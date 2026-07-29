Du lịch Nhật Bản: Nhiều điểm đến mới lạ ngoài "Cung đường vàng" quen thuộc

Vào năm 2025, lượng khách Việt Nam đi du lịch Nhật Bản đã đạt 678.500 lượt - mức cao nhất từ trước đến nay. Tiếp đà tăng trưởng, sau 6 tháng đầu năm 2026 đã có 396.500 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản, tăng khoảng 8,7% so với cùng kỳ. Hiện Việt Nam là thị trường gửi khách quốc tế lớn thứ 9 của Nhật Bản, và đứng thứ 3 trong các thị trường ở khu vực Đông Nam Á.

Chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch Nhật Bản 2026 tại Hà Nội các ngày 28 - 29/7. Ảnh: JNTO

Theo bà Matsumoto Fumi - Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Văn phòng Việt Nam, hiện nay Nhật Bản vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người dân Việt Nam, và rất nhiều du khách vẫn đang lựa chọn Nhật Bản là điểm đến cho hành trình của mình.

Tuy nhiên khoảng 80% du khách Việt Nam đến Nhật Bản là những du khách đến lần đầu tiên, và hành trình phổ biến vẫn là các địa điểm tiêu biểu trên "Cung đường vàng" với những cái tên quen thuộc như Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto hay Osaka. Du khách Việt Nam đến Nhật Bản chủ yếu vào các mùa cao điểm của du lịch Nhật Bản là tháng 3 - tháng 4 (mùa xuân hoa anh đào) và tháng 10 - tháng 11 (mùa thu lá đỏ), và lưu trú chính tại các thành phố có chuyến bay thẳng tại Việt Nam.

Bà Matsumoto Fumi - Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) văn phòng Việt Nam. Ảnh: JNTO

"Ngoài những địa điểm trên Cung đường vàng quen thuộc, Nhật Bản vẫn còn rất nhiều điểm đến địa phương hấp dẫn khác. Bước tiếp theo chúng tôi hướng tới là mong muốn có thêm nhiều du khách Việt Nam ghé thăm và khám phá các vùng địa phương của Nhật Bản. Vấn đề không phải các địa phương thiếu sức hấp dẫn, mà là những sức hấp dẫn đó chưa được biết đến đầy đủ", bà Matsumoto Fumi chia sẻ.

Hiện nay theo phân tích của JNTO, khi ngày càng nhiều người Việt Nam quay trở lại Nhật Bản lần thứ hai, thứ ba... thì nhu cầu "muốn khám phá một Nhật Bản khác biệt hơn" cũng đang ngày một cao hơn, nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch phù hợp với sở thích cá nhân cũng tăng lên. Do đó, JNTO văn phòng Việt Nam đang tích cực quảng bá sức hút của các khu vực địa phương ở Nhật Bản thông qua nhiều hoạt động truyền thông, chú trọng việc truyền tải "những trải nghiệm chỉ có thể thực hiện tại địa phương đó".

Doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trao đổi, kết nối sản phẩm du lịch. Ảnh: JNTO

Chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch Nhật Bản 2026 tại Hà Nội các ngày 28 - 29/7/2026 đã chia sẻ xu hướng mới nhất của thị trường khách Việt Nam đến Nhật Bản, giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản năm 2026, đồng thời quảng bá những giá trị đặc sắc của các địa phương Nhật Bản. Qua đó, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch và mở rộng sự quan tâm của du khách Việt Nam tới các điểm đến mới lạ hơn, ngoài những tuyến du lịch truyền thống.

Nhiều địa phương của Nhật Bản đã có mặt tại Hà Nội để giới thiệu những nét đặc sắc riêng biệt của từng vùng miền, như những câu chuyện thần thoại, lịch sử và văn hóa độc đáo của tỉnh Shimane, hay văn hóa trà và núi Phú Sĩ của tỉnh Shizuoka, từ đó gợi ý cho du khách cũng như các công ty lữ hành thêm những lựa chọn mới mẻ và hấp dẫn cho hành trình du lịch Nhật Bản.

Vùng San'in - điểm đến độc đáo ven biển Nhật Bản

Đồi cát ở Tottori, Nhật Bản. Nguồn: Bởi Hashi photo/wikimedia

Một trong những điểm đến mới mẻ nhưng đầy tiềm năng với du khách Việt Nam là vùng San'in ở phía tây nam đảo Honshu, gồm 2 tỉnh chính là Tottori và Shimane , giáp với biển Nhật Bản. Với kết nối giao thông thuận tiện từ khu vực Kansai và Tokyo, khu vực San'in là nơi du khách có thể đồng thời trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ cùng lịch sử và văn hóa Nhật Bản trong cùng một chuyến đi.

Vùng San'in còn được biết đến là nơi khởi nguồn của thần thoại Nhật Bản, trong đó tỉnh Shimane được mệnh danh là "quê hương của những câu chuyện thần thoại". Tại đền thờ Izumo Taisha - nơi nổi tiếng khắp thế giới là ngôi đền linh thiêng cầu duyên, du khách có thể gặp gỡ và cảm nhận sâu sắc về thần thoại cũng như văn hóa tinh thần của người Nhật.

Đại diện khu vực San'in (Nhật Bản) giới thiệu các tuyến du lịch

Ngoài ra, tỉnh Tottori sở hữu đồi cát Tottori - một trong những đồi cát lớn nhất Nhật Bản, với cảnh quan độc đáo từ sự giao hòa giữa biển cả và đồi cát là nét riêng có tại địa phương này. Đây là nơi du khách có thể tận hưởng các hoạt động thể thao, giải trí thân thiện với thiên nhiên như trượt cát hay trải nghiệm cưỡi lạc đà. Bên cạnh đó, vùng San'in còn hấp dẫn du khách với nhiều trải nghiệm đa dạng như điệu múa truyền thống Iwami Kagura, khu vườn Nhật, suối nước nóng, rượu sake, ẩm thực với thịt bò Wagyu và cua Matsuba, cùng những trải nghiệm thiên nhiên theo bốn mùa.

Hiện nay với đường bay thẳng từ Việt Nam đến Hiroshima hoặc Fukuoka, từ đây du khách có thể đi tàu tốc hành hoặc ô tô khoảng 3-4 giờ khá thuận tiện để tới các điểm đến khu vực San'in, hoặc thông qua chặng bay ngắn nội địa từ Tokyo, Osaka, Nagoya hoặc Fukuoka.

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