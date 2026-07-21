Vì sao ngày càng nhiều bãi tắm biển bị đóng cửa tại Nhật Bản?

Theo Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Nhật Bản, vào năm 1993 có tổng cộng 1.379 bãi biển được phép mở cửa cho hoạt động tắm biển trong mùa hè ở Nhật Bản và duy trì quanh mức khoảng 1.300 cho đến đầu những năm 2000 trước khi giảm dần. Con số này giảm xuống dưới 1.000 vào năm 2022 do đại dịch COVID-19 và chỉ còn 969 bãi biển mở cửa cho hoạt động tắm biển mùa hè tại Nhật Bản vào năm 2024.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo luật pháp Nhật Bản, hàng năm địa phương và các đơn vị quản lý bãi biển, thường do các chủ nhà hàng ven biển thành lập, phải xin phép chính quyền cấp tỉnh để được phép mở cửa các bãi tắm biển. Các địa phương thường khuyến cáo không nên bơi ở những bãi biển không được chỉ định, vì không có nhân viên cứu hộ hoặc người giám sát thường trực.

Về lý do sụt giảm số lượng bãi tắm biển ở Nhật Bản, theo chính quyền các địa phương, do nhiều bãi biển thiếu nhân viên cứu hộ và các đơn vị vận hành kinh doanh không hiệu quả, trong bối cảnh sụt giảm lượng khách đi biển vì nhiều người tránh nắng nóng, cùng với sự đa dạng các lựa chọn giải trí trong nhà.

Trong những năm gần đây, nhiều khu vực ở Nhật Bản đã trải qua những mùa hè nắng nóng khắc nghiệt, khiến người dân hạn chế đến bãi biển vì lo bị cháy nắng và say nắng. Ví dụ tại tỉnh Kanagawa gần Tokyo, khó khăn về tài chính đã khiến tổ chức chịu một phần chi phí vận hành bãi tắm Miura Kaigan quyết định không mở cửa bãi tắm này vào năm 2024. Bãi tắm Hakotsukuri ở tỉnh Osaka, phía tây Nhật Bản, cũng bị đóng cửa vào năm 2024.

Với trường hợp bãi tắm Otake Kaigan Hokota ở tỉnh Ibaraki (phía đông bắc Tokyo), hiện tượng sạt lở bờ biển là một trong các lý do dẫn đến việc đóng cửa, bởi các con sông không còn mang đủ cát đến bờ biển vì bị khai thác phục vụ xây dựng từ thời kỳ trước. Sự thay đổi dòng chảy do việc xây dựng đê chắn sóng cũng là một yếu tố tác động đến bãi tắm biển tại Nhật Bản.