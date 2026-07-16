Tranh cãi giá phòng homestay Làng Lò, chính quyền địa phương lên tiếng

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn và trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết, bình luận phản ánh về giá dịch vụ lưu trú tại khu vực Làng Lò, phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) với các nội dung như "giá phòng tăng cao" hay "ngáo giá". Những thông tin chưa được kiểm chứng này đã thu hút sự chú ý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh điểm du lịch Làng Lò, môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh cũng như hoạt động phát triển du lịch chung của địa phương.

Làng Lò là một làng chài ven biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với VOV.VN, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp cho biết cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách và uy tín của địa phương; đồng thời rà soát việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, đặc biệt là việc niêm yết và công khai giá dịch vụ.

Qua khảo sát thực tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Hòa Hiệp cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; thực hiện niêm yết giá tại cơ sở và công khai giá trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến. Giá dịch vụ được công khai, minh bạch để khách du lịch chủ động tham khảo và lựa chọn trước khi đặt phòng. Tại thời điểm rà soát, UBND phường Hòa Hiệp chưa phát hiện trường hợp tự ý nâng giá bất hợp lý, ép giá hoặc thu không đúng theo mức giá đã niêm yết.

Khung cảnh thanh bình tại điểm du lịch Làng Lò

Ghi nhận của phóng viên vào tháng 7/2026, tại khu vực Làng Lò hiện có nhiều loại hình cơ sở lưu trú ở các phân khúc và mức giá phòng khác nhau, đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của nhiều đối tượng khách. Dòng khách về Làng Lò tương đối đa dạng, phần lớn là khách lẻ đi tự túc bằng đường bộ hoặc đường bay, trong đó có các du khách nước ngoài.

Các hộ kinh doanh du lịch dịch vụ tại Làng Lò hiện nay đa số quy mô nhỏ; số lượng phòng nghỉ chưa nhiều và mật độ xây dựng thấp nhằm bảo vệ cảnh quan chung. Dù nhiều cơ sở được đầu tư đáng kể về thiết kế, chỉnh trang và nội thất, mức giá phòng vẫn chỉ phổ biến từ khoảng 550.000 đồng/phòng đơn/đêm, 800.000 đồng/phòng đôi/đêm. Với hình thức thuê nguyên căn nhà tại Làng Lò, tùy theo quy mô, số lượng phòng và thời điểm lưu trú thì mức giá khoảng từ 1.500.000 đồng - 3.500.000 đồng/căn/đêm.

Đại diện UBND phường Hòa Hiệp khẳng định, các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội không phản ánh mặt bằng giá chung của các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Việc thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội đã tác động tiêu cực đến hình ảnh, uy tín điểm đến, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch của địa phương, đồng thời gây bất lợi cho công tác tuyên truyền, quảng bá và quá trình đưa Làng Lò tham gia Mạng lưới "Làng du lịch tốt nhất" của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism).