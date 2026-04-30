Thái Nguyên chú trọng nâng cao chất lượng du lịch dịp lễ

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm được tỉnh Thái Nguyên tăng cường; các cơ sở kinh doanh được yêu cầu niêm yết giá công khai, không tăng giá tùy tiện. Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, chỉnh trang đô thị được tỉnh tổ chức, nổi bật như chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại phường Phan Đình Phùng và phường Vạn Xuân vào ngày 30/4; Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2026 tại phường Phan Đình Phùng; khánh thành công viên cây xanh, hồ điều hòa tại phường Vạn Xuân…

Hồ Ba Bể hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn du khách trong dịp nghỉ lễ

Bên cạnh đó, nhiều khu, điểm đến của du khách được tỉnh Thái Nguyên triển khai các chương trình ưu đãi, giảm từ 10–20% giá vé cho các đoàn từ 30 khách trở lên nhằm kích cầu du lịch. Công tác chuẩn bị đón khách tại thắng cảnh hồ Ba Bể cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

“Hiện nay, chúng tôi đang chủ động phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị liên quan để chỉnh trang cảnh quan môi trường, đồng thời vận động, tuyên truyền người dân nâng cao chất lượng dịch vụ tại các nhà nghỉ, homestay và cơ sở lưu trú trên địa bàn. Hiện toàn xã có hơn 67 cơ sở lưu trú, có khả năng phục vụ trên 1.000 khách du lịch cùng thời điểm. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu du lịch trải nghiệm của du khách khi đến với Ba Bể”, Ông Dương Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Bể cho biết.

Du khách trải nghiệm động Puông, xã Ba Bể

Dự báo dịp lễ, lượng khách lưu trú không tăng đột biến nhưng duy trì ổn định; trong khi các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe sẽ sôi động hơn. Xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng của khách nội địa tiếp tục gia tăng, chủ yếu theo nhóm gia đình, bạn bè; các điểm đến gần gũi thiên nhiên vẫn được ưu tiên.

Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành đã thống nhất cách thức triển khai, xây dựng phương án đón tiếp khách chu đáo. Từ bảo đảm cơ sở vật chất, tổ chức di chuyển đến nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm lưu trú, di tích, danh lam thắng cảnh… tất cả đều được rà soát, tính toán kỹ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách khi đến với Thái Nguyên”.

Kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm mở đầu mùa du lịch, tạo cơ hội để Thái Nguyên quảng bá hình ảnh, con người và sản phẩm du lịch đặc trưng Việt Bắc. Qua đó, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.