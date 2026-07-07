English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô năm 2026

Thứ Ba, 17:46, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/7/2026, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô Hà Nội năm 2026; qua đó thể hiện thông điệp về một điểm đến thân thiện, nhiệt tình, mến khách, luôn dành cho du khách sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và những trải nghiệm đáng nhớ.

Chiều ngày 7/7, chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Vị khách may mắn trở thành khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội năm 2026 là một nữ du khách quốc tịch Tây Ban Nha, đi cùng đoàn gần 20 người.

Trong hành trình du lịch Việt Nam khoảng 16 ngày, đoàn khách Tây Ban Nha này dành thời gian tại Hà Nội là điểm đến đầu tiên, sau đó tiếp tục khám phá, trải nghiệm tại Sa Pa, Ninh Bình, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM và Vĩnh Long.

Theo chia sẻ của đoàn khách, Việt Nam từ lâu đã là điểm đến mà các thành viên trong đoàn mong muốn được khám phá. “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được đến Hà Nội đúng vào dịp này. Hà Nội là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam và chúng tôi mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về thành phố này”, nữ du khách Tây Ban Nha chia sẻ.

ha noi don vi khach quoc te thu 5 trieu den thu do nam 2026 hinh anh 1
Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô năm 2026

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, việc tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu tiếp tục khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn, an toàn và chất lượng tới du khách quốc tế. Sự kiện này góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón 18,01 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025; riêng khách du lịch quốc tế tăng 26,8%. Tổng thu từ khách du lịch tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam và khu vực. 

Hải Nam/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng bá điểm đến, di sản Hà Nội tới các vị khách ASEAN
Quảng bá điểm đến, di sản Hà Nội tới các vị khách ASEAN

VOV.VN - Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình tham quan, khảo sát thực tế dành cho các đại biểu tham dự Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN 2026 (diễn ra từ ngày 7 - 10/6).

Quảng bá điểm đến, di sản Hà Nội tới các vị khách ASEAN

Quảng bá điểm đến, di sản Hà Nội tới các vị khách ASEAN

VOV.VN - Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình tham quan, khảo sát thực tế dành cho các đại biểu tham dự Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN 2026 (diễn ra từ ngày 7 - 10/6).

Du lịch trải nghiệm Hà Nội: Hành trình kết nối với truyền thống
Du lịch trải nghiệm Hà Nội: Hành trình kết nối với truyền thống

VOV.VN - Du lịch trải nghiệm làng nghề ngày càng khẳng định sức hút nhờ mang lại những giá trị chân thực. Các hành trình khám phá di sản, nổi bật như nghề gốm Bát Tràng hay nghề làm mặt nạ giấy bồi đang biến những làng quê, ngõ phố thành không gian tương tác sống động, kết nối du khách với giá trị truyền thống.

Du lịch trải nghiệm Hà Nội: Hành trình kết nối với truyền thống

Du lịch trải nghiệm Hà Nội: Hành trình kết nối với truyền thống

VOV.VN - Du lịch trải nghiệm làng nghề ngày càng khẳng định sức hút nhờ mang lại những giá trị chân thực. Các hành trình khám phá di sản, nổi bật như nghề gốm Bát Tràng hay nghề làm mặt nạ giấy bồi đang biến những làng quê, ngõ phố thành không gian tương tác sống động, kết nối du khách với giá trị truyền thống.

Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn
Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

VOV.VN - Ứng phó với tình trạng vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao dịp cao điểm, các đơn vị lữ hành đã linh hoạt thiết kế lại tour tuyến hướng về sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Hành trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ mà còn giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tour du lịch hè năm nay.

Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

VOV.VN - Ứng phó với tình trạng vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao dịp cao điểm, các đơn vị lữ hành đã linh hoạt thiết kế lại tour tuyến hướng về sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Hành trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ mà còn giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tour du lịch hè năm nay.

Du lịch trải nghiệm Hà Nội trên các phương tiện xưa cũ
Du lịch trải nghiệm Hà Nội trên các phương tiện xưa cũ

VOV.VN - Những chiếc xe từng gắn với các giai đoạn lịch sử được tận dụng trở thành phương tiện diễn giải quá khứ, giúp du khách tiếp cận Hà Nội không chỉ qua các địa điểm tham quan mà còn qua cảm nhận về thời gian, không gian và ký ức đô thị.

Du lịch trải nghiệm Hà Nội trên các phương tiện xưa cũ

Du lịch trải nghiệm Hà Nội trên các phương tiện xưa cũ

VOV.VN - Những chiếc xe từng gắn với các giai đoạn lịch sử được tận dụng trở thành phương tiện diễn giải quá khứ, giúp du khách tiếp cận Hà Nội không chỉ qua các địa điểm tham quan mà còn qua cảm nhận về thời gian, không gian và ký ức đô thị.

Du lịch Hà Nội sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Du lịch Hà Nội sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 25/4 - 3/5/2026, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), hoạt động du lịch tại Thủ đô diễn ra sôi động với nhiều sản phẩm, dịch vụ được tổ chức tại cả khu vực nội thành và ngoại thành, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Du lịch Hà Nội sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Du lịch Hà Nội sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 25/4 - 3/5/2026, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), hoạt động du lịch tại Thủ đô diễn ra sôi động với nhiều sản phẩm, dịch vụ được tổ chức tại cả khu vực nội thành và ngoại thành, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực