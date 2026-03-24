Nhật Bản ra mắt đoàn tàu du lịch ngắm núi Phú Sĩ dành riêng cho khách nước ngoài

Thứ Ba, 06:01, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một chuyến tàu đặc biệt mang đến cơ hội chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ cho du khách nước ngoài mới được ra mắt tại miền Trung Nhật Bản, hoạt động từ nay đến giữa tháng 12/2026.

Chuyến tàu đặc biệt ngắm núi Phú Sĩ là một phần của tour du lịch do Công ty đường sắt Central Japan Railway (JR Central) và JTB Global Marketing & Travel tại Nhật Bản thiết kế, kết nối ga Mishima và ga Fujinomiya ở tỉnh Shizuoka. Đây là lần đầu tiên, JR Central vận hành một chuyến tàu chỉ dành cho du khách nước ngoài.

nhat ban ra mat doan tau du lich ngam nui phu si danh rieng cho khach nuoc ngoai hinh anh 1
Lễ ra mắt chuyến tàu đặc biệt ngắm núi Phú Sĩ hôm 19/3 ở ga Mishima, tỉnh Shizuoka. Nguồn: Kyodo

Để mang đến cho hành khách tầm nhìn đẹp nhất về núi Phú Sĩ biểu tượng Nhật Bản, cũng là một Di sản Thế giới được UNESCO ghi danh từ năm 2013, chuyến tàu đặc biệt này sẽ dừng lại ở một số ga trên hành trình và cũng di chuyển chậm hơn qua một số đoạn.

Phần nội thất của chuyến tàu được trang trí bằng những hình ảnh liên quan tới núi Phú Sĩ, cùng các di sản nghệ thuật của Nhật Bản như bộ tranh "36 cảnh núi Phú Sĩ" của tác giả Katsushika Hokusai - họa sĩ dòng tranh Ukiyo-e nổi tiếng với tác phẩm "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa". Ngoài ra các hướng dẫn viên nói tiếng Anh luôn sẵn sàng trên chuyến tàu để hỗ trợ du khách.

nhat ban ra mat doan tau du lich ngam nui phu si danh rieng cho khach nuoc ngoai hinh anh 2
Nội thất của chuyến tàu được trang trí bằng những hình ảnh liên quan tới núi Phú Sĩ. Nguồn: Kyodo/JR Central

Các chuyến tàu ngắm núi Phú Sĩ sẽ được lên lịch vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, từ nay cho đến ngày 22/12/2026. Chuyến tàu đầu tiên chở khoảng 20 hành khách đã khởi hành hôm 19/3 từ ga Mishima, tỉnh Shizuoka. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mọi người có một chuyến đi thú vị tại Shizuoka”, ông Shunsuke Niwa - Chủ tịch JR Central phát biểu nhân dịp chuyến tàu đầu tiên.

Ngoài trải nghiệm trên tàu, tour du lịch độc đáo này cũng bao gồm chuyến tham quan bằng xe buýt đến một ngôi đền lớn dưới chân núi Phú Sĩ, cũng như đưa du khách ghé thăm cánh đồng trồng cây wasabi và thác nước.

Nam Anh/VOV.VN
Nhật Bản đón mùa hoa anh đào 2026 sớm hơn thường lệ

VOV.VN - Mùa hoa anh đào vốn là nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, những năm gần đây, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này không chỉ là điểm nhấn thu hút du lịch, mà còn phản ánh nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu.

VOV.VN - Mùa hoa anh đào vốn là nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, những năm gần đây, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này không chỉ là điểm nhấn thu hút du lịch, mà còn phản ánh nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu.

Nền tảng du lịch trực tuyến nào được hài lòng nhất tại Nhật Bản?

VOV.VN - Nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) được người dùng hài lòng nhất tại Nhật Bản là ikyu.com; trong khi Trip.com vươn lên trở thành OTA được người Nhật Bản yêu thích khi đặt dịch vụ du lịch nước ngoài.

VOV.VN - Nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) được người dùng hài lòng nhất tại Nhật Bản là ikyu.com; trong khi Trip.com vươn lên trở thành OTA được người Nhật Bản yêu thích khi đặt dịch vụ du lịch nước ngoài.

Các biện pháp ngăn chặn chặt chém du khách của Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều coi du lịch là ngành mũi nhọn, là trụ cột quan trọng của cả nền kinh tế. Do vậy, cả hai nước đều có những biện pháp nhằm phát triển công nghiệp không khói một cách bền vững.

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều coi du lịch là ngành mũi nhọn, là trụ cột quan trọng của cả nền kinh tế. Do vậy, cả hai nước đều có những biện pháp nhằm phát triển công nghiệp không khói một cách bền vững.

