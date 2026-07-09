TP.HCM đón gần 6,4 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026

Bên cạnh đó, khách nội địa ước đạt hơn 27,3 triệu, đạt 54,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (kế hoạch là 50 triệu lượt), tổng thu du lịch ước đạt 213.980 tỷ đồng (chiếm 64,8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (330.000 tỷ đồng).

Ngành du lịch thành phố phát triển mạnh các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch MICE với 900 khách từ Indonesia, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Ngoài ra, Sở du lịch cũng cho biết, du lịch kinh tế đêm tiếp tục phát triển mạnh, đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu du lịch Thành phố. Trong đó có các sản phẩm như “Sài Gòn - Sắc màu đêm”, “Trăng chiến khu”, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tour đường thủy đêm, phố đi bộ và không gian văn hóa đêm đã tạo dấu ấn rõ nét đối với du khách.

Khách quốc tế đến thăm, du lịch tại TP.HCM năm 2026

Du lịch đường thủy được xác định là sản phẩm chiến lược trong không gian phát triển mới của Thành phố gắn với hạ tầng, xây dựng định hướng phát triển hệ thống cảng bến và làm việc với các tập đoàn khai thác tàu biển quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách tàu biển và kết nối du lịch biển - đô thị - nghỉ dưỡng.

Hoạt động du lịch cộng đồng bước đầu triển khai tại xã Long Sơn (thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), gắn với bảo tồn văn hóa địa phương, phát triển sinh kế cho người dân. Du lịch ẩm thực tiếp tục khẳng định thương hiệu với việc công bố 21 chương trình du lịch chuyên đề ẩm thực, góp phần quảng bá văn hóa và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch trực thăng “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” chính thức được đưa vào khai thác thương mại, đánh dấu bước phát triển mới trong phân khúc du lịch cao cấp của Thành phố.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc chuyển dịch cơ cấu khách theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. Ngành du lịch tiếp tục giữ vai trò là một trong những ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú, ẩm thực và các ngành kinh tế liên quan.