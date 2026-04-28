  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lễ hội cầu ngư làng biển Đông Tác, nơi gửi gắm ước nguyện trời yên biển lặng

Thứ Ba, 22:59, 28/04/2026
VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 28/4, bà con ngư dân làng biển Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ hội Cầu ngư. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng của ngư dân, thể hiện tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông (còn gọi là thờ thần Nam Hải), mỗi năm được tổ chức một lần và đã được duy trì hàng trăm năm qua.

Làng biển Đông Tác (còn được gọi là Lạch Đông Tác) là một làng biển cổ nằm phía Nam cửa biển Đà Diễn, hình thành cách nay hơn 400 năm với gần 90% người dân sống bằng nghề biển. Làng biển này có 650 tàu thuyền được cấp phép, trong đó hơn 260 tàu câu cá ngừ đại dương chuyên khai thác xa bờ.

Lễ rước Thành Hoàng tại đình Đông Tác

Mỗi năm từ mùng 10 đến rằm tháng 3 Âm lịch, bà con ngư dân làng biển Đông Tác tề tựu về Lăng Ông để tổ chức Lễ hội Cầu ngư nhằm tri ân tưởng nhớ đến các bậc “Tiền hiền, hậu hiền” đã “khai thiên lập địa” làng Đông Tác; tưởng nhớ những ngư dân “khai nghề, lập nghiệp”; tưởng nhớ đến những người lao động không may đã nằm lại trong lòng đại dương bao la. Lễ hội cũng là dịp để bà con cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, tàu thuyền an toàn, thuận buồm xuôi gió, luồng lạch được thông suốt, tôm cá đầy khoang.

Lễ rước bà Thủy Long Thần Nữ tại miếu Âm Hồn về Lăng Ông Đông Tác

Ông Nguyễn Văn Lễ, Trưởng Ban lạch Đông Tác, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, tại Lễ hội Cầu ngư năm nay, cùng với các nghi thức truyền thống như Lễ Rước Thần, Lễ Thỉnh Sanh, Lễ Khai Tiên mở hội, còn có biểu diễn các tuồng cổ - tích xưa, chuyển tải tinh thần, ý chí, sức mạnh của lịch sử, ý nghĩa, văn hóa, tín ngưỡng dân gian.

Múa siêu trong Lễ rước Thành Hoàng và bà Thủy Long Thần Nữ tại kè Xóm Rớ, Đông Tác

Lễ hội Cầu ngư được hình thành từ thế kỷ thứ 14. Trong tâm trí người dân biển, Lễ hội Cầu ngư có vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân. Lễ hội gắn với tục thờ cúng Cá Ông (còn gọi là tín ngưỡng thờ thần Nam Hải) bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cá voi của người Việt. 

Lễ Khai Tiên trong Lễ hội Cầu Ngư của làng biển Đông Tác.

Trong dân gian, ngư dân cho rằng cá voi là một loài cá thần, linh thiêng, thường xuyên hiển linh cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển, bởi vậy được ngư dân thờ phụng rất tôn nghiêm và được gọi là "Cá Ông". 

Biểu diễn vở tuồng cổ Lệnh Ông trong Lễ hội Cầu Ngư tại Lăng Ông Đông Tác.

Theo ông Lê Ngọc Thái, Trưởng Phòng Văn hóa phường Phú Yên, việc tổ chức Lễ hội Cầu ngư theo các nghi thức truyền thống được bảo tồn, gìn giữ qua nhiều thế hệ và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương.

"Đối với Lễ hội Cầu ngư là cầu cho quốc thái dân an, sự yên bình trong quá trình bà con làm nghề. Năm nay di tích cấp tỉnh là Lăng Ông Đông Tác thì cũng được địa phương quan tâm thành lập các ban di tích và cũng hỗ trợ cho Ban lạch để đứng ra quản lý Lăng Đông Tác, tổ chức mọi chương trình đầy đủ", ông Thái cho biết thêm.

 

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Mãn nhãn chương trình nghệ thuật "Hương vị đất trời" - Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

Khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026 tại Cần Thơ

Lễ hội Kỳ Yên tại di tích quốc gia Lẫm Phú Lâm: Tưởng nhớ tiền nhân mở cõi

