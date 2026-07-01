TP.HCM trong mắt du khách nước ngoài

VOV.VN - Lilly Grace, một du khách Australia, thậm chí dành thời gian để tìm hiểu về tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi đặt chân đến Việt Nam.
VOV.VN - Từ câu chuyện đời và khát khao sẻ chia, cô giáo khiếm thị Võ Cẩm Giang (Quảng Ngãi) đã cùng cộng sự xây dựng podcast “Cất Tiếng” – nơi người khiếm thị chủ động kể câu chuyện của mình, lan tỏa tri thức, kỹ năng sống và kết nối cộng đồng trong không gian số.
VOV.VN - Trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh đang chuyển mình mạnh mẽ sang podcast để thích ứng và thu hút công chúng. Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, nhiều chuyên gia đã chia sẻ giải pháp đổi mới nội dung, nâng cao kỹ năng nhằm chinh phục thính giả hiện đại.
VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 đánh dấu bước chuyển khi lần đầu tiên Podcast được đưa vào hạng mục thi chính thức.