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Vì sao lượng khách Trung Quốc giảm mạnh tại Nhật Bản?

Thứ Năm, 09:30, 16/07/2026
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VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, số lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm 56,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản đã giảm 2% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ.

Theo số liệu của cơ quan du lịch Nhật Bản, lượng khách quốc tế đến trong tháng 6 đạt 3,15 triệu người, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản đã giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 21,08 triệu người.

Trong nửa đầu năm nay, lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm tới 56,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,06 triệu người. Hiện nay Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của Nhật Bản, đồng thời lượng khách từ các thị trường quan trọng khác là Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ đều tăng.

vi sao luong khach trung quoc giam manh tai nhat ban hinh anh 1
Một điểm du lịch tại Osaka, Nhật Bản

Trao đổi khách du lịch giữa Trung Quốc - Nhật Bản đã sụt giảm nhiều tháng qua, chủ yếu do căng thẳng ngoại giao dẫn đến việc hạn chế khách đi theo tour và cắt giảm hàng loạt chuyến bay. Điều này kết hợp với sự thay đổi trong xu hướng du lịch của khách Trung Quốc đã tạo cơ hội cho các điểm đến khác khai thác thị trường tỷ dân. Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á đang thay thế Nhật Bản trở thành những điểm đến nước ngoài phổ biến hàng đầu đối với du khách Trung Quốc, nhất là khách du lịch chặng ngắn.

Theo Global Times, nửa đầu năm 2026, số lượng chuyến bay từ Trung Quốc đến Hàn Quốc đã vượt qua mức trước năm 2019, trong khi tỷ lệ phục hồi chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan đạt 64,7%, so với chỉ 53,5% đối với các chuyến bay đến Nhật Bản. Tính riêng trong tháng 6, gần 1.500 chuyến bay giữa Trung Quốc đại lục và Nhật Bản đã bị hủy, tương ứng với tỷ lệ hủy là 37,5%.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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