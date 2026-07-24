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Trải nghiệm “Đón nhịp chợ cá bình minh” tại bãi biển Mân Thái, Đà Nẵng

Thứ Sáu, 12:37, 24/07/2026

VOV.VN - Chương trình trải nghiệm “Đón nhịp chợ cá bình minh” diễn ra từ 5 giờ đến 8 giờ sáng các ngày 23 - 25/7, tại bãi biển Mân Thái, thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

CTV Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Đón nhịp chợ cá bình minh bãi biển Đà Nẵng du lịch Đà Nẵng khám phá Đà Nẵng trải nghiệm Đà Nẵng bãi biễn Mân Thái Đà Nẵng
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Trang:
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 1
“Đón nhịp chợ cá bình minh” giúp du khách được cảm nhận một Đà Nẵng giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn. 
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 2
Không những được hoà mình vào cuộc sống làng chài ven biển, du khách còn được trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân, khám phá không khí tấp nập của chợ cá buổi sớm, tìm hiểu nét đẹp của nghề đánh cá tại làng chài Mân Thái.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 3
Hải sản được đánh bắt sơ chế sạch sẽ trước khi đem bán cho người dân.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 4
Du khách thích thú khi trải nghiệm Chợ cá bình minh.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 5
Giới thiệu nghề làm nước mắm nhĩ truyền thống của ngư dân làng biển Mân Thái.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 6
Gương mặt in dấu thời gian của lão ngư làng biển Mân Thái.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 7
Hải sản tươi sống được bán ngay trên bãi biển.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 8
Không gian "Đón nhịp chợ cá bình minh" trên biển Mân Thái.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 9
Không khí tấp nập của chợ cá bình minh.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 10
Mẻ cá phơi khô đầy hấp dẫn.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 11
Ngư dân đan thuyền thúng.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 12
Ngư dân đang đan lưới bắt cá.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 13
Ngư dân sắp cá trên giàn phơi.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 14
Ngư dân tỉ mẩn đan những sợi lưới đánh cá.
trai nghiem Don nhip cho ca binh minh tai bai bien man thai, Da nang hinh anh 15
Nhịp sống làng chài Mân Thái.

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