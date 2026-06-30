English
/ TƯ VẤN
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan theo sát diễn biến mới tại thị trường du lịch Trung Quốc - Nhật Bản

Thứ Ba, 16:54, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dấu hiệu tích cực trong quan hệ du lịch giữa Trung Quốc và Nhật Bản có thể ảnh hưởng về lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan, trong bối cảnh tác động của xung đột Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống với ngành du lịch.

Sau thời gian dài gián đoạn, một số công ty du lịch Trung Quốc được cho là đã nối lại việc bán các gói tour đến Nhật Bản cho giai đoạn tới. Tuy nhiên một số bên đã tạm dừng bán tour này, sau khi câu chuyện thu hút sự chú ý quá mức của công chúng. Trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm tới 52%, chủ yếu là do các hạn chế đối với khách đi theo tour và cắt giảm chuyến bay.

Bà Pattaraanong Na Chiangmai - một quan chức của Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết các nhà điều hành du lịch Thái Lan đang theo sát diễn biến này, dù vẫn chưa có xác nhận chính thức từ bên liên quan. Dự báo khả năng các hạn chế từ phía Trung Quốc sẽ được nới lỏng, do đó TAT sẽ tính đến yếu tố này khi lập kế hoạch chiến lược tiếp thị sắp tới cho thị trường Trung Quốc.

“Nếu các hạn chế đối với các tour du lịch theo nhóm của người Trung Quốc đến Nhật Bản được dỡ bỏ, ngành du lịch Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Bởi lẽ Nhật Bản vẫn là một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với du khách Trung Quốc”, bà Pattaraanong Na Chiangmai cho biết.

thai lan theo sat dien bien moi tai thi truong du lich trung quoc - nhat ban hinh anh 1
Nhật Bản vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách Trung Quốc. Nguồn: Reuters

Đầu năm nay, ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu hồi phục thị trường khách Trung Quốc lên 6,73 triệu lượt khách, mức tương đương năm 2024, sau khi năm 2025 đã ghi nhận lượng khách giảm mạnh 33,5% xuống chỉ còn 4,47 triệu lượt. Tuy nhiên, xung đột bùng phát ở Trung Đông đã làm gián đoạn du lịch toàn cầu, bao gồm cả Trung Quốc, khiến TAT phải xem xét lại mục tiêu năm nay. Dự báo khả thi nhất hiện nay là 5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan trong năm 2026.

Một đại diện của TAT tại khu vực Đông Á cho biết thỏa thuận hòa bình 60 ngày giữa Mỹ và Iran vẫn chưa giúp nhiều cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế. Các hãng hàng không vẫn duy trì các tuyến bay sinh lời và cắt giảm những tuyến bay kém hiệu quả. Do đó, hầu hết các hãng hàng không từ Trung Quốc lựa chọn các điểm đến gần vốn đã phổ biến với khách Trung Quốc, chẳng hạn như Hàn Quốc, vì các tuyến bay này tiêu thụ ít nhiên liệu hơn so với các chuyến bay đến Thái Lan. Còn giữa Trung Quốc - Nhật Bản, ngay cả khi được tạo thuận lợi, các hãng hàng không sẽ cần thêm thời gian để nối lại các chuyến bay, do số lượng chuyến bay đã giảm hơn 55% chỉ riêng trong mùa hè này.

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia hạ mức cảnh báo du lịch với một số quốc gia Trung Đông
Australia hạ mức cảnh báo du lịch với một số quốc gia Trung Đông

VOV.VN - Sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được sự nhất trí cho bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình, Australia tin tưởng rằng tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông sẽ dần được cải thiện nên đã hạ mức cảnh báo du lịch tới một số quốc gia trong khu vực.

Australia hạ mức cảnh báo du lịch với một số quốc gia Trung Đông

Australia hạ mức cảnh báo du lịch với một số quốc gia Trung Đông

VOV.VN - Sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được sự nhất trí cho bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình, Australia tin tưởng rằng tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông sẽ dần được cải thiện nên đã hạ mức cảnh báo du lịch tới một số quốc gia trong khu vực.

Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông
Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ước tính số lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 4/2026 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3.692.200 người. Đây là tháng sụt giảm đầu tiên về lượng khách quốc tế đến Nhật Bản kể từ tháng 1/2026, trong đó thị trường khách Trung Đông giảm 21,4% so với cùng kỳ.

Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ước tính số lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 4/2026 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3.692.200 người. Đây là tháng sụt giảm đầu tiên về lượng khách quốc tế đến Nhật Bản kể từ tháng 1/2026, trong đó thị trường khách Trung Đông giảm 21,4% so với cùng kỳ.

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc
Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Nhiều khách châu Âu hủy chuyến du lịch Nhật Bản do xung đột Trung Đông
Nhiều khách châu Âu hủy chuyến du lịch Nhật Bản do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Xung đột tại Trung Đông bắt đầu ảnh hưởng đến ngành du lịch inbound của Nhật Bản, khi du khách từ châu Âu hủy đặt chỗ và sự không chắc chắn ngày càng tăng về kế hoạch du lịch Nhật Bản trong những tháng tới.

Nhiều khách châu Âu hủy chuyến du lịch Nhật Bản do xung đột Trung Đông

Nhiều khách châu Âu hủy chuyến du lịch Nhật Bản do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Xung đột tại Trung Đông bắt đầu ảnh hưởng đến ngành du lịch inbound của Nhật Bản, khi du khách từ châu Âu hủy đặt chỗ và sự không chắc chắn ngày càng tăng về kế hoạch du lịch Nhật Bản trong những tháng tới.

Du lịch Cape Town là "nạn nhân" tiếp theo của xung đột Trung Đông
Du lịch Cape Town là "nạn nhân" tiếp theo của xung đột Trung Đông

VOV.VN - Những gián đoạn về du lịch, hàng không do xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Cape Town (Nam Phi), do việc hủy đặt chỗ, chi phí tăng cao và lượng đặt phòng giảm mạnh từ các thị trường quan trọng.

Du lịch Cape Town là "nạn nhân" tiếp theo của xung đột Trung Đông

Du lịch Cape Town là "nạn nhân" tiếp theo của xung đột Trung Đông

VOV.VN - Những gián đoạn về du lịch, hàng không do xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Cape Town (Nam Phi), do việc hủy đặt chỗ, chi phí tăng cao và lượng đặt phòng giảm mạnh từ các thị trường quan trọng.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực