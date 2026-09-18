Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á về thu hút khách du lịch giờ chót

Trong số 10 điểm đến phổ biến nhất cho các chuyến du lịch giờ chót năm 2026 do hệ thống quản lý khách sạn đa quốc gia Sirvoy đánh giá, Thái Lan, Philippines và Australia là những nơi dẫn đầu. Khảo sát của Sirvoy cho thấy Thái Lan ghi nhận ​​74,8% lượt đặt phòng được thực hiện trong vòng 7 ngày trước khi nhận phòng.

Xu hướng du lịch này cũng được ghi nhận ở Philippines - quốc gia đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, với số lượng đặt phòng giờ chót chiếm 71,7% tổng số đặt chỗ lưu trú mà phía Sirvoy khảo sát.

Tỉ lệ này tại điểm đến xếp thứ 3 là Australia đạt 61,2%, trong khi Mexico và New Zealand xếp thứ 4 và thứ 5, lần lượt với tỉ lệ 59,7% và 58,3%. Một điểm đến khác tại Đông Nam Á lọt vào top 10 của Sirvoy là Indonesia, nơi có 55,8% số đặt phòng được khách du lịch thực hiện trong vòng 7 ngày trước khi nhận phòng.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Thái Lan

Các điểm đến châu Âu đóng góp 4 đại diện trong top 10 do Sirvoy xếp hạng, gồm Na Uy, Phần Lan, Hà Lan và Thụy Điển. Những địa điểm này đều nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên, đa dạng hoạt động ngoài trời và thời tiết ôn hòa.

Theo hệ thống quản lý khách sạn Sirvoy, đơn vị này đã xem xét dữ liệu từ hàng loạt đối tác và khách hàng, trong đó có nhiều loại hình lưu trú như khách sạn độc lập, nhà nghỉ B&B giá rẻ, nhà khách, nhà cho thuê nghỉ dưỡng... để tính toán tỷ lệ và thời điểm đặt chỗ trong vòng 7 ngày so với ngày nhận phòng. Từ đó, Sirvoy xếp hạng theo tỷ lệ từ cao xuống thấp để nhận diện các điểm đến phổ biến nhất với những du khách có sở thích đặt dịch vụ sát ngày đi.

“Du khách toàn cầu ngày càng ưa chuộng sự ngẫu hứng khi đặt các kỳ nghỉ tiếp theo. Tại 10 điểm đến phổ biến nhất cho các chuyến du lịch giờ chót năm nay, hơn một nửa số lượt đặt phòng được thực hiện chỉ trong vòng 7 ngày trước khi nhận phòng” - các chuyên gia của Sirvoy cho biết.