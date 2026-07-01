TP.HCM trong mắt du khách nước ngoài

Cô giáo khiếm thị ở Quảng Ngãi xây kênh podcast để "Cất Tiếng"

VOV.VN - Từ câu chuyện đời và khát khao sẻ chia, cô giáo khiếm thị Võ Cẩm Giang (Quảng Ngãi) đã cùng cộng sự xây dựng podcast “Cất Tiếng” – nơi người khiếm thị chủ động kể câu chuyện của mình, lan tỏa tri thức, kỹ năng sống và kết nối cộng đồng trong không gian số.