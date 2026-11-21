Biển – không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng

TP.HCM sau hợp nhất không chỉ là một đô thị lớn với những không gian văn hóa quen thuộc mà còn có thêm vùng biển với những lợi thế và đặc trưng riêng. Tại phường Vũng Tàu, những hoạt động âm nhạc, nghệ thuật ngoài trời đang góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Tháp Tam Thắng nhộn nhịp vào mỗi cuối tuần (ảnh: Lưu Sơn)

Cuối tuần, Quảng trường Tháp Tam Thắng trở thành điểm hẹn đông vui với chương trình âm nhạc và những màn pháo hoa rực rỡ bên bờ biển. Người dân, du khách cùng gặp gỡ, thưởng thức nghệ thuật và tận hưởng không khí của thành phố biển.

Vào mỗi dịp cuối tuần, bà Trần Thị Hoa, người dân phường Rạch Dừa, cùng nhóm bạn thường tìm đến khu vực Tháp Tam Thắng. Với bà, điều thu hút không chỉ là các chương trình biểu diễn mà còn là không khí vui tươi, sự kết nối giữa những người cùng đến thưởng thức.

Người dân địa phương, du khách đứng xem chương trình nghệ thuật tại tháp Tam Thắng - Vũng Tàu (ảnh: Lưu Sơn)

“Thực ra thì tất cả mọi người ra đây để cảm nhận một không khí rất đặc biệt. Tâm trạng ai cũng rất vui và chờ đợi háo hức, rất tự hào bởi vì mình là công dân của một đô thị lớn nhất. Chỉ mong thành phố tổ chức nhiều sự kiện hơn nữa để quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với thành phố”. Bà Hoa chia sẻ thêm.

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thụ hưởng văn hóa của người dân, địa phương thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tại các không gian công cộng ven biển.

Người dân, du khách trải nghiệm không gian âm nhạc cộng đồng tại khu vực công viên Bãi trước (ảnh: Lưu Sơn)

Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết các chương trình được duy trì ở nhiều địa điểm, tạo thêm những điểm hẹn văn hóa cho cộng đồng.

“Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các sự kiện ngoài trời để thu hút người dân và khách du lịch. Tại khu vực Bãi Trước có không gian âm nhạc phục vụ cộng đồng hàng đêm. Khu vực Tháp Tam Thắng – Bãi Sau cũng có nhiều hoạt động, trong đó có bắn pháo hoa hằng cuối tuần phục vụ người dân”. Ông Lê Anh Quỷnh nói.

Thêm sắc màu văn hóa cho đô thị biển

Không chỉ ở quảng trường hay các không gian công cộng, hoạt động nghệ thuật còn được đưa vào những khu nghỉ dưỡng ven biển. Tại khu vực biển Chí Linh, phường Rạch Dừa, các chương trình biểu diễn văn nghệ được tổ chức ngay trong khuôn viên The Maris, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Giữa không gian biển thoáng đãng, âm nhạc trở thành một phần của hoạt động nghỉ dưỡng, giúp công chúng tiếp cận nghệ thuật theo cách gần gũi và thư thái hơn.

Người dân, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa tại The Maris - khu vực biển Chí Linh (Ảnh: Lưu Sơn)

Đến The Maris để nghỉ dưỡng, chị Trần Kim Anh, người dân phường Sài Gòn, khá bất ngờ khi được thưởng thức một chương trình văn nghệ ngay sát bờ biển. Sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng, gió biển và âm nhạc mang đến cho chị một trải nghiệm mới mẻ.

“Về các dịch vụ ở The Maris rất tốt. Một điều đặc biệt là trước mặt mình có một khuôn viên mới, khi tới đây thì cảm nhận gió biển làm mình cảm thấy rất dễ chịu. Và đặc biệt nữa là hôm nay mình được xem ca nhạc, thấy rất ấn tượng”. Chị Kim Anh chia sẻ.

Việc đưa nghệ thuật vào không gian nghỉ dưỡng cũng cho thấy sự tham gia của doanh nghiệp trong việc làm phong phú các hoạt động văn hóa tại khu vực biển. Ông Bùi Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương, chủ đầu tư The Maris Vũng Tàu, cho biết doanh nghiệp mong muốn tổ chức nhiều loại hình biểu diễn để phục vụ các nhóm du khách khác nhau.

Một không gian văn hóa, nghệ thuật tại The Maris khu vực ven biển Chí Linh (ảnh: Lưu Sơn)

“Ngoài ẩm thực, nghỉ dưỡng, người dân muốn cảm thụ văn hóa. Người sẽ có những đêm ca nhạc ngoài trời bên bãi biển của TP.HCM, cảm thụ được nét văn hóa với không gian đặc biệt. Chúng tôi sẽ thay đổi hàng tuần và có những chương trình khác như xiếc, ảo thuật… để đem đến những chương trình văn hóa phong phú nhất, giữ chân du khách tại vùng biển của TP.HCM”. Ông Bùi Ngọc Tuấn chia sẻ thêm

Sau khi hợp nhất, TP.HCM không chỉ mở rộng về địa lý mà còn có thêm một không gian văn hóa mang sắc thái riêng – không gian biển. Đây cũng là điều kiện để thành phố phát huy sự đa dạng về văn hóa, đưa nghệ thuật hiện diện nhiều hơn trong đời sống và tạo nên bản sắc của một đô thị lớn gắn với biển.