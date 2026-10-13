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TP.HCM gỡ nút thắt để trở thành điểm đến MICE quốc tế

Thứ Ba, 06:01, 13/10/2026
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VOV.VN - Có thêm điểm đến để kéo dài hành trình và tăng trải nghiệm, chi tiêu của khách MICE, nhưng TP.HCM vẫn gặp khó khi kết nối các dịch vụ thành chuỗi chương trình hoàn chỉnh. Thời gian di chuyển khó dự báo, năng lực phục vụ chưa đồng bộ và vướng mắc về hỗ trợ khi chào khách đang ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

 

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Khó tính toán thời gian dù quãng đường không xa

Từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bình Dương chỉ khoảng 30-40 km, nhưng nếu ùn tắc giao thông, có thể mất đến 2 giờ di chuyển. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc kinh doanh Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam, đây là một trong những khó khăn khi tổ chức chương trình MICE kết nối các khu vực sau sáp nhập.

Khác với chuyến tham quan có thể linh hoạt điều chỉnh, đoàn MICE thường có lịch hội họp, ăn uống và hoạt động tập thể được bố trí chặt chẽ. Việc một chặng di chuyển kéo dài lâu hơn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nhiều phần việc tiếp theo, khiến doanh nghiệp khó thực hiện đúng cam kết.

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Với thế mạnh nghỉ dưỡng biển cùng hệ thống trung tâm hội nghị và cơ sở lưu trú, TP.HCM hoàn toàn đủ năng lực phục vụ các đoàn MICE quy mô lớn. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Nguyễn Văn Minh nhận định: "So với các điểm đến cạnh tranh trong khu vực, TP.HCM vẫn còn những hạn chế vì hạ tầng chưa đáp ứng được, khó khăn nhất là giao thông và hệ thống sân bay. Như việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Bình Dương dù không xa lắm nhưng thường xuyên kẹt xe, không thuận lợi cho việc di chuyển. Ngoài ra, đội ngũ nhân sự làm MICE cũng không nhiều, còn thiếu những kỹ năng tổ chức sự kiện, ngoại ngữ và những kỹ năng mềm khác để đáp ứng".

Từ thực tế tại đơn vị, bà Phạm Thị Bích Nhung - Giám đốc kinh doanh The Grand Hồ Tràm cũng ghi nhận ảnh hưởng của hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất đến khu nghỉ dưỡng. Sau chuyến bay, khách tiếp tục di chuyển đường bộ; nếu gặp ùn tắc, thời gian kéo dài dễ gây mệt mỏi.

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Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc kinh doanh Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam cho biết ùn tắc giao thông và biến động vé máy bay đang gây áp lực cho đơn vị tổ chức MICE. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

"Hồ Tràm là một điểm đến cách trung tâm TP.HCM khoảng hơn 2,5 giờ chạy xe, nhưng vẫn còn hạn chế về giao thông. Tuyến đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhiều lúc bị tắc nghẽn giao thông, khiến du khách cảm thấy mệt mỏi. Thực tế, du khách sau khi xuống sân bay để đến các khu vực như Hồ Tràm, Vũng Tàu, Bình Dương hay Cần Giờ thường phải mất thêm khoảng thời gian nữa. Đó cũng là một hạn chế cho điểm đến TP.HCM hiện tại", bà Phạm Thị Bích Nhung cho biết.

Với việc dự án sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác sẽ tạo thêm thuận lợi để thu hút khách quốc tế đến các điểm nghỉ dưỡng biển. Cùng với đó, các tuyến đường và phương án vận chuyển từ các sân bay đến nơi lưu trú, hội nghị cần được tổ chức đồng bộ.

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Hội trường lớn với trang thiết bị hiện đại của Trung tâm hội nghị và triển lãm Bình Dương. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 62

Theo bà Hồng Thu Mai, đại diện Lữ hành Saigontourist, TP.HCM còn thiếu trung tâm hội chợ, triển lãm quy mô rất lớn, đa năng, đạt chuẩn quốc tế để cạnh tranh với các điểm đến MICE trong khu vực: "Hiện nay, TP.HCM vẫn thiếu trung tâm hội chợ, triển lãm quy mô siêu lớn, đa năng hơn, đạt chuẩn quốc tế, tương tự các trung tâm lớn tại Bangkok hay Singapore. Bên cạnh đó là áp lực về ùn tắc giao thông đô thị và sự biến động giá vé máy bay nội địa. Để giữ vững vị thế, đưa du lịch MICE của TP.HCM vươn lên tầm khu vực, rất cần cụ thể hóa và triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 62, phân hạng rõ ràng các gói chính sách ưu đãi theo quy mô đoàn và tinh gọn hơn nữa một số thủ tục hành chính".

Những chuyển động tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho thấy không gian mới đang mở thêm cơ hội kinh doanh cho các cơ sở ngoài trung tâm TP.HCM.

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Việc tổ chức đoàn MICE luôn cần chương trình, kế hoạch chuẩn chỉnh, bảo đảm lịch trình không bị phá vỡ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, hệ thống trung tâm hội nghị, cơ sở lưu trú và nghỉ dưỡng tại TP.HCM sau hợp nhất giúp nâng năng lực phục vụ đoàn lớn. Sự đa dạng của các điểm đến cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản phẩm, tăng trải nghiệm và chi tiêu của khách.

"Sau khi TP.HCM hợp nhất, việc thiết lập hệ thống cơ sở lưu trú và các trung tâm hội nghị đã thể hiện rõ năng lực đón những đoàn khách lớn của ngành du lịch thành phố. Hiện nay, thành phố đã có hệ thống trung tâm hội nghị khá lớn. Bên cạnh đó, hệ thống lưu trú và nghỉ dưỡng ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tạo nên một hệ sinh thái, giúp những đoàn khách MICE đến thành phố có điều kiện tham gia nhiều hoạt động du lịch và chi tiêu nhiều hơn", ông Hòa nói.

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Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, năm 2026, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu 330.000 tỷ đồng. Sau 9 tháng, các hạng mục đạt trên 77,4% kế hoạch năm.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành tiếp tục xúc tiến các thị trường Đông Bắc Á, Tây Âu, Australia và Bắc Mỹ, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ, bảo đảm điều kiện phục vụ đoàn lớn và kết nối sản phẩm với các sự kiện.

Về lâu dài, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết thành phố đang xây dựng và triển khai Đề án phát triển du lịch MICE đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các nội dung tập trung vào chính sách, hạ tầng hội nghị và triển lãm, sản phẩm, nhân lực, chuyển đổi số và dữ liệu thị trường.

Theo Nghị quyết 62/2025 của Hội đồng Nhân dân TP.HCM, đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ bao gồm các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo trong và ngoài công lập, có đủ chức năng hoạt động theo quy định pháp luật, tổ chức các chương trình MICE kết hợp tham quan du lịch tại TP.HCM.

Chính sách hỗ trợ cho 4 nhóm nội dung cụ thể:

- Hỗ trợ vé tham quan các điểm du lịch: hỗ trợ theo từng quy mô đoàn (100, 500, 1.000 khách…), mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/đoàn.

- Hỗ trợ thuê hội trường tổ chức sự kiện MICE, như hội nghị, hội thảo, gala dinner…, với mức hỗ trợ tối đa khoảng 20 triệu đồng/đoàn.

- Hỗ trợ biểu diễn nghệ thuật: mức hỗ trợ 20% chi phí chương trình, không quá 10 triệu đồng/đoàn, ưu tiên các chương trình nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa truyền thống Việt Nam.

- Hỗ trợ quà tặng lưu niệm cho trưởng đoàn MICE, với mức không quá 1 triệu đồng/suất, ưu tiên sử dụng sản phẩm OCOP hoặc quà lưu niệm đặc trưng của TP.HCM; quà có thể được trao tại sân bay hoặc tại các điểm tổ chức.

TP.HCM sẽ thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các chính sách MICE thành công của nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản… Trên cơ sở đánh giá tác động kinh tế – du lịch, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, mở rộng chính sách, hướng tới xây dựng môi trường thu hút các đoàn khách MICE hiệu quả và bền vững hơn.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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