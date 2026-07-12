Lễ hội pháo hoa quốc tế nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Nẵng

Sau hơn 1 tháng diễn ra, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bế mạc với Giải Quán quân thuộc về đội Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha. Sau 14 kỳ tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vẫn luôn hấp dẫn đặc biệt, có sức lôi cuốn người xem.

Lễ hội pháo hoa chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế

Suốt gần tháng rưỡi qua, vào tối thứ Bảy hàng tuần, dòng sông Hàn, TP Đà Nẵng như một đại tiệc âm thanh ánh sáng. Khán đài xem pháo hoa hơn 10.200 chỗ ngồi luôn kín khách. 2 bên bờ sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng…dòng người dân và du khách chen chúc đứng, ngồi xem pháo hoa. Khách du lịch nước ngoài, trong đó có cả khách đến từ những nước có nền công nghiệp và công nghệ trình diễn pháo hoa nổi tiếng trên thế giới như Australia, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Italia vẫn hào hứng với lễ hội này.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh

Chị Trần Thị Ngọc Trâm, ở TP Hải Phòng bày tỏ hài lòng khi lễ hội quy mô lớn, kéo dài ngày nhưng công tác an ninh trật tự vẫn đảm bảo, du khách không bị móc túi hay "chặt chém" khi sử dụng các dịch vụ: "Quy mô Lễ hội pháo hoa quốc tế này rất lớn, lượng người nô nức về rất đông. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự tôi thấy rất nề nếp, tôi thấy rất an toàn".

6 đêm diễn ra Lễ hội pháo hoa, TP Đà Nẵng đón hơn 650.000 lượt khách lưu trú, bình quân mỗi đêm đón hơn 100 nghìn lượt khách, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng chung của toàn thành phố đạt hơn 70%. Riêng, các cơ sở lưu trú dọc bờ biển, trung tâm thành phố đạt trên 90%, đặc biệt các khách sạn 2 bên bờ sông Hàn luôn kín chỗ vào các đêm diễn ra lễ hội pháo hoa. Những con số ấn tượng đó cho thấy "sức hút" của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Khách du lịch đông, kéo theo các dịch vụ như: ăn uống, giải khát, đi lại, mua sắm và các dịch vụ giải trí gia tăng.

Người dân, du khách thích thú xem pháo hoa

Bà Nguyễn Thị Hoa, ở phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng tự hào khi lễ hội pháo hoa ngày càng thu hút đông khách du lịch trên thế giới đến trải nghiệm: "Tôi rất hãnh diện vì tại TP Đà Nẵng đã có Lễ hội pháo hoa, để người dân thành phố đi xem. Bà con đi vui như ngày Tết, người ta đi như trẩy hội. Lễ hội pháo hoa rất hoành tráng để khách du lịch đến xem rất đông".

Theo khảo sát của Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, cơ cấu khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ hội pháo hoa cũng phản ánh sức lan tỏa ngày càng rộng của lễ hội. Trong tổng lượng khách lưu trú 6 đêm diễn ra Lễ hội pháo hoa, khách quốc tế chiếm khoảng 42%, đến từ các nước Ấn Độ, Kazakhstan, Vương quốc Anh, Australia, Hà Lan… Đây là các nhóm khách có chi tiêu tốt, thường sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm, qua đó đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch. Một số khu điểm du lịch nổi tiếng như: Ba Na Hills, biển Mỹ Khê, Hội An, Mỹ Sơn ghi nhận lượng khách tăng vọt. Chính chuỗi trải nghiệm đa dạng ấy đã giúp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và lan tỏa lợi ích tới nhiều lĩnh vực của ngành du lịch.

Lễ hội pháo hoa chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung khẳng định, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng tiếp tục khẳng định và định vị vững chắc thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á: "Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không còn là một lễ hội pháo hoa đơn thuần mà nó đã vượt tầm quốc tế, có tính lan tỏa cũng như là thúc đẩy kinh tế đêm của Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới. Chắc chắn tái khẳng định, định vị Đà Nẵng sẽ là điểm đến của lễ hội và sự kiên hàng đầu châu Á".

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng định vị thương hiệu du lịch Đà Nẵng

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là kết quả của một hành trình dài, trong đó lễ hội liên tục được đầu tư, nâng cấp và làm mới để trở thành trải nghiệm mà du khách muốn quay lại.

Hơn 17 năm đồng hành với Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, Cố vấn Ban giám khảo cho rằng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng được đưa vào nhóm những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới không chỉ nằm ở những màn trình diễn trên bầu trời, mà ở cách Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái lễ hội hoàn chỉnh, nơi công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và du lịch hòa quyện để tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Khách du lịch nước ngoài xem pháo hoa

Bà Nadia cho rằng, rất ít quốc gia hiện nay có thể tổ chức một lễ hội có quy mô và cách vận hành như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. Ngay cả những lễ hội pháo hoa nổi tiếng như Montreal (Canada), Cannes (Pháp) cũng chủ yếu tập trung vào phần trình diễn pháo hoa. Còn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng mang đến một không gian trải nghiệm toàn diện với sân khấu nghệ thuật, âm nhạc, trình diễn ánh sáng và các hoạt động giải trí được kết nối thành một chương trình thống nhất.

Theo bà Nadia, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã tạo nên sự khác biệt so với các lễ hội pháo hoa lớn trên thế giới ở chỗ mỗi đêm đều được thiết kế như một chương trình nghệ thuật hoàn chỉnh, kết hợp giữa kể chuyện, âm nhạc, ánh sáng, các yếu tố văn hóa và pháo hoa để tạo nên một hành trình cảm xúc: "Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng không phải một lễ hội pháo hoa thông thường. Đây là một sân chơi mang tầm quốc tế. Chính sự cân bằng giữa những gì khán giả nhìn thấy và cảm nhận đã tạo nên nét độc đáo của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trong ngành công nghiệp pháo hoa toàn cầu. Thực tế lễ hội này cũng nhiều lần được cộng đồng mạng xã hội trên thế giới yêu pháo hoa nhắc đến trong nhóm những lễ hội hấp dẫn nhất toàn cầu".

Để tổ chức thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế, TP Đà Nẵng phải chuẩn bị gần 1 năm trời với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group. Tập đoàn Sun Group đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho lễ hội này từ khâu lên kế hoạch, lựa chọn đội thi, mua pháo cho các đội, chi phí làm sân khấu, khán đài, hậu cần, trang trải chi phí ăn ở đi lại cho các đội thi. Mỗi đêm thi, chính quyền thành phố và Tập đoàn Sun Group đã phải huy động gần 2000 người để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy nổ, chăm sóc y tế, vệ sinh môi trường và phục vụ, đảm bảo cho mỗi đêm thi pháo hoa đều diễn ra an toàn..

Lễ hội pháo hoa nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, trong bối cảnh Đà Nẵng đang định vị là thành phố của sự kiện, lễ hội và du lịch nghỉ dưỡng, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng cho thấy giá trị vượt ra ngoài một cuộc thi pháo hoa. Khi được đầu tư bài bản, liên tục đổi mới và gắn kết với hệ sinh thái du lịch của thành phố, lễ hội trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ, kích thích chi tiêu và nâng tầm hình ảnh điểm đến: "Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện và lễ hội mang tầm quốc tế không chỉ là mục tiêu về du lịch mà còn là định hướng chiến lược nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của thành phố. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong những sự kiện tiêu biểu có vai trò đặc biệt quan trọng. Qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đã từng bước khẳng định được uy tín, quy mô và sức lan tỏa quốc tế, trở thành thương hiệu văn hóa, du lịch đặc trưng của Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường quốc tế".

Qua các mùa tổ chức, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á". Đây là niềm tự hào không chỉ của TP Đà Nẵng mà còn của Việt Nam trong hành trình quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ chính trị về phát triển văn hóa, trong đó định hướng đưa ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của đất nước.