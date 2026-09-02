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Thái Lan siết visa, giảm thời gian lưu trú còn 30 ngày

Thứ Tư, 15:26, 02/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã chính thức ban hành quy định mới, rút ngắn thời gian miễn thị thực (visa-free) từ 60 ngày xuống còn 30 ngày đối với du khách đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 1/9 đăng thông báo do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul ký, quy định rút ngắn thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống còn 30 ngày đối với công dân 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, có hiệu lực từ 15/9.

thai lan siet visa, giam thoi gian luu tru con 30 ngay hinh anh 1
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan. Ảnh: PV/VOV-Bangkok

Trước đó, vào tháng 7/2024, Thái Lan từng nâng thời hạn miễn visa từ 30 ngày lên 60 ngày cho công dân 93 quốc gia nhằm kích cầu du lịch giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Nội các Thái Lan sau đó đã quyết định cắt giảm thời hạn này đối với 60 quốc gia do lo ngại tình trạng chính sách bị trục lợi, dẫn đến sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp của người nước ngoài lưu trú lâu dài.

Quy định miễn visa 30 ngày mới sẽ áp dụng cho du khách từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nước lớn như: Mỹ, Anh, Australia, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Canada, cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu khác.

Đáng chú ý, để hạn chế tình trạng "chạy visa" – việc du khách liên tục xuất nhập cảnh qua đường bộ để nối dài thời gian ở lại Thái Lan, du khách từ 60 quốc gia này nếu nhập cảnh bằng đường bộ sẽ bị giới hạn tối đa 2 lần/năm. Tuy nhiên, quy định giới hạn đường bộ này không áp dụng đối với công dân các nước Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore và một số quốc gia khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ định. 

Cùng với thay đổi trên, Công báo Hoàng gia Thái Lan cũng thông báo thêm các chính sách mới như miễn visa tối đa 15 ngày cho công dân 2 quốc gia Seychelles và Mauritius, và cấp Visa tại cửa khẩu (Visa on Arrival) áp dụng cho du khách đến từ Azerbaijan, Belarus và Serbia.

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PV/VOV-Bangkok
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