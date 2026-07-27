Quảng Ninh chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có hơn 48.000 người có công, thân nhân liệt sĩ và đối tượng thờ cúng liệt sĩ. Trong đó có 11.476 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trên 30.000 người đã hưởng trợ cấp một lần và hơn 6.800 người thờ cúng liệt sĩ. Nhân dịp 27/7 năm nay, Quảng Ninh thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Tỉnh cũng dành kinh phí tặng quà các trung tâm điều dưỡng trong cả nước đang chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng là người Quảng Ninh với mức 6,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Phường Bình Khê tổ chức thăm khám cho hơn 400 người có công dịp 27/7

Không chỉ tập trung vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công tác chăm lo người có công được địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên. Mỗi năm, hàng nghìn người được đưa đi điều dưỡng; giai đoạn 2024-2025, tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 862 căn nhà cho gia đình người có công. Quảng Ninh cũng ban hành ba nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ điều dưỡng, cấp bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công, tặng quà dịp lễ, Tết và hỗ trợ nuôi dưỡng người có công, với mức hỗ trợ cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

Bên cạnh các hoạt động tri ân, dịp này các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh cũng phối hợp ngành y tế tổ chức khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người có công. Tại phường Bình Khê, việc khám sức khỏe được tổ chức linh hoạt để tạo thuận lợi cho các đối tượng chính sách, nhất là người cao tuổi và người đi lại khó khăn.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tỉnh Quảng Ninh dự kiến chi trên 31,8 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tặng quà cho hơn 15.800 người có công với cách mạng.

Ông Trần Ngọc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Khê cho biết: "Với người có công, năm nào chúng tôi cũng tổ chức thăm khám. Riêng năm nay, chúng tôi khám đồng loạt toàn dân nhưng cũng bóc tách ra hai nội dung để đảm bảo được các đối tượng người có công được khám và đã hoàn thành sau 2 ngày khám. Đặc biệt, đối với các địa bàn và xa như Tràng Lương và Tràng An thì được các khu bố trí xe ô tô đưa đón từ nguồn xã hội hóa. Đối với những người yếu mà không có khả năng di chuyển thì phường đã xây dựng phương án sẽ bố trí bác sĩ xuống tận nhà để thăm khám cho các đối tượng người có công."

Tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu để mỗi người có công luôn được quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng.