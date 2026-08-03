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Thái Lan rót 2,45 tỷ baht kích cầu mùa du lịch thấp điểm

Thứ Hai, 06:41, 03/08/2026
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VOV.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa đề xuất gói ngân sách trị giá 2,45 tỷ bạt (Baht) tương đương hơn 73 triệu đô la nhằm triển khai hàng loạt chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm.

Nguồn vốn này dự kiến được trích từ Sắc lệnh vay khẩn cấp 200 tỷ Baht vốn dành để giảm áp lực chi phí sinh hoạt và hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng năng lượng. 

Theo kế hoạch, gói kích cầu gồm 3 chương trình trọng điểm, dự kiến tạo ra doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD cho nền kinh tế. Trong đó, hơn hai phần ba ngân sách sẽ dành cho chương trình “Người Thái đi du lịch Thái” (Thai Teaw Thai Plus) để hỗ trợ trực tiếp cho 500.000 lượt đặt dịch vụ du lịch nội địa. Phần còn lại sẽ được phân bổ để giảm giá vé máy bay trong nước và trợ giá các chuyến bay quốc tế.

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Sảnh đến quốc tế tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok. Ảnh: VOV Bangkok

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul nhấn mạnh việc chủ động xin phân bổ từ gói vay khẩn cấp thay vì chờ ngân sách năm tài chính 2027 sẽ giúp chính phủ can thiệp kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội kích cầu trong giai đoạn du lịch thấp điểm tháng 9 và 10.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA) Thanapol Cheewarattanaporn nhận định việc tung ra các gói ưu đãi trong mùa thấp điểm sẽ giúp ngành du lịch tăng tỷ lệ lấp đầy phòng, đồng thời giải quyết bài toán chi phí nhiên liệu và giá vé máy bay đang tăng cao. Khoản trợ giá bay cũng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lớn về các chuyến thuê bao (charter) đến Thái Lan, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê từ ngày 1/1 đến 18/7/2026, Thái Lan đã đón 17,36 triệu lượt khách quốc tế, mang lại nguồn thu gần 840 tỷ Baht (25 tỷ USD) cho nền kinh tế. Dù con số này giảm nhẹ 3,05% so với cùng kỳ năm ngoái, quốc gia này vẫn ghi nhận sức hút lớn từ các thị trường khách quốc tế trọng điểm. Trong đó, 5 quốc gia có lượng khách đông nhất đến Thái Lan lần lượt là Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc. Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo tổng lượng khách quốc tế đến quốc gia này trong cả năm 2026 sẽ đạt mốc từ 30 đến 34 triệu lượt./.

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Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc

VOV.VN - Nhằm chủ động ứng phó trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã chỉ đạo toàn bộ các bệnh viện trong vùng rủi ro chuẩn bị nguồn cung cấp thiết yếu, sẵn sàng kích hoạt kịch bản duy trì hoạt động độc lập trong tối thiểu 72 giờ.

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
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