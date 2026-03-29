中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

100 khu vực tại Nhật Bản cần ứng phó quá tải du lịch vào năm 2030

Chủ Nhật, 15:51, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch mới về phát triển du lịch, theo đó tăng số lượng những nơi cần ứng phó với quá tải du lịch tại nước này lên 100 khu vực vào năm 2030, từ 47 khu vực vào năm 2025.

Bản kế hoạch của chính phủ Nhật Bản nêu rõ, nước này vẫn giữ nguyên các mục tiêu đã đề ra là thu hút 60 triệu lượt khách đến Nhật Bản vào năm 2030, tăng từ khoảng 42,7 triệu lượt khách năm 2025; và đạt mức chi tiêu 15 nghìn tỷ yên từ du khách vào năm 2030, so với khoảng 9,5 nghìn tỷ yên năm 2025.

Tuy nhiên trong giai đoạn 5 năm bắt đầu từ năm tài chính 2026, chính phủ Nhật Bản cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hướng du khách nước ngoài đến các vùng nông thôn và tăng cường chấn chỉnh các cơ sở lưu trú tư nhân không phù hợp. Kế hoạch mới đã tăng số lượng các khu vực tại Nhật Bản cần thực hiện biện pháp ứng phó quá tải du lịch từ 47 vùng vào năm 2025 lên 100 vùng vào năm 2030.

100 khu vuc tai nhat ban can ung pho qua tai du lich vao nam 2030 hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Chất lượng cuộc sống của người dân Nhật Bản tại các điểm đến nổi tiếng đang bị ảnh hưởng bởi lượng khách du lịch tập trung quá lớn và nước này cần tăng cường các biện pháp ứng phó với tình trạng quá tải, với mục tiêu vẫn có thể tiếp nhận thêm khách du lịch quốc tế - một động lực quan trọng cho nền kinh tế Nhật Bản.

Các biện pháp ứng phó với tình trạng quá tải du lịch trong kế hoạch bao gồm giảm tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường địa phương và hạn chế số lượng khách du lịch. Cải thiện năng lực giao thông để thu hút du khách đến các điểm đến địa phương khác nhau, thay vì chỉ tập trung ở nơi nổi tiếng như Kyoto hay Osaka. Trợ cấp nhà nước sẽ được cung cấp cho các địa phương nhằm giải quyết vấn đề du lịch quá tải, chẳng hạn như các biện pháp giảm tắc nghẽn và loại bỏ hành vi không phù hợp.

Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc xây dựng hướng dẫn về biểu giá vé kép cho người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài, đối với các hạ tầng du lịch công cộng. Mức thuế xuất cảnh, còn được gọi là thuế du lịch quốc tế, dự kiến ​​sẽ được tăng lên 3.000 yên (khoảng 19 USD) mỗi người vào tháng 7/2026, từ mức 1.000 yên hiện tại.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Nhật Bản quá tải điểm du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nhật Bản ra mắt đoàn tàu du lịch ngắm núi Phú Sĩ dành riêng cho khách nước ngoài
Nhật Bản ra mắt đoàn tàu du lịch ngắm núi Phú Sĩ dành riêng cho khách nước ngoài

VOV.VN - Một chuyến tàu đặc biệt mang đến cơ hội chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ cho du khách nước ngoài mới được ra mắt tại miền Trung Nhật Bản, hoạt động từ nay đến giữa tháng 12/2026.

Nền tảng du lịch trực tuyến nào được hài lòng nhất tại Nhật Bản?

VOV.VN - Nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) được người dùng hài lòng nhất tại Nhật Bản là ikyu.com; trong khi Trip.com vươn lên trở thành OTA được người Nhật Bản yêu thích khi đặt dịch vụ du lịch nước ngoài.

Nhật Bản đón mùa hoa anh đào 2026 sớm hơn thường lệ

VOV.VN - Mùa hoa anh đào vốn là nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, những năm gần đây, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này không chỉ là điểm nhấn thu hút du lịch, mà còn phản ánh nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực