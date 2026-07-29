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Quảng Ninh siết chặt xử lý sai phạm, giữ vững uy tín điểm đến mùa cao điểm du lịch

Thứ Tư, 13:31, 29/07/2026
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VOV.VN - Bước vào mùa du lịch hè cao điểm, để xây dựng hình ảnh và bảo vệ thương hiệu điểm đến, tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng không đúng giá niêm yết, chất lượng dịch vụ chưa đảm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Tại Quảng Ninh, nhận thấy trong tháng cao điểm du lịch hè, khi lượng du khách đông rất dễ phát sinh các vi phạm, vì vậy, Đoàn kiểm tra liên ngành phường Bãi Cháy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, điều kiện kinh doanh du lịch và an toàn thực phẩm.

Trong buổi kiểm tra thực tế tại một nhà hàng trên đường Kỳ Quan, lực lượng chức năng đã lưu ý cơ sở một vài khâu trong quy trình chế biến chưa thật sự hoàn thiện. Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn nhà hàng chủ động rà soát và nhanh chóng điều chỉnh để đảm bảo các quy định cũng như phục vụ khách tốt hơn.

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Đoàn kiểm tra liên ngành phường Bãi Cháy thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định liên quan tới môi trường kinh doanh trên địa bàn

Ông Nguyễn Văn Công, chủ cơ sở cho biết: "Có những nội dung, các chị đi kiểm tra thì cũng hướng dẫn, nhắc nhở để doanh nghiệp có thể làm đúng những yêu cầu pháp luật. Việc này thì chúng tôi rất là hợp tác, bên cạnh đó chúng tôi được trau dồi thêm kiến thức. Rất là nhiều kiến thức cần phải học ngoài kỹ năng về chuyên môn và kỹ năng bán hàng... thì việc thượng tôn pháp luật và đặt lên hàng đầu đời, làm sao mà công tác cho tốt hơn".

Những năm qua, việc xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch của Bãi Cháy đã đạt được những kết quả tích cực. Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về niêm yết giá, đảm bảo cảnh quan môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, thái độ đón tiếp du khách chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mỗi năm, Bãi Cháy vẫn ghi nhận một số vụ việc phát sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch. Đó là tình trạng bán hàng cao hơn giá niêm yết, phản ánh của du khách về chất lượng đồ ăn hay gần đây nhất là vụ việc một lái xe điện chở khách không đúng điểm đến theo yêu cầu, dẫn đến việc du khách phải chi trả chi phí cao hơn, gây dư luận bức xúc.

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Cán bộ Quản lý thị trường sử dụng quả cân đối chiếu để đánh giá độ chính xác của cân thực tế

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi “không chạy đúng tuyến đường được phép hoạt động theo quy định”, với mức phạt 700.000 đồng.

Dù được xử lý kịp thời, song những sự việc như vậy vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương, đặt ra yêu cầu cần tăng cường công tác quản lý, giám sát và nâng cao ý thức của các cá nhân, đơn vị kinh doanh dịch vụ.

"Bãi Cháy đang mang tiếng xấu là chặt chém khách hàng, vì người ta nghĩ rằng mùa hè chỉ được kinh doanh được 3 tháng, nên họ tranh thủ. Các đoàn liên ngành cũng nên kiểm tra tất cả các quán hay các cơ sở kinh doanh dọc tuyến, thường xuyên hơn để sao đảm bảo những phần mà giá cả hợp lý đến khách hàng. Để du khách sẽ đến Quảng Ninh lần thứ hai, thứ ba và có cái nhìn về Hạ Long sẽ đẹp, sẽ khác hơn" - anh Hà Văn Tú, Tổng quản lý một chuỗi cà phê trên địa bàn phường Bãi Cháy nói.

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Giá các dịch vụ được chủ các nhà hàng tích hợp trong mã QR

Với quyết tâm xây dựng du lịch Bãi Cháy "không bảo kê, không chặt chém, không ăn xin – bán rong, không xả rác, không chèo kéo khách", địa phương kỳ vọng mô hình "5 không" tạo “bộ lọc” mạnh mẽ để tái định hình môi trường kinh doanh du lịch hướng tới chuẩn mực văn minh, chuyên nghiệp và lấy du khách làm trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy chia sẻ, nếu trước đây việc quản lý môi trường kinh doanh du lịch chủ yếu dựa vào tuyên truyền, vận động thì nay đã chuyển sang hướng “chuẩn hóa” bằng tiêu chí cụ thể. Mỗi cơ sở kinh doanh không chỉ cam kết mà còn phải chịu sự giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng và cả chính du khách.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thắng, cách làm của Bãi Cháy là sự chuyển dịch từ “quản lý” sang “kiến tạo”. Chính quyền không chỉ kiểm tra, xử phạt mà còn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ. Các buổi làm việc, đối thoại được tổ chức thường xuyên để lắng nghe khó khăn, tháo gỡ vướng mắc; đồng thời tập huấn về văn minh du lịch, kỹ năng phục vụ, xây dựng hình ảnh thân thiện cho đội ngũ lao động trong ngành. 

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Du lịch Quảng Ninh đang vào mùa cao điểm, đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày

"Ngay từ đầu năm, đường dây nóng của phường Bãi Cháy cũng tiếp nhận trên 20 tin từ du khách, từ nhân dân. Trong đó, phường đã kịp thời xử lý 8 phản ánh liên quan đến giá, chất lượng phục vụ và về thái độ phục vụ của các cơ sở kinh doanh đối với khách du lịch trên địa bàn. Chúng tôi còn tiếp nhận và xử lý đối với mình những thông tin mà đưa lên trên các trang mạng xã hội để kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp này và đã có những cái kết quả phản hồi lại cũng nhận được sự đồng tình, đồng thuận cao của nhân dân và du khách" - ông Thắng cho biết thêm. 

Mỗi phản ánh được lắng nghe và xử lý kịp thời, mỗi cơ sở kinh doanh chủ động chấn chỉnh hoạt động, tuân thủ các quy định và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ góp phần củng cố niềm tin của du khách. Đó cũng là nền tảng để Quảng Ninh xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện, tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

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Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đấu tranh với các đường dây vượt biên trên biển

VOV.VN - Với hơn 250km bờ biển, gần 2.000 hòn đảo cùng nhiều bến, bãi tàu thuyền, Quảng Ninh dễ bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép. Vì thế, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phải tăng cường bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, phối hợp với chính quyền và người dân để ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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