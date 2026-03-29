100 khu vực tại Nhật Bản cần ứng phó quá tải du lịch vào năm 2030

Bản kế hoạch của chính phủ Nhật Bản nêu rõ, nước này vẫn giữ nguyên các mục tiêu đã đề ra là thu hút 60 triệu lượt khách đến Nhật Bản vào năm 2030, tăng từ khoảng 42,7 triệu lượt khách năm 2025; và đạt mức chi tiêu 15 nghìn tỷ yên từ du khách vào năm 2030, so với khoảng 9,5 nghìn tỷ yên năm 2025.

Tuy nhiên trong giai đoạn 5 năm bắt đầu từ năm tài chính 2026, chính phủ Nhật Bản cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hướng du khách nước ngoài đến các vùng nông thôn và tăng cường chấn chỉnh các cơ sở lưu trú tư nhân không phù hợp. Kế hoạch mới đã tăng số lượng các khu vực tại Nhật Bản cần thực hiện biện pháp ứng phó quá tải du lịch từ 47 vùng vào năm 2025 lên 100 vùng vào năm 2030.

Chất lượng cuộc sống của người dân Nhật Bản tại các điểm đến nổi tiếng đang bị ảnh hưởng bởi lượng khách du lịch tập trung quá lớn và nước này cần tăng cường các biện pháp ứng phó với tình trạng quá tải, với mục tiêu vẫn có thể tiếp nhận thêm khách du lịch quốc tế - một động lực quan trọng cho nền kinh tế Nhật Bản.

Các biện pháp ứng phó với tình trạng quá tải du lịch trong kế hoạch bao gồm giảm tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường địa phương và hạn chế số lượng khách du lịch. Cải thiện năng lực giao thông để thu hút du khách đến các điểm đến địa phương khác nhau, thay vì chỉ tập trung ở nơi nổi tiếng như Kyoto hay Osaka. Trợ cấp nhà nước sẽ được cung cấp cho các địa phương nhằm giải quyết vấn đề du lịch quá tải, chẳng hạn như các biện pháp giảm tắc nghẽn và loại bỏ hành vi không phù hợp.

Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc xây dựng hướng dẫn về biểu giá vé kép cho người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài, đối với các hạ tầng du lịch công cộng. Mức thuế xuất cảnh, còn được gọi là thuế du lịch quốc tế, dự kiến ​​sẽ được tăng lên 3.000 yên (khoảng 19 USD) mỗi người vào tháng 7/2026, từ mức 1.000 yên hiện tại.