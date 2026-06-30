Thái Lan theo sát diễn biến mới tại thị trường du lịch Trung Quốc - Nhật Bản

Sau thời gian dài gián đoạn, một số công ty du lịch Trung Quốc được cho là đã nối lại việc bán các gói tour đến Nhật Bản cho giai đoạn tới. Tuy nhiên một số bên đã tạm dừng bán tour này, sau khi câu chuyện thu hút sự chú ý quá mức của công chúng. Trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm tới 52%, chủ yếu là do các hạn chế đối với khách đi theo tour và cắt giảm chuyến bay.

Bà Pattaraanong Na Chiangmai - một quan chức của Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết các nhà điều hành du lịch Thái Lan đang theo sát diễn biến này, dù vẫn chưa có xác nhận chính thức từ bên liên quan. Dự báo khả năng các hạn chế từ phía Trung Quốc sẽ được nới lỏng, do đó TAT sẽ tính đến yếu tố này khi lập kế hoạch chiến lược tiếp thị sắp tới cho thị trường Trung Quốc.

“Nếu các hạn chế đối với các tour du lịch theo nhóm của người Trung Quốc đến Nhật Bản được dỡ bỏ, ngành du lịch Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Bởi lẽ Nhật Bản vẫn là một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với du khách Trung Quốc”, bà Pattaraanong Na Chiangmai cho biết.

Nhật Bản vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách Trung Quốc. Nguồn: Reuters

Đầu năm nay, ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu hồi phục thị trường khách Trung Quốc lên 6,73 triệu lượt khách, mức tương đương năm 2024, sau khi năm 2025 đã ghi nhận lượng khách giảm mạnh 33,5% xuống chỉ còn 4,47 triệu lượt. Tuy nhiên, xung đột bùng phát ở Trung Đông đã làm gián đoạn du lịch toàn cầu, bao gồm cả Trung Quốc, khiến TAT phải xem xét lại mục tiêu năm nay. Dự báo khả thi nhất hiện nay là 5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan trong năm 2026.

Một đại diện của TAT tại khu vực Đông Á cho biết thỏa thuận hòa bình 60 ngày giữa Mỹ và Iran vẫn chưa giúp nhiều cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế. Các hãng hàng không vẫn duy trì các tuyến bay sinh lời và cắt giảm những tuyến bay kém hiệu quả. Do đó, hầu hết các hãng hàng không từ Trung Quốc lựa chọn các điểm đến gần vốn đã phổ biến với khách Trung Quốc, chẳng hạn như Hàn Quốc, vì các tuyến bay này tiêu thụ ít nhiên liệu hơn so với các chuyến bay đến Thái Lan. Còn giữa Trung Quốc - Nhật Bản, ngay cả khi được tạo thuận lợi, các hãng hàng không sẽ cần thêm thời gian để nối lại các chuyến bay, do số lượng chuyến bay đã giảm hơn 55% chỉ riêng trong mùa hè này.