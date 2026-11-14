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Thái Lan thử nghiệm ứng dụng đổi tiền số sang Baht để kích cầu du lịch

Thứ Bảy, 15:22, 14/11/2026
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VOV.VN - Thái Lan đang thử nghiệm một hình thức thanh toán mới dành cho khách quốc tế, cho phép sử dụng tài sản số để chi tiêu tại các cửa hàng và nhà hàng trên cả nước, trong nỗ lực thúc đẩy chi tiêu du lịch và thu hút nhóm du khách có khả năng chi tiêu cao.

Ứng dụng mang tên WORPT cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền mã hóa sang đồng baht và thanh toán bằng cách quét mã QR, hình thức thanh toán điện tử phổ biến tại Thái Lan. Người dùng không cần mở tài khoản ngân hàng tại nước này mà vẫn có thể thực hiện giao dịch thông qua hệ thống thanh toán số hiện có.

WORPT được phát triển bởi hai công ty Wipay và Waan Exchange, hoạt động trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm TouristDigiPay do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan triển khai. Theo đơn vị vận hành, ứng dụng hướng tới nhóm khách du lịch sở hữu tài sản số tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông và Đông Nam Á. Doanh nghiệp kỳ vọng thu hút khoảng 200.000 người dùng trong năm đầu tiên, tạo ra giá trị chi tiêu khoảng 15 tỷ baht, tương đương 440 triệu USD, trong thời gian thử nghiệm kéo dài 18 tháng.

thai lan thu nghiem ung dung doi tien so sang baht de kich cau du lich hinh anh 1
Bãi biển Kata, Phuket, Thái Lan. (Ảnh: VOV-Bangkok)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Thái Lan vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nước này đón khoảng 20,9 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2026, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu KBank dự báo lượng khách quốc tế cả năm có thể giảm gần 5%, xuống còn hơn 31 triệu lượt.

Là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Thái Lan, du lịch đang được chính phủ nước này hỗ trợ bằng nhiều giải pháp mới nhằm gia tăng mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách. Thí điểm thanh toán bằng tài sản số được xem là một trong những nỗ lực mở rộng nguồn chi tiêu từ nhóm khách du lịch công nghệ cao và khách có khả năng chi tiêu lớn.

Giới quan sát cho rằng động thái trên phản ánh xu hướng ngày càng nhiều quốc gia tìm cách khai thác nguồn tài sản số đang gia tăng trên toàn cầu để thúc đẩy tiêu dùng và du lịch. Trước đó, Bhutan và Brazil cũng đã triển khai các dịch vụ thanh toán tương tự dành cho khách du lịch.

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Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026

VOV.VN - Sáng 14/11, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến địa phương trong năm 2026. Cột mốc được xác lập khi thành phố đang bước vào chặng cuối để thực hiện mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm.

PV/VOV-Bangkok
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