Trải nghiệm “Đón nhịp chợ cá bình minh” tại bãi biển Mân Thái, Đà Nẵng

VOV.VN - Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, diễn ra từ ngày 22/7 đến 26/7 tại Công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm biển mới lạ tại lễ hội này.
VOV.VN - Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, diễn ra từ ngày 22/7 đến 26/7 tại Công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm biển mới lạ tại lễ hội này.
VOV.VN - Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thông thường, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu riêng có của thành phố. Mỗi mùa lễ hội tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ đối với du lịch, dịch vụ, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế.
VOV.VN - Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thông thường, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu riêng có của thành phố. Mỗi mùa lễ hội tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ đối với du lịch, dịch vụ, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế.
VOV.VN - Sự kiện Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) không chỉ quy tụ những tác phẩm xuất sắc mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch địa phương. Qua các kỳ tổ chức, DANAFF từng bước nâng tầm Đà Nẵng thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu.
VOV.VN - Sự kiện Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) không chỉ quy tụ những tác phẩm xuất sắc mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch địa phương. Qua các kỳ tổ chức, DANAFF từng bước nâng tầm Đà Nẵng thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu.
VOV.VN - Là nguồn khách quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng nhiều năm qua, thị trường Hàn Quốc đang có dấu hiệu chững lại trong những tháng gần đây, cùng thời điểm với việc cắt giảm nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam.
VOV.VN - Là nguồn khách quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng nhiều năm qua, thị trường Hàn Quốc đang có dấu hiệu chững lại trong những tháng gần đây, cùng thời điểm với việc cắt giảm nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam.
VOV.VN - Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng có sức hút đặc biệt đối với mọi người. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của Đà Nẵng, được ví như thỏi nam châm hút khách du lịch đến với thành phố này.
VOV.VN - Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng có sức hút đặc biệt đối với mọi người. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của Đà Nẵng, được ví như thỏi nam châm hút khách du lịch đến với thành phố này.