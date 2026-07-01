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TP.HCM trong mắt du khách nước ngoài
Thứ Tư, 17:25, 01/07/2026

TP.HCM trong mắt du khách nước ngoài

VOV.VN - Lilly Grace, một du khách Australia, thậm chí dành thời gian để tìm hiểu về tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi đặt chân đến Việt Nam.

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00:00:00
Vũ Hường-Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

 

 

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