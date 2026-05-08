Hạ tầng du lịch Phú Quý không theo kịp lượng khách tăng trưởng nóng

Dịp lễ 30/4 – 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, hàng nghìn lượt khách du lịch đã đến đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng “cháy phòng”. Các điểm đến như đỉnh Cao Cát, Bãi Nhỏ, Gành Hang hay lặn ngắm san hô tại Hòn Tranh tiếp tục thu hút đông đảo du khách.

Những chuyến tàu cao tốc đưa du khách từ đất liền ra đảo Phú Quý.

Không chỉ dịp lễ, những ngày cuối tuần, các chuyến tàu ra đảo cũng thường xuyên kín chỗ. Theo anh Nguyễn Thanh Phong - người dân trên đảo đồng thời cũng là hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quý, du khách từ nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là TP.HCM đổ về ngày càng nhiều, tạo nên không khí nhộn nhịp trên đảo.

“Lượng khách đổ ra Phú Quý rất đông. Từ đầu năm đến nay, vào những ngày cuối tuần hầu như vé tàu đều hết. Khách đến rất đông, nhiều nhất vẫn là từ TP.HCM. Phú Quý tuy là đảo không có nhiều dịch vụ để khách lựa chọn trải nghiệm, nhưng bù lại thì đảo giữ được sự hoang sơ, biển rất trong, san hô đẹp, con người thân thiện, hải sản ngon…”, anh Nguyễn Thanh Phong cho biết.

Du khách trải nghiệm nét đẹp hoang sơ của đảo tiền tiêu.

Chính nét hoang sơ, chưa bị khai thác nhiều đang là lợi thế cạnh tranh của Phú Quý. Tuy nhiên, lượng khách tăng nhanh cũng đặt ra áp lực lớn đối với việc bảo tồn các giá trị tự nhiên. Nếu thiếu định hướng và kiểm soát phát triển, những lợi thế cốt lõi này rất dễ bị mai một. Vì vậy, nâng cao chất lượng dịch vụ cần song hành với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc địa phương.

Ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết sau gần một năm vận hành mô hình đặc khu, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực: Bộ máy tinh gọn, cải cách hành chính rõ nét, hiệu lực quản lý được nâng lên; du lịch từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế biển.

Cảng đặc khu Phú Quý thường xuyên trong tình trạng sôi động.

Tuy nhiên, hạ tầng vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất tại đặc khu Phú Quý. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng du lịch, giao thông, nước ngọt chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, kết nối từ đất liền ra đảo hiện chủ yếu phụ thuộc vào tàu cao tốc, số chuyến còn ít và chịu tác động lớn của thời tiết, khiến việc đi lại của du khách thiếu ổn định, nhất là vào mùa gió mạnh. Cùng với đó, giao thông nội đảo, cấp nước và xử lý môi trường còn nhiều bất cập trong khi áp lực du lịch ngày càng gia tăng.

Ông Lê Hồng Lợi chia sẻ: “Cơ chế hiện nay đã mở nhưng hạ tầng thì chưa theo kịp, đây là một trong những vấn đề cần được quan tâm nhất. Chúng tôi kiến nghị tỉnh cần đầu tư hệ thống nước ngọt cho bền vững, nâng cấp cảng Phú Quý cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng, xây dựng các điểm nhấn, không gian công cộng. Đặc biệt, cần có chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các dự án du lịch, dịch vụ có chất lượng cao”.

Du khách lên tàu cao tốc về đất liền, sau chuyến tham quan tại đảo Phú Quý.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng khách đến Đảo Phú Quý tăng rất nhanh, từ khoảng 40.000 lượt (năm 2021) lên 155.000 lượt (năm 2025) và dự kiến đạt 173.000 lượt trong năm 2026. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng du khách đang đặt ra nhiều thách thức cho khả năng đáp ứng của hạ tầng và dịch vụ du lịch tại địa phương. Quy mô cơ sở lưu trú còn nhỏ lẻ, thiếu các dịch vụ bổ trợ chất lượng cao, trong khi hệ thống giao thông kết nối và các tiện ích phục vụ du khách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

“Với dân số khoảng 32.000 người, trung bình mỗi người dân đón khoảng 6 lượt khách mỗi năm, đó là áp lực rất lớn lên hạ tầng. Hệ sinh thái phục vụ du lịch chưa tăng trưởng theo kịp lượng khách, nhất là dịch vụ về vận tải, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và hạ tầng giao thông kết nối thì thực tế chưa tăng trưởng theo tỷ lệ thuận với lượng khách đến”, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết.

Du khách tham quan, chụp ảnh tại đặc khu Phú Quý.

Đặc khu Phú Quý đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và điểm đến du lịch sinh thái chất lượng cao, với trọng tâm là đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nếu các “điểm nghẽn” hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối từ đất liền ra đảo không sớm được tháo gỡ, nguy cơ quá tải du lịch là hiện hữu. Bài toán đặt ra cho Phú Quý là phát triển du lịch song hành với nâng cấp hạ tầng và giữ gìn các giá trị nguyên sơ – nền tảng tạo nên sức hút bền vững của đặc khu đảo tiền tiêu.