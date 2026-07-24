Trải nghiệm “Đón nhịp chợ cá bình minh” tại bãi biển Mân Thái, Đà Nẵng

Sụt giảm khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng, có đáng lo?

VOV.VN - Là nguồn khách quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng nhiều năm qua, thị trường Hàn Quốc đang có dấu hiệu chững lại trong những tháng gần đây, cùng thời điểm với việc cắt giảm nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam.