Vắng khách Trung Quốc kìm hãm tăng trưởng du lịch tại Đông Nam Á

Từng phụ thuộc vào khách Trung Quốc, ngành du lịch các nước Đông Nam Á đang tìm kiếm các thị trường mới thay vì chờ đợi. Theo Bloomberg, tháng 5 vừa qua, lượng khách Trung Quốc đến 5 quốc gia Đông Nam Á chỉ dao động ở mức từ 14% đến 39% so với năm 2019.

Ngay cả tại Thái Lan - nơi ngành du lịch đang phục hồi nhanh chóng, lượng khách Trung Quốc dự kiến không đạt được mục tiêu 7 triệu như kế hoạch đề ra ban đầu. Dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan trong năm nay đã bị các nhà kinh tế của Nomura Holdings Inc. cắt giảm xuống 3,4% so với mức 4% trước đó, do chi tiêu du lịch thấp hơn dự kiến.

Du khách Trung Quốc tại Thái Lan. Nguồn: Reuters

Theo công ty chứng khoán PT Bahana Sekuritas, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Indonesia là Bali đã chịu sự giảm sút về nhu cầu lưu trú hạng sang, trong bối cảnh lượng khách du lịch từ Trung Quốc ở mức thấp từ tháng 1 đến tháng 5. Còn tại Singapore, du khách Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 5 đạt khoảng 310.000 lượt, so với 1,55 triệu trong cùng kỳ năm 2019.

Đông Nam Á không phải là khu vực duy nhất sụt giảm lượng khách Trung Quốc. Tại Nhật Bản, báo cáo gần đây của hãng Takashimaya cho biết những vị khách không phải người Trung Quốc đóng góp gần 70% tổng doanh thu từ du lịch từ tháng 3 đến tháng 5, so với chỉ 20% vào thời điểm trước đại dịch.

Tờ Bloomberg dẫn lời nhân viên một công ty du lịch tại Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết, nhu cầu du lịch hè của người Trung Quốc tới các điểm đến Đông Nam Á sẽ không có cải thiện đáng kể so với nửa đầu năm nay. Ngay cả những điểm đến phổ biến nhất như Singapore và Malaysia cũng chỉ khoảng 30% nhu cầu trước đại dịch trong kỳ nghỉ hè, còn những điểm đến khác bao gồm Thái Lan ở mức 10%.

Biểu đồ công suất chuyến bay giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á quý 3/2023 so với năm 2019. Nguồn: Cirium/Bloomberg

Công suất chuyến bay tăng chậm cũng cản trở sự phục hồi của ngành du lịch. Dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium cho thấy công suất bay giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang được cải thiện, nhưng hầu hết các chặng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch, ngoại trừ Singapore.

Chuyên gia của Bloomberg nhận định, sự thiếu vắng các đoàn khách lớn từ Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến ngành du lịch phục hồi chậm. Trong quý I năm nay, chỉ có 1,6% người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài theo nhóm, giảm từ 30% so với cùng kỳ năm 2019. Các chuyên gia kỳ vọng số lượng khách Trung Quốc sẽ tăng lên vào cuối năm nay.