Du khách cuối năm tìm trải nghiệm gì ở TP.HCM?

Điều bình dị cũng thành câu chuyện du lịch

Lần đầu đến Việt Nam, du khách Josh, người Mỹ, dành thời gian khám phá chợ Bến Thành, mua sắm và thử các món ăn. Sự khác biệt về hương vị khiến anh cần thời gian làm quen, nhưng cũng mang đến những trải nghiệm mới trong chuyến đi.

Du khách Josh bộc bạch: “Đây là lần đầu chúng tôi đến Việt Nam. Tại chợ Bến Thành, chúng tôi đã mua vài đôi giày thể thao, thử các món ăn và dự định ghé thêm các gian hàng. Đồ ăn ở đây khá ngon, tươi mới và khác với ở Mỹ nên chúng tôi cần một chút thời gian để làm quen. Nước ép ở đây cũng rất ngon, được bán phổ biến hơn so với một số nơi ở Mỹ”.

Du khách quốc tế thích thú khi diện áo dài chụp ảnh Tết, trải nghiệm văn hóa và đời sống người Việt tại chợ Bến Thành. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Wilson cùng những người bạn đến từ Anh chia sẻ, sự phong phú của hương vị và cách phục vụ là những điều để lại ấn tượng khi trải nghiệm ẩm thực Việt Nam.

“Ẩm thực ở đây rất ngon, khác hẳn những gì chúng tôi quen ở quê nhà, với nhiều hương vị và gia vị phong phú. Chúng tôi thích vị cay, các món nước có sợi cũng rất ngon và có nhiều lựa chọn về thịt”, du khách Wilson chia sẻ.

Một du khách đến từ Anh cùng nhóm Wilson chia sẻ: “Các bạn đừng ngại món ăn quá cay vì có thể điều chỉnh độ cay theo khẩu vị. Đồ ăn, cách phục vụ, mọi thứ đều tuyệt vời. Việt Nam là đất nước tôi yêu thích nhất trong số những nơi đã đến ở châu Á”.

Du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến đời sống và văn hóa bản địa. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo các đơn vị lữ hành tại TP.HCM, du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến đời sống và văn hóa bản địa. Những hoạt động bình dị như thưởng thức ẩm thực người Hoa ở Chợ Lớn, món ăn dân dã, ẩm thực đường phố, cà phê vỉa hè hay trò chuyện với người địa phương hoặc tự tay làm món Việt như cuốn chả giò, đổ bánh xèo… tạo sức hút riêng.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist, cho rằng việc xây dựng tour hiện nay không chỉ đơn thuần là đưa khách tham quan các địa danh nổi tiếng, mà còn tạo cơ hội để họ trải nghiệm nhịp sống bản địa, gặp gỡ người dân địa phương, khám phá văn hóa và có thêm nhiều trải nghiệm thực tế sau chuyến đi.

Tăng sức hút từ văn hóa bản địa

Theo bà Trần Phương Linh, mùa cuối năm cũng mang đến chất liệu mới cho các hành trình quen thuộc. Tùy thời điểm, doanh nghiệp sẽ bổ sung các hoạt động phù hợp, kết hợp tham quan điểm đến văn hóa, lịch sử với khám phá đời sống bản địa và ẩm thực, giúp du khách hiểu rõ hơn về đời sống tại TP.HCM.

Du khách quốc tế thưởng thức cà phê tại Cà phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn tìm hiểu nhịp sống, ẩm thực bản địa và khám phá dấu tích hoạt động của lực lượng Biệt động Sài Gòn. (Ảnh: BĐSG)

“Doanh nghiệp không nhất thiết phải thay đổi hành trình bởi chính các điểm đến tại TP.HCM đã tự làm mới mình khi bước vào mùa lễ hội, cuối năm. Chẳng hạn như Chợ Lớn vào dịp cuối năm hay những ngày cận Tết luôn mang một không khí hoàn toàn khác so với ngày thường. Từ cách trang hoàng đường phố, hoạt động mua sắm đến nhịp sống và sinh hoạt của cộng đồng người Hoa. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể bổ sung thêm một số trải nghiệm văn hóa đặc trưng như dịp Tết Nguyên đán thì tặng du khách bao lì xì, đưa các món ăn truyền thống như bánh tét, thịt kho trứng vào thực đơn để du khách cảm nhận được nét văn hóa đặc trưng của người Việt”, đại diện BenThanh Tourist cho biết.

Các chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực đậm bản sắc Việt như Chào Show, VietCharm cũng thu hút đông du khách. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tương tự BenThanh Tourist, Du lịch Việt cũng nhận thấy nhu cầu trải nghiệm của khách đến thành phố có sự thay đổi. Bên cạnh tham quan địa danh, du khách ngày càng quan tâm đến ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật đường phố, mua sắm và các sự kiện cuối năm.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, các chuỗi sự kiện du lịch cuối năm tạo cơ hội để doanh nghiệp kết hợp lễ hội vào lịch trình nội đô, phục vụ khách từ các địa phương và khách quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM nhận định không nhất thiết phải thay đổi hành trình, bởi chính các điểm đến tại TP.HCM đã tự làm mới mình khi bước vào mùa lễ hội, cuối năm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Phạm Anh Vũ nói: “Có sự dịch chuyển rõ trong cách du khách trải nghiệm TP.HCM. Bên cạnh tham quan các địa danh nổi tiếng, khách ngày càng ưu tiên khám phá sâu hơn về ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật đường phố, mua sắm và các sự kiện, lễ hội cuối năm. Doanh nghiệp lữ hành có thể kết hợp những hoạt động này vào lịch trình tham quan nội đô, làm phong phú trải nghiệm và tăng mức chi tiêu của du khách”.

Song song với khám phá nội đô, cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp tổ chức tổng kết, khen thưởng, hội nghị và hoạt động gắn kết nhân viên. Nhu cầu này tạo nguồn khách cho du lịch MICE - loại hình kết hợp du lịch với hội họp, khen thưởng, hội nghị và sự kiện.

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết sẽ phối hợp với ban tổ chức các sự kiện cuối năm để cập nhật thông tin, thiết kế sản phẩm và tư vấn cho những du khách muốn tự xây dựng hành trình khám phá TP.HCM.