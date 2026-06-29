Tạm dừng đón khách tham quan khu vực "Mỏm đá sống ảo" ở Mã Pì Lèng, Đồng Văn

Theo thông tin từ UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), lý do tạm dừng đón khách tham quan khu vực “mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng nhằm thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong thời gian tạm dừng, đề nghị quý du khách không di chuyển, tham quan hoặc tiếp cận khu vực đang thi công, cải tạo để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang cũ). Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang

Địa điểm “mỏm đá sống ảo” hay “mỏm đá tử thần” là nơi check in được nhiều du khách yêu thích, trên tuyến đèo Mã Pì Lèng - đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên mới đây, đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết tại đây địa hình núi đá hiểm trở, nhiều vị trí sát mép vực, lối đi bộ hẹp, dốc, khó kiểm soát khi khách tự ý tiếp cận để chụp ảnh. Qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định; do đó, đoàn kiểm tra đề nghị địa phương tạm dừng cho khách tiếp cận, tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh tại khu vực, trong thời gian chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện bảo đảm an toàn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, đây không chỉ là biện pháp xử lý đối với một điểm tham quan cụ thể, mà còn thể hiện rõ quan điểm quản lý của tỉnh Tuyên Quang đối với các địa điểm tiềm năng về du lịch nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch: nơi nào có sức hút nhưng chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thì phải tạm dừng để rà soát, đầu tư, hoàn thiện; tuyệt đối không để hoạt động tham quan, check-in, trải nghiệm diễn ra tự phát tại các khu vực có nguy cơ cao.