thao, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch.

Đây là cách làm mới của Quảng Trị nhằm khắc phục tính mùa vụ, tạo sức hút cho điểm đến quanh năm, đồng thời chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

quang tri moi thang to chuc 1 tuan van hoa - du lich hinh anh 1
Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đặc sắc  Ảnh: Regal Legend

Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ I với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 30/11/2026, gồm chương trình khai mạc và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đặc sắc. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa phương, kết hợp quảng bá tài nguyên thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa với những sản phẩm và trải nghiệm mới. Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật khai mạc tối 24/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Cùng thời điểm này, các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, lễ hội đường phố được tổ chức tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

quang tri moi thang to chuc 1 tuan van hoa - du lich hinh anh 2
Trong chuỗi hoạt động sẽ có chương trình thả hàng trăm con chim bồ câu hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Trong những ngày tiếp theo, du khách có thể thưởng thức các chương trình biểu diễn của các ban nhạc; chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV; tham gia lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động sẽ có chương trình thả hàng trăm con chim bồ câu hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết và khát vọng phát triển. Các chương trình biểu diễn của lực lượng Công an nhân dân với khối kỵ binh, khối nhạc kèn cũng góp phần tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi sự kiện.

quang tri moi thang to chuc 1 tuan van hoa - du lich hinh anh 3
Khám phá di sản Phong Nha- Kẻ Bàng

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026 được xây dựng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, vừa quảng bá tài nguyên, thắng cảnh, vừa giới thiệu các sản phẩm du lịch mới.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị dự kiến khai trương sản phẩm tìm hiểu văn hóa cộng đồng kết hợp khám phá thiên nhiên. Đây là hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng địa phương, kết nối các điểm đến phía Tây tỉnh Quảng Trị. Du khách đến địa phương không chỉ tham quan cảnh quan thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa, lịch sử.

Ông Đặng Đông Hà thông tin: “Những hoạt động bắt đầu cho một chuỗi các hoạt động thu hút khách du lịch không chỉ trong năm 2026 mà còn những năm tiếp theo. Để duy trì việc này, thu hút khách đến với Quảng Trị ngày một nhiều hơn, chúng tôi tăng cường phối hợp với Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch xây dựng chương trình kích cầu không chỉ về vấn đề giá cả mà cả về chất lượng dịch vụ, sản phẩm mới và tạo chuỗi các hoạt động tiếp theo trong năm”.

quang tri moi thang to chuc 1 tuan van hoa - du lich hinh anh 4
Những ngôi làng của đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Quảng Trị sẵn sàng đón khách tham quan

Việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch hàng tháng được kỳ vọng tạo thêm dòng khách ổn định, mở rộng thời gian khai thác dịch vụ và giảm áp lực phụ thuộc vào các mùa du lịch cao điểm. Khi các sự kiện được duy trì thường xuyên, doanh nghiệp có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ du khách. Nắm bắt định hướng này, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đang chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình ưu đãi để thu hút khách.

quang tri moi thang to chuc 1 tuan van hoa - du lich hinh anh 5
Các đơn vị kinh doanh khách sạn chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện cơ sở vật chất và xây dựng các chương trình giảm giá thu hút khách

Bà Nguyễn Thị Năm, Trưởng phòng Kinh doanh một khách sạn ở phường Đồng Hới cho biết, đơn vị chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện cơ sở vật chất và xây dựng các chương trình giảm giá, ưu đãi để thu hút du khách. Mục tiêu là mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách lưu trú, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh các hoạt động du lịch của tỉnh được tổ chức liên tục.

“Chúng tôi hy vọng rằng, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Quảng Trị sẽ thu hút du khách đến Quảng Trị, góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch của tỉnh. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi kết nối đến với những đơn vị du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh, góp phần giới thiệu sản phẩm dịch vụ và tìm kiếm đối tác mới”, bà Nguyễn Thị Năm chia sẻ.

quang tri moi thang to chuc 1 tuan van hoa - du lich hinh anh 6
Thông điệp hòa bình cũng được chuyển tải đến khán giả trong tuần Văn hóa- Du lịch Quảng Trị

Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chủ trương tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch hàng tháng, bắt đầu từ ngày 24/11/2026. Mỗi tháng có một chủ đề và các hoạt động riêng, tạo sự phong phú, mới mẻ cho điểm đến.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, địa phương đặt mục tiêu từng bước khắc phục tình trạng du lịch mùa vụ, tạo ra những sản phẩm và sự kiện có sức hấp dẫn thường xuyên. Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, tỉnh cũng quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển du lịch thông qua cơ chế thủ tục luồng xanh 60%: “Bắt đầu thực hiện trong tháng 11, nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch hàng tháng, chủ đề là “Rực rỡ miền kỳ quan- Linh thiêng vùng đất lửa”. Khâu tổ chức phải phong phú theo từng ngày hoạt động và từng tháng sẽ có từng chủ đề khác nhau để tạo ra sức hấp dẫn của du lịch. Cố gắng phấn đấu để du lịch Quảng Trị không còn nhiều hình ảnh về du lịch mang tính mùa vụ nữa”.

quang tri moi thang to chuc 1 tuan van hoa - du lich hinh anh 7
Tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 trong Tuần Văn hóa- Du lịch.  Ảnh minh họa

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử cách mạng, văn hóa cộng đồng và các sản phẩm du lịch khám phá, tỉnh Quảng Trị đang hướng tới xây dựng một lịch hoạt động du lịch liên tục. Trong đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp chủ động đầu tư, nâng chất lượng dịch vụ, còn người dân tham gia trực tiếp vào phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Chuỗi 14 Tuần Văn hóa - Du lịch là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh Quảng Trị tạo diện mạo mới cho điểm đến trước thềm Năm Du lịch quốc gia 2027.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát huy giá trị di sản đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng
Phát huy giá trị di sản đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng

VOV.VN - Sáng 22/10, tại phường Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng trong hành trình 555 năm (1471 - 2026)”.

Phát huy giá trị di sản đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng

Phát huy giá trị di sản đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng

VOV.VN - Sáng 22/10, tại phường Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng trong hành trình 555 năm (1471 - 2026)”.

Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Quảng Trị
Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Chiều tối 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình triển khai các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Quảng Trị

Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Chiều tối 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình triển khai các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường
Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường

VOV.VN - Nghị quyết 68-NQ/TW tạo thêm động lực cho kinh tế tư nhân tại Quảng Trị. Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp đến từng xã, phường, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường

Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường

VOV.VN - Nghị quyết 68-NQ/TW tạo thêm động lực cho kinh tế tư nhân tại Quảng Trị. Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp đến từng xã, phường, hướng tới tăng trưởng bền vững.

 
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực