Nhật Bản ra mắt đoàn tàu du lịch ngắm núi Phú Sĩ dành riêng cho khách nước ngoài

Chuyến tàu đặc biệt ngắm núi Phú Sĩ là một phần của tour du lịch do Công ty đường sắt Central Japan Railway (JR Central) và JTB Global Marketing & Travel tại Nhật Bản thiết kế, kết nối ga Mishima và ga Fujinomiya ở tỉnh Shizuoka. Đây là lần đầu tiên, JR Central vận hành một chuyến tàu chỉ dành cho du khách nước ngoài.

Lễ ra mắt chuyến tàu đặc biệt ngắm núi Phú Sĩ hôm 19/3 ở ga Mishima, tỉnh Shizuoka. Nguồn: Kyodo

Để mang đến cho hành khách tầm nhìn đẹp nhất về núi Phú Sĩ biểu tượng Nhật Bản, cũng là một Di sản Thế giới được UNESCO ghi danh từ năm 2013, chuyến tàu đặc biệt này sẽ dừng lại ở một số ga trên hành trình và cũng di chuyển chậm hơn qua một số đoạn.

Phần nội thất của chuyến tàu được trang trí bằng những hình ảnh liên quan tới núi Phú Sĩ, cùng các di sản nghệ thuật của Nhật Bản như bộ tranh "36 cảnh núi Phú Sĩ" của tác giả Katsushika Hokusai - họa sĩ dòng tranh Ukiyo-e nổi tiếng với tác phẩm "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa". Ngoài ra các hướng dẫn viên nói tiếng Anh luôn sẵn sàng trên chuyến tàu để hỗ trợ du khách.

Nội thất của chuyến tàu được trang trí bằng những hình ảnh liên quan tới núi Phú Sĩ. Nguồn: Kyodo/JR Central

Các chuyến tàu ngắm núi Phú Sĩ sẽ được lên lịch vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, từ nay cho đến ngày 22/12/2026. Chuyến tàu đầu tiên chở khoảng 20 hành khách đã khởi hành hôm 19/3 từ ga Mishima, tỉnh Shizuoka. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mọi người có một chuyến đi thú vị tại Shizuoka”, ông Shunsuke Niwa - Chủ tịch JR Central phát biểu nhân dịp chuyến tàu đầu tiên.

Ngoài trải nghiệm trên tàu, tour du lịch độc đáo này cũng bao gồm chuyến tham quan bằng xe buýt đến một ngôi đền lớn dưới chân núi Phú Sĩ, cũng như đưa du khách ghé thăm cánh đồng trồng cây wasabi và thác nước.