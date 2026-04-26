  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xuyên đêm tìm kiếm, kịp thời đưa bé trai mất tích về với gia đình tại Thái Nguyên

Chủ Nhật, 18:54, 26/04/2026
VOV.VN - Sau 14 giờ xuyên đêm tìm kiếm, đến 9h sáng 26/4/2026, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi tại xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên bị lạc đưa trở về gia đình an toàn.

Khoảng 19h ngày 25/4, Công an xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của người dân thôn Nặm Cà về việc cháu Đ.Tr.Th.V. (sinh năm 2023, con chị Đ.T.L. sinh năm 1982, trú tại thôn) mất tích từ khoảng 15h30 cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm thấy và đưa cháu bé trở về an toàn. Ảnh: CA Thái Nguyên

Theo thông tin ban đầu, trong lúc chị L. làm việc nhà, cháu V. đi ra ngoài mà không ai để ý. Khi phát hiện con không có ở nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Lang đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng như quân sự, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ và chính quyền các thôn tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, rà soát tại các khe suối, nương rẫy, tuyến đường liên thôn; đồng thời kiểm tra hệ thống camera an ninh và phát động người dân cùng tham gia tìm kiếm cháu bé xuyên đêm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Đến khoảng 9h ngày 26/4, trong quá trình rà soát tại khu vực cách nhà cháu bé hơn 2km, một tổ công tác phát hiện dấu chân trẻ em và đồ chơi gần khe suối. Lần theo dấu vết khoảng 200-300m, lực lượng chức năng nghe thấy tiếng khóc và nhanh chóng tiếp cận, phát hiện cháu bé đang đứng trong bụi rậm.

Thời điểm được tìm thấy, cháu có nhiều nốt đỏ do côn trùng đốt, tinh thần hoảng sợ nhưng sức khỏe cơ bản ổn định. Tổ công tác đã kiểm tra sơ bộ, động viên, cho cháu ăn uống rồi đưa về với gia đình an toàn. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.

CTV Ngọc Ánh-Công Luận/VOV-Đông Bắc
Vụ nam sinh lớp 6 mất tích rồi phát hiện tử vong: Tạm giữ hình sự người bố
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc nam sinh lớp 6 mất tích rồi phát hiện tử vong.

Dự sinh nhật dưới thuyền, 2 người mất tích trên sông ở Đồng Tháp
VOV.VN - Ngày 19/4, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tích cực tìm kiếm 2 khách du lịch mất tích trên sông Tiền nghi bị đuối nước.

Tìm thấy thi thể nam sinh trường chuyên mất tích khi tắm biển Quy Nhơn
VOV.VN - Sáng 7/4, sau hơn một ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện thi thể em H.Đ.A.H, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), nạn nhân bị sóng cuốn khi tắm biển tại phường Quy Nhơn vào chiều 5/4.

Con gái đi mua rau rồi mất tích 34 năm, mẹ ở Đồng Nai treo thưởng 100 triệu tìm
VOV.VN - Con gái đi mua rau rồi mất tích, gia đình bà Gái sống trong đau buồn suốt 34 năm qua. Bà treo thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin, giúp mình tìm được con gái.

Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích ở Lâm Đồng
VOV.VN - Đến chiều 6/4, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích tại khu vực cầu Tân Lý thuộc khu phố 2, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

