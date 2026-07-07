Chiều ngày 7/7, chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Vị khách may mắn trở thành khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội năm 2026 là một nữ du khách quốc tịch Tây Ban Nha, đi cùng đoàn gần 20 người.

Trong hành trình du lịch Việt Nam khoảng 16 ngày, đoàn khách Tây Ban Nha này dành thời gian tại Hà Nội là điểm đến đầu tiên, sau đó tiếp tục khám phá, trải nghiệm tại Sa Pa, Ninh Bình, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM và Vĩnh Long.

Theo chia sẻ của đoàn khách, Việt Nam từ lâu đã là điểm đến mà các thành viên trong đoàn mong muốn được khám phá. “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được đến Hà Nội đúng vào dịp này. Hà Nội là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam và chúng tôi mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về thành phố này”, nữ du khách Tây Ban Nha chia sẻ.

Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô năm 2026

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, việc tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu tiếp tục khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn, an toàn và chất lượng tới du khách quốc tế. Sự kiện này góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón 18,01 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025; riêng khách du lịch quốc tế tăng 26,8%. Tổng thu từ khách du lịch tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam và khu vực.