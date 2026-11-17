Từ ngày 16/11 - 15/12, hình ảnh các điểm đến TP.HCM được quảng bá trên một số màn hình kỹ thuật số LED tại 4 thành phố lớn gồm Tokyo, Osaka (Nhật Bản) và Seoul, Busan (Hàn Quốc), kết hợp chương trình kích cầu mua sắm, du lịch cuối năm.

Thông tin du lịch, ẩm thực của TP.HCM được lan toả tại các thành phố lớn ở Nhật Bản và Hàn Quốc. (Ảnh: SNV)

Chiến dịch sử dụng quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời và hệ thống quảng cáo vận hành theo phương thức lập trình, nhằm tăng nhận diện TP.HCM tại Nhật Bản, Hàn Quốc và thu hút khách dịp cuối năm 2026, đầu năm mới 2027.

Tại Tokyo (Nhật Bản), hình ảnh TP.HCM xuất hiện trên màn hình LED tấm lớn tại Shibuya Parkside L Vision, ở khu vực giao lộ Shibuya - một trong những điểm giao thông sôi động bậc nhất Nhật Bản. Theo thông tin chiến dịch, nội dung được bố trí phát trong khung giờ từ 7h – 0h hàng ngày, kéo dài một tuần. Ngoài ra, mạng lưới màn hình LED quảng cáo ngoài trời tại Tokyo và Osaka cũng được sử dụng để mở rộng phạm vi quảng bá.

Hình ảnh TP.HCM được quảng bá trên các biển quảng cáo ở phố đi bộ tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: SNV)

Tại Seoul (Hàn Quốc), video giới thiệu TP.HCM được trình chiếu ở khu thương mại Myeongdong, trên màn hình lớn tại tòa nhà M-CITY và các cột quảng cáo kỹ thuật số dọc phố đi bộ.

Chiến dịch tiếp tục mở rộng hiện diện tại Bách hóa Lotte Busan, thuộc khu vực Seomyeon, trung tâm thương mại, giải trí và mua sắm sầm uất của thành phố Busan.

Song song với quảng bá tại nước ngoài, TP.HCM triển khai chương trình “Vibrant Ho Chi Minh City – Sống động TP.HCM”, kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Theo kế hoạch, chương trình kết nối 57 sự kiện trọng điểm, hơn 100 thương hiệu, 66 trung tâm thương mại và 5.000 điểm bán lẻ, hướng đến tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng.

Quảng bá hình ảnh TP.HCM trong các trung tâm thương mại, giải trí tại một số thành phố ở Nhật Bản, Hàn Quốc. (Ảnh: SNV)

Chuỗi hoạt động kéo dài từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, gồm các chương trình khuyến mại, sự kiện văn hóa, âm nhạc, thể thao, hội chợ và triển lãm thương mại. Trong đó có các đợt giảm giá hàng hiệu, hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và chuỗi sự kiện đón Tết Đinh Mùi 2027.

Người dân, du khách có thể cập nhật thông tin mua sắm, thanh toán số tại songdong.hochiminhcity.gov.vn; thông tin du lịch, giải trí tại hello.hochiminhcity.gov.vn.